Ni los autos ni los robots: este es el negocio más rentable de Tesla, la empresa de Elon Musk

Tesla registró un crecimiento del 48% en el despliegue de sistemas de almacenamiento energético durante 2025. (Reuters)

El negocio de almacenamiento de energía de Tesla se ha consolidado como el motor financiero más sólido de la compañía, desplazando a sus autos eléctricos y los proyectos de robótica e inteligencia artificial. La empresa dirigida por Elon Musk cerró el año pasado con una caída del 45% en sus beneficios respecto a 2024, arrastrada principalmente por la disminución en las ventas de vehículos eléctricos.

Sin embargo, el desempeño de la división de baterías y almacenamiento energético evitó un balance aún más negativo, al aportar cifras récord de ventas y rentabilidad.

El almacenamiento de energía, el nuevo pilar financiero

De acuerdo con los reportes presentados por Tesla ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), la compañía desplegó 46,7 gigavatios-hora de productos de almacenamiento energético en 2025, lo que representa un crecimiento del 48% en comparación con el año anterior. Las utilidades generadas por sistemas como Megapack y Powerwall alcanzaron los USD 3.800 millones en margen bruto anual, con el Megapack aportando USD 1.100 millones solo en el último trimestre.

Más de un millón de Powerwall instalados en hogares han generado ahorros de USD 1.000 millones anuales en electricidad. (Tesla)

Estos sistemas de baterías, diseñados para almacenar energía en horas de baja demanda y liberarla cuando el consumo se dispara, se han convertido en una pieza clave para estabilizar la red eléctrica y facilitar la integración de energías renovables. Las grandes instalaciones, como las que utiliza la industria de centros de datos o las compañías eléctricas, han impulsado el crecimiento del negocio. El margen de beneficio de estos productos llegó al 29,8%, casi el doble de lo que la compañía obtiene al vender autos y camiones.

El informe anual de Tesla señala que más de un millón de unidades Powerwall instaladas en viviendas particulares han permitido a los usuarios ahorrar aproximadamente USD 1.000 millones al año en costos de electricidad. Además, el segmento de almacenamiento y generación de energía aumentó sus ingresos a USD 12.800 millones, lo que representa una subida del 26,5% respecto al ciclo anterior.

Los desafíos regulatorios y el auge de la demanda global

La rentabilidad de la división energética de Tesla se ha visto reforzada por el contexto internacional, donde la expansión de la inteligencia artificial y el crecimiento de los centros de datos han provocado un aumento en la demanda de soluciones de almacenamiento. Las grandes baterías Megapack están siendo cada vez más solicitadas por compañías eléctricas y operadores de infraestructuras tecnológicas, que buscan asegurar el suministro eléctrico ante picos de consumo.

Los ingresos de la división de almacenamiento y generación energética de Tesla subieron a USD 12.800 millones. (Reuters)

Sin embargo, algunos desafíos regulatorios y comerciales podrían modificar el mapa del negocio. El One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) eliminó los incentivos fiscales para sistemas de almacenamiento residencial como Powerwall, aunque mantiene beneficios para proyectos comerciales como Megapack y Megablock hasta mediados de la próxima década.

Las nuevas tarifas y disposiciones del OBBBA podrían aumentar el precio de las celdas de batería, en un entorno donde la competencia por el mercado de almacenamiento energético se intensifica.

A pesar de estos obstáculos, la compañía muestra optimismo. Tesla prevé reconocer este año USD 4.960 millones en ingresos diferidos procedentes de proyectos en marcha, más del doble respecto a lo registrado en 2025. En su informe de resultados, la empresa afirmó: “Vemos oportunidades para que nuestros productos de almacenamiento energético estabilicen la red, desplacen energía según la demanda y aumenten la capacidad disponible”.

Las nuevas regulaciones en EE.UU. afectan los incentivos fiscales para el almacenamiento residencial, pero Megapack mantiene beneficios. (Reuters)

La integración del negocio energético con otras áreas de la compañía, como la red de Superchargers para vehículos eléctricos, refuerza el posicionamiento de Tesla en el sector. Algunas estaciones de carga rápida, como la de Lost Hills en California —la mayor del mundo y completamente independiente de la red eléctrica tradicional—, utilizan tanto paneles solares como baterías Megapack.

Mientras el segmento de autos eléctricos enfrenta menor demanda y la apuesta en inteligencia artificial y robótica aún no muestra resultados económicos claros, el negocio energético de Tesla se posiciona en el centro de la transformación de la matriz eléctrica global.