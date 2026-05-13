El día que una computadora venció al campeón mundial de ajedrez y abrió una nueva era para la inteligencia artificial

Deep Blue, la computadora que derrotó a Kasparov, es un ejemplo de sistema reactivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 11 de mayo de 1997 marcó un antes y un después en la historia de la tecnología. Ese día, Deep Blue derrotó al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov en un enfrentamiento oficial disputado en Nueva York, convirtiéndose en la primera computadora en vencer a un campeón vigente bajo condiciones de torneo. Más allá del resultado deportivo, el duelo quedó registrado como uno de los momentos que anticiparon el avance de la inteligencia artificial moderna.

La serie entre Kasparov y Deep Blue llegó empatada 2,5 a 2,5 hasta la sexta y última partida. El ajedrecista ruso necesitaba evitar la derrota para mantener el empate general, pero la definición fue sorprendentemente rápida: la máquina ganó en apenas 19 movimientos.

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Kasparov, jugando con piezas negras, eligió la defensa Caro-Kann, una apertura conocida por su estructura sólida y conservadora. Sin embargo, Deep Blue respondió con una estrategia agresiva que sorprendió desde el inicio. La supercomputadora realizó un sacrificio de caballo que abrió líneas de ataque directas contra el rey del campeón ruso y lo obligó a jugar bajo presión desde los primeros movimientos.

Garry Kasparov fue vencido por una supercomputadora en ajedrez. REUTERS/Nacho Doce

La capacidad de cálculo de la máquina fue determinante durante todo el encuentro. Según IBM, Deep Blue era capaz de analizar alrededor de 200 millones de posiciones por segundo, una cifra imposible de igualar para cualquier jugador humano.

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Esa potencia permitió al sistema detectar combinaciones tácticas complejas en tiempo real y mantener una presión constante sobre Kasparov, quien comenzó a perder margen de maniobra rápidamente. Tras quedar imposibilitado de enrocar y con una posición deteriorada, el campeón mundial terminó abandonando la partida.

El marcador final quedó 3,5 a 2,5 a favor de Deep Blue. La derrota tuvo un fuerte impacto psicológico en Kasparov. Años después, el campeón ruso reconoció que llegó agotado mentalmente a la última partida y admitió que el duelo representó una experiencia emocionalmente intensa.

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Garry Kasparov frustrado por ir perdiendo contra una computadora. Crédito: Grosby

En aquel momento, Kasparov también expresó sospechas sobre posibles intervenciones humanas durante algunas jugadas de la máquina y cuestionó el nivel de transparencia de IBM respecto al funcionamiento interno de Deep Blue. Aunque nunca se presentaron pruebas que respaldaran esas acusaciones, el ajedrecista sostuvo durante años que ciertas decisiones del sistema parecían demasiado “humanas”.

Con el paso del tiempo, Kasparov moderó sus críticas y terminó reconociendo la importancia histórica del acontecimiento. El ex campeón mundial incluso se convirtió posteriormente en una de las voces que más reflexionó sobre la relación entre inteligencia artificial y capacidades humanas.

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Deep Blue había sido desarrollado específicamente para competir en ajedrez de alto nivel. El proyecto comenzó años antes dentro de IBM y reunió a ingenieros, matemáticos y expertos en computación que diseñaron hardware especializado exclusivamente para analizar posiciones ajedrecísticas.

Garry Kasparov fue durante años el mejor ajedrecista del mundo. Crédito: Grosby

Aunque el sistema no “pensaba” de la forma en que lo hace la inteligencia artificial actual, su capacidad de cálculo masivo le permitió ejecutar millones de simulaciones en segundos para seleccionar los movimientos más eficaces.

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En términos tecnológicos, el triunfo de Deep Blue simbolizó uno de los primeros grandes momentos públicos donde una máquina superaba a un ser humano en una disciplina considerada profundamente intelectual.

Hasta entonces, el ajedrez había sido visto como una prueba de creatividad, intuición y razonamiento estratégico exclusivamente humano. La derrota de Kasparov cambió esa percepción y abrió un debate global sobre los límites de la inteligencia artificial.

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Deep Blue fue la supercomputadora que venció al mejor ajedrecista del mundo.

Décadas después, aquel enfrentamiento es considerado un antecedente directo de sistemas más avanzados de IA como los modelos de aprendizaje automático y las herramientas generativas actuales.

La evolución posterior fue acelerada. En 2016, AlphaGo derrotó al campeón mundial del juego Go, considerado aún más complejo que el ajedrez. Hoy, la inteligencia artificial forma parte de motores de búsqueda, asistentes virtuales, diagnósticos médicos, ciberseguridad y generación de contenido.

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Sin embargo, para muchos especialistas, el punto de quiebre simbólico ocurrió aquella tarde de mayo de 1997 en Nueva York, cuando una computadora logró imponerse al mejor ajedrecista del planeta.

El duelo entre Deep Blue y Garry Kasparov no solo definió una partida de ajedrez. También mostró al mundo que las máquinas comenzaban a competir seriamente en terrenos reservados históricamente para la mente humana.

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