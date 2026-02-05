Las dos funciones del celular que debes desactivar en lugares públicos para evitar que espíen y roben tus datos

La conexión automática que tienen ciertas herramientas aumentan el riesgo de que extraños se enlacen a un dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas en ciberseguridad alertan sobre el riesgo de dejar activas el WiFi y el Bluetooth del teléfono en espacios públicos, como restaurantes, centros comerciales o aeropuertos, lo que facilita ataques y robo de datos personales.

El acceso a redes WiFi abiertas y el emparejamiento automático con otros dispositivos abren la puerta a intrusiones silenciosas que pueden terminar en la filtración de información sensible, incluidas credenciales bancarias y datos de acceso a redes sociales.

En este sentido, expertos como la Comunidad de Madrid y el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), insisten que se debe modificar los hábitos para reducir la exposición ante ciberdelincuentes.

Por qué tener el WiFi activo representa un riesgo en lugares públicos

Dejar activado el WiFi fuera del hogar expone el dispositivo a redes abiertas o desconocidas, muchas de las cuales pueden haber sido creadas por ciberdelincuentes.

Los expertos señalan que estas redes suelen adoptar nombres similares a los de cafeterías, aeropuertos o hoteles, generando confusión en los usuarios y propiciando conexiones involuntarias.

“Podemos creer que pertenecen a un hotel o a un restaurante, pero que en realidad hayan sido creadas por un ciberatacante para acceder a nuestros datos”, advirtió la Comunidad de Madrid.

El peligro principal reside en la facilidad con la que los atacantes pueden interceptar la información que se transmite a través de estas redes. Mensajes, contraseñas e incluso datos bancarios pueden quedar expuestos si el teléfono se conecta automáticamente.

Cuáles son las amenazas vinculadas al Bluetooth activado en lugares públicos

El Bluetooth activo fuera del espacio seguro del hogar incrementa el riesgo de sufrir ataques como el “Bluesnarfing”, técnica que aprovecha fallos en los protocolos de emparejamiento entre dispositivos.

El INCIBE explicó que estos protocolos, responsables de permitir la conexión entre dispositivos, pueden presentar fallos en su diseño o implementación, permitiendo accesos no autorizados a archivos, contactos e incluso cuentas en línea. El alcance de la amenaza puede extenderse en un radio de hasta 15 metros.

Este tipo de ataque puede pasar completamente desapercibido para el usuario. El INCIBE detalla que los indicios más habituales de que se ha producido una intrusión incluyen bloqueos inesperados del dispositivo, mensajes enviados sin consentimiento y aumentos en el consumo de batería.

Además, la aparición de conexiones desconocidas en el historial del Bluetooth y movimientos extraños en cuentas bancarias o redes sociales constituyen señales de alerta relevantes.

Qué riesgos pueden tener estas intrusiones para los usuarios

Las consecuencias de estos ataques van más allá de la simple vigilancia. Los expertos han advertido que el robo de datos puede derivar en fraudes financieros o accesos ilícitos a cuentas personales.

“Si detectas inicios de sesión no reconocidos, compras no autorizadas o movimientos sospechosos en tus cuentas bancarias o perfiles en línea, podría ser consecuencia de la extracción de datos mediante Bluesnarfing”, señala el INCIBE.

El impacto puede ser muy grave si los atacantes logran obtener credenciales bancarias o datos de acceso a servicios digitales. La sustracción de información puede utilizarse para suplantar la identidad, realizar transferencias sin autorización o vender los datos en mercados ilegales.

Cómo evitar ser víctima de ciberataques en lugares público

La principal medida de prevención consiste en desactivar el WiFi y el Bluetooth al salir de casa, evitando la exposición innecesaria en espacios públicos. Los expertos coinciden en que esta acción reduce la probabilidad de sufrir ataques de espionaje o robo de datos.

Asimismo, los expertos sugieren mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas, porque las actualizaciones suelen corregir fallos de seguridad que pueden ser explotados por los atacantes.

El uso de conexiones VPN y la desactivación del modo visible en el Bluetooth aportan capas adicionales de protección. La prevención depende en gran medida de modificar hábitos cotidianos y adoptar una actitud proactiva ante los ciberataques.