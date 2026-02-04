Tecno

La exesposa de Elon Musk reveló el secreto del multimillonario para tener éxito en sus empresas

La mente detrás de SpaceX y Tesla ha llevado a sus compañías a convertirse en referentes globales en exploración espacial y movilidad eléctrica

Guardar
Justine Musk, primera esposa de
Justine Musk, primera esposa de Elon Musk, estuvo casada con el empresario durante 8 años, desde el año 2000 hasta su divorcio en 2008. (Foto: @justinemusk)

La disciplina para decir “no” se ha convertido en el pilar que permite a Elon Musk dirigir sus empresas hacia innovaciones que han impactado sectores como la movilidad eléctrica y la exploración espacial.

Según Justine Musk, exesposa del empresario y escritora, el secreto para este éxito radica en una gestión rigurosa de las prioridades, una estrategia que libera tiempo y energía para enfocarse en lo que, según sus propias palabras, tiene el valor más profundo.

Por qué la palabra “no” es clave para el éxito empresarial de Elon Musk

En su intervención en una charla TEDx, Justine Musk enfatizó que detrás de cada negación hay una afirmación auténtica sobre los verdaderos objetivos del creador de Tesla y SpaceX. Explicó: “Entendí que detrás de cada ‘no’ hay un ‘sí’ más profundo a lo que quieres”.

La gestión rigurosa del tiempo
La gestión rigurosa del tiempo y la energía le permite a Elon Musk enfocarse en proyectos de movilidad eléctrica y exploración espacial de alto impacto. (Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

Este principio, que ha marcado la carrera de Elon Musk, conforma la base cultural en las empresas que dirige, donde los empleados encuentran un ambiente que premia la experimentación audaz y la búsqueda incansable de soluciones disruptivas.

Este enfoque permea las culturas laborales dentro de Tesla y SpaceX, donde la pasión y la creatividad no son lujos, sino necesidades fundamentales para mantener la productividad.

Musk ha impulsado entre sus empleados la idea de que el propósito colectivo, sumado a la capacidad de aceptar el error como parte del proceso creativo, fomenta la búsqueda constante de soluciones transformadoras.

El filtro de prioridades implantado
El filtro de prioridades implantado en Tesla favorece la concentración en vehículos eléctricos y sistemas como Powerwall, clave en energía renovable. (Foto: REUTERS/Florence Lo/File Photo)

Estos principios tienen aplicaciones que se extienden más allá de sus empresas y pueden adaptarse desde la gestión personal hasta el liderazgo en cualquier organización.

Cómo ha sido la trayectoria de Elon Musk en las empresas que ha fundado

A lo largo de su trayectoria, Musk ha sostenido una visión inflexible: el rechazo a proyectos o propuestas que no se alinean con sus metas es lo que le ha permitido dedicar recursos a iniciativas que finalmente redefinieron paradigmas tecnológicos.

Esta actitud fue determinante cuando fundó SpaceX y enfrentó el escepticismo alrededor de la viabilidad de la exploración espacial privada. Su negativa a conformarse con los límites existentes resultó en avances como el desarrollo de cohetes reutilizables, con la consecuente reducción de los costos de lanzamiento.

Elon Musk fue uno de
Elon Musk fue uno de los primeros empresarios que le apostaron a la exploración espacial privada. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En el ámbito de la energía renovable, el empresario mantuvo la misma lógica al frente de Tesla. Eligió rechazar ideas de menor envergadura para concentrarse en vehículos eléctricos y baterías de alto rendimiento, logrando así que el “no” funcionara como un filtro que elimina distracciones y canaliza el talento hacia proyectos de alcance global.

El resultado se observa en innovaciones, como el sistema de almacenamiento de energía Powerwall y las pruebas continuas con la nave espacial Starship.

Para Musk, no se trata solo de trabajo, sino de encontrar satisfacción y propósito en lo que se hace. “El fracaso es una opción. Si las cosas no están fallando, no estás innovando lo suficiente”, ha afirmado en diversas ocasiones.

En qué otros líderes de la industria tecnológica se ha visto esta actitud

Figuras como Steve Jobs tenían
Figuras como Steve Jobs tenían una visión similar en busca de crear innovaciones que marcaran la diferencia. (Foto: REUTERS/Beck Diefenbach)

Esta filosofía de priorización extrema no es exclusiva de Elon Musk. Figuras influyentes como Steve Jobs consideraron imprescindible decir “no” para liberar tiempo y energía destinados a revolucionar sus industrias.

El fallecido CEO de Apple consideraba que la clave para alcanzar el éxito residía en la capacidad de decir “no”. En su visión, la innovación y la excelencia dependían de concentrar los recursos y la energía en unos pocos proyectos realmente valiosos, en lugar de dispersarse en múltiples iniciativas.

Jobs explicaba que las empresas y los creativos suelen caer en la tentación de aceptar muchas ideas, lo que dificulta mantener el enfoque y la calidad. Para él, el acto de rechazar propuestas, incluso si resultaban atractivas, permitía a Apple desarrollar productos icónicos y marcar una diferencia en la industria.

Temas Relacionados

Elon MuskÉxitoEmpresasSpaceXTeslaTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Dónde ir en San Valentín: 5 destinos para viajar y enamorarse, según Booking

Lugares como Hangzhou en China, Llandudno en Gales y Saint-Valentin en Francia combinan tradición, paisajes y rituales únicos que invitan a vivir el 14 de febrero como una aventura

Dónde ir en San Valentín:

Edadismo en el trabajo: cómo afecta la discriminación por edad en la actualidad

Plataformas de reclutamiento y filtros automáticos amplifican el sesgo por edad, obligando a candidatos a “rejuvenecer” sus perfiles y ocultar experiencia para superar procesos de preselección

Edadismo en el trabajo: cómo

Epic Games Store regala un nuevo juego de carreras para PC: cómo descargar correctamente el título

Find the Oil Racing Edition destaca por su profundidad técnica, la personalización de vehículos y una estética industrial que se podrá reclamar gratuitamente hasta el 16 de febrero

Epic Games Store regala un

Proyectores vs. televisores: cuál es la mejor opción para tener un cine en casa

Cada dispositivo entrega una experiencia diferente, pero que cambia en precio, comodidad, sonido y más

Proyectores vs. televisores: cuál es

La Generación Z le dice adiós a la universidad y a la programación, ahora prefieren ser plomeros o electricistas

El avance de la inteligencia artificial y la escasez de mano de obra especializada impulsan el auge de profesiones manuales, donde los jóvenes encuentran estabilidad y mayores ingresos

La Generación Z le dice
DEPORTES
Impacto en la Fórmula 1

Impacto en la Fórmula 1 por el retraso de “cuatro meses” de un equipo en el desarrollo de su nuevo auto: “Empezamos desde atrás”

Surgió de las inferiores de Boca Juniors, emigró al Inter Miami y ahora firmó con un club de la Primera B Nacional

Así es el Gimnasio Gijang, el escenario de la serie de Copa Davis entre Argentina y Corea del Sur

Con entrenamientos intensos, Argentina se prepara para la serie de Copa Davis frente a Corea del Sur

La escalofriante lesión que sufrió un fisicoculturista mientras levantaba 400 kilos: “El dolor postoperatorio fue peor”

TELESHOW
El rotundo cambio de look

El rotundo cambio de look de María Becerra con un guiño para los comienzos de su carrera

Coco Carreño se separó de su novio después de 9 años de relación: “Todavía nos queremos”

La Joaqui se defendió de las críticas a las letras de sus canciones: “No invito a los pibes a drogarse”

La noche en que La Sole aterrizó en la luna de Cosquín: así se armó el show homenaje por sus 30 años en el festival

Rocío Marengo celebró los dos meses de Isidro con la foto más tierna: “Siento que no puedo amar más”

INFOBAE AMÉRICA

Putin y Xi Jinping hablaron

Putin y Xi Jinping hablaron sobre el futuro de Cuba y Venezuela durante una videoconferencia

La Fiscalía militar pidió la expulsión de Jair Bolsonaro del Ejército de Brasil tras su condena

El ex príncipe Andrés abandonó su residencia de Windsor, pero continúa en el ojo del huracán Epstein

En medio de las negociaciones de Abu Dhabi, un ataque ruso con municiones de racimo mató a siete personas en Ucrania

El Salvador cerró 2025 con más de 8,000 nuevas empresas y más de 13,000 solicitudes de marca