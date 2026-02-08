Paul Allen, el cofundador de Microsoft que salvó a los Seahawks y los llevó al Super Bowl

Paul Allen, el visionario que revolucionó Microsoft y salvó a los Seahawks: legado de innovación y filantropía

Lograr el éxito en la tecnología y en el deporte está al alcance de pocos. Paul Allen, cofundador de Microsoft junto a Bill Gates, es uno de esos nombres que dejaron huella en ambos mundos.

Su visión y capacidad para anticipar tendencias no solo revolucionaron la industria del software, también cambiaron la historia de los Seattle Seahawks, una franquicia que él rescató y llevó a la cima del fútbol americano profesional.

El legado de Allen sigue vigente incluso después de su fallecimiento en 2018. Bajo la administración de su familia, los Seahawks han mantenido su relevancia en la NFL y en 2026 vuelven a estar en la pelea por el Super Bowl, confirmando la visión a largo plazo que caracterizó al empresario.

El arquitecto del software personal

Paul Allen fue uno de los primeros en intuir que las computadoras personales cambiarían la vida cotidiana. Junto a Bill Gates, fundó Microsoft en 1975 con la convicción de que el verdadero valor estaba en el software, no solo en el hardware. La dupla Allen-Gates se conoció en la Escuela Lakeside de Seattle, donde pasaban horas programando y desarrollando habilidades que definirían el futuro de la tecnología.

El salto definitivo llegó con la Altair 8800, una de las primeras computadoras personales. Allen y Gates ofrecieron desarrollar un lenguaje de programación para este equipo, logrando en pocas semanas un producto funcional que marcó el inicio formal de Microsoft. Allen tuvo un rol clave en la creación de MS-DOS y en el acuerdo con IBM, que consolidó a Microsoft como líder de la industria.

En 1982, un diagnóstico de linfoma de Hodgkin lo llevó a dejar sus funciones operativas, aunque nunca se desligó de la compañía. Siguió como asesor estratégico y mantuvo una importante participación accionaria, lo que lo convirtió en uno de los empresarios más ricos del mundo tras la salida de Microsoft a bolsa.

El salvador de los Seahawks y la reestructuración de un equipo

A mediados de los años noventa, los Seattle Seahawks enfrentaban una crisis deportiva y financiera. El equipo, con años de malos resultados y un estadio obsoleto, estaba a punto de mudarse al sur de California bajo la gestión de su anterior dueño. Las autoridades locales buscaron a alguien con recursos y compromiso con la ciudad, y Allen apareció como la única esperanza para mantener al equipo en Seattle.

La compra de los Seahawks en 1997 estuvo condicionada a la construcción de un nuevo estadio, un proyecto que fue aprobado por un estrecho margen en las urnas. Allen no solo detuvo la mudanza, sino que impulsó una reestructura total, contratando entrenadores clave y renovando el plantel.

Bajo su liderazgo, el equipo pasó de la crisis a la competitividad, alcanzando el mayor logro de su historia: la conquista del Super Bowl en la temporada 2013-2014. Para Seattle, la operación no solo evitó la pérdida de la franquicia, sino que consolidó a los Seahawks como símbolo de identidad local.

Paul Allen convivió gran parte de su vida con el cáncer. Tras su primer diagnóstico en 1982, siguió participando en Microsoft y emprendiendo nuevos proyectos en tecnología, deportes y ciencia. La enfermedad regresó en 2009 y, tras un nuevo tratamiento, Allen continuó activo en sus inversiones y actividades filantrópicas.

A lo largo de su vida, destinó más de 2.650 millones de dólares a causas científicas, médicas, ambientales y culturales. Su enfoque siempre fue aprovechar los recursos y el tiempo para generar impacto duradero, dejando un legado que trasciende la tecnología y el deporte.

Hoy, los Seattle Seahawks pertenecen al patrimonio de Paul Allen bajo la administración de su hermana, Jody Allen. Aunque han circulado rumores sobre una posible venta, la familia ha reiterado que, por ahora, el equipo no está en venta y que la prioridad es mantener la estabilidad y el éxito deportivo.