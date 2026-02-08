Tecno

Paul Allen, el cofundador de Microsoft que salvó a los Seahawks y los llevó al Super Bowl

De salvar una franquicia al borde de la desaparición a revolucionar el software mundial, Allen consolidó un modelo de liderazgo que apuesta por la innovación

Guardar
Paul Allen, el visionario que
Paul Allen, el visionario que revolucionó Microsoft y salvó a los Seahawks: legado de innovación y filantropía

Lograr el éxito en la tecnología y en el deporte está al alcance de pocos. Paul Allen, cofundador de Microsoft junto a Bill Gates, es uno de esos nombres que dejaron huella en ambos mundos.

Su visión y capacidad para anticipar tendencias no solo revolucionaron la industria del software, también cambiaron la historia de los Seattle Seahawks, una franquicia que él rescató y llevó a la cima del fútbol americano profesional.

El legado de Allen sigue vigente incluso después de su fallecimiento en 2018. Bajo la administración de su familia, los Seahawks han mantenido su relevancia en la NFL y en 2026 vuelven a estar en la pelea por el Super Bowl, confirmando la visión a largo plazo que caracterizó al empresario.

El arquitecto del software personal

Paul Allen fue uno de los primeros en intuir que las computadoras personales cambiarían la vida cotidiana. Junto a Bill Gates, fundó Microsoft en 1975 con la convicción de que el verdadero valor estaba en el software, no solo en el hardware. La dupla Allen-Gates se conoció en la Escuela Lakeside de Seattle, donde pasaban horas programando y desarrollando habilidades que definirían el futuro de la tecnología.

El salto definitivo llegó con la Altair 8800, una de las primeras computadoras personales. Allen y Gates ofrecieron desarrollar un lenguaje de programación para este equipo, logrando en pocas semanas un producto funcional que marcó el inicio formal de Microsoft. Allen tuvo un rol clave en la creación de MS-DOS y en el acuerdo con IBM, que consolidó a Microsoft como líder de la industria.

En 1982, un diagnóstico de linfoma de Hodgkin lo llevó a dejar sus funciones operativas, aunque nunca se desligó de la compañía. Siguió como asesor estratégico y mantuvo una importante participación accionaria, lo que lo convirtió en uno de los empresarios más ricos del mundo tras la salida de Microsoft a bolsa.

El salvador de los Seahawks y la reestructuración de un equipo

A mediados de los años noventa, los Seattle Seahawks enfrentaban una crisis deportiva y financiera. El equipo, con años de malos resultados y un estadio obsoleto, estaba a punto de mudarse al sur de California bajo la gestión de su anterior dueño. Las autoridades locales buscaron a alguien con recursos y compromiso con la ciudad, y Allen apareció como la única esperanza para mantener al equipo en Seattle.

La compra de los Seahawks en 1997 estuvo condicionada a la construcción de un nuevo estadio, un proyecto que fue aprobado por un estrecho margen en las urnas. Allen no solo detuvo la mudanza, sino que impulsó una reestructura total, contratando entrenadores clave y renovando el plantel.

Bajo su liderazgo, el equipo pasó de la crisis a la competitividad, alcanzando el mayor logro de su historia: la conquista del Super Bowl en la temporada 2013-2014. Para Seattle, la operación no solo evitó la pérdida de la franquicia, sino que consolidó a los Seahawks como símbolo de identidad local.

Paul Allen convivió gran parte de su vida con el cáncer. Tras su primer diagnóstico en 1982, siguió participando en Microsoft y emprendiendo nuevos proyectos en tecnología, deportes y ciencia. La enfermedad regresó en 2009 y, tras un nuevo tratamiento, Allen continuó activo en sus inversiones y actividades filantrópicas.

A lo largo de su vida, destinó más de 2.650 millones de dólares a causas científicas, médicas, ambientales y culturales. Su enfoque siempre fue aprovechar los recursos y el tiempo para generar impacto duradero, dejando un legado que trasciende la tecnología y el deporte.

Hoy, los Seattle Seahawks pertenecen al patrimonio de Paul Allen bajo la administración de su hermana, Jody Allen. Aunque han circulado rumores sobre una posible venta, la familia ha reiterado que, por ahora, el equipo no está en venta y que la prioridad es mantener la estabilidad y el éxito deportivo.

Temas Relacionados

Paul AllenMicrosoftSuper BowlSeahawksTecnología-NoticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

El motivo por el que el WiFi se vuelve lento en las noches: así es posible evitar este problema

En zonas residenciales densamente pobladas suele vivirse esta situación por la cantidad de dispositivos conectados

El motivo por el que

El truco que ayudará a liberar 75 GB de almacenamiento en el celular en minutos

Los teléfonos móviles almacenan información innecesaria, que es fácil de borrar y evitar problemas de memoria

El truco que ayudará a

Cuál es el precio de bitcoin, ethereum y otras criptomonedas este domingo 8 de febrero

Así se han movido los activos digitales en las últimas horas

Cuál es el precio de

YouTube expande su función de audio multilingüe: creadores podrán doblar videos y triplicar vistas

La opción de añadir pistas dobladas en varios idiomas llega a todos los creadores, permitiendo aumentar visualizaciones, monetizar en mercados internacionales y transformar la experiencia

YouTube expande su función de

¿No sabes qué ver este fin de semana? Estos son 10 animes del momento para un maratón en Crunchyroll

En su catálogo, la plataforma de streaming reúne series exclusivas que se emiten de forma simultánea en Japón

¿No sabes qué ver este
DEPORTES
Independiente buscará su primera victoria

Independiente buscará su primera victoria en el Torneo Apertura ante Platense: la agenda con los partidos del domingo

Huracán y San Lorenzo se enfrentarán en un atrapante clásico por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El elemento secreto que desarrolló Mercedes y aumentó las tensiones en la F1 en medio de la “guerra de motores” con otros equipos

La violenta pelea que protagonizó un jugador de la selección argentina: su rival le rompió la remera y desató un escándalo

La dura sanción que recibió Cuti Romero tras su brutal planchazo en la derrota del Tottenham ante Manchester United

TELESHOW
El curioso reclamo futbolero de

El curioso reclamo futbolero de Anamá Ferreira: “La Selección argentina es la única que no tiene un jugador negro”

Brenda Asnicar y Laura Esquivel encendieron la esperanza del regreso de Patito Feo con sus históricas protagonistas

El cocinero Christian Petersen continúa con su recuperación y publicó un video remando: “Volviendo al río”

Laura Ubfal habló de más: reveló quién será eliminado de “MasterChef Celebrity”

María Becerra, invitada especial en Perú para el concierto homenaje de Corazón Serrano

INFOBAE AMÉRICA

“¿Acabaréis con los extranjeros? ¿Vais

“¿Acabaréis con los extranjeros? ¿Vais a matarlos?“: la interpretación de Ian McKellen de Shakespeare que se volvió viral

Tragedia en India: al menos un muerto y 13 heridos tras colapsar una atracción en un parque de diversiones

“El castillo de Otranto”: la historia de la primera novela gótica del mundo

Elecciones en Japón: el partido de la primera ministra Sanae Takaichi se encamina a recuperar una amplia mayoría en el Parlamento

Israel alertó sobre la amenaza que representa Irán: “El régimen busca obtener el arma más peligrosa del mundo”