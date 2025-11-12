Tecno

Google advierte a los usuarios de Android sobre el riesgo de conectarse a redes Wi-Fi pública

Expertos en ciberseguridad explican que muchas redes públicas carecen de cifrado, lo que facilita ataques y la interceptación de información sensible

Guardar
Expertos en ciberseguridad advierten sobre
Expertos en ciberseguridad advierten sobre los riesgos de conectarse a una red pública Wi-Fi. (Imagen ilustrativa Infobae)

Google emitió una nueva advertencia dirigida a los usuarios de Android, instando a evitar el uso de redes Wi-Fi públicas por los altos riesgos de ciberataques. Según la compañía, estas conexiones pueden servir como puertas de entrada para que delincuentes informáticos intercepten datos personales y financieros, convirtiéndose en uno de los métodos más comunes de robo digital.

La alerta fue publicada en el boletín “Behind the Screen”, donde el gigante tecnológico detalla el incremento de fraudes en línea y estafas móviles a nivel global. De acuerdo con sus cifras, el 94% de las personas encuestadas asegura haber recibido mensajes fraudulentos en el último año, y el 73% se declara preocupado por el crecimiento de estas amenazas.

Google sostiene que las redes públicas —como las que se ofrecen en cafeterías, aeropuertos u hoteles— suelen estar desprotegidas y carecen de cifrado, lo que permite a los atacantes interceptar la información que circula por ellas. Esto incluye credenciales bancarias, contraseñas, correos electrónicos e incluso mensajes personales.

Las redes públicas Wi-Fi pueden
Las redes públicas Wi-Fi pueden ser usadas por ciberdelincuentes para robar tu información. (Imagen ilustrativa Infobae)

La compañía explica que los ciberdelincuentes aprovechan estas conexiones para llevar a cabo lo que se conoce como ataques “man-in-the-middle”, donde el hacker se coloca entre el usuario y el servidor legítimo para espiar o manipular los datos transmitidos.

El especialista en ciberseguridad Oliver Buxton, de la firma Norton, señaló que este tipo de amenazas no son nuevas, pero sí cada vez más frecuentes. “La mayoría de las redes públicas no cuentan con cifrado, y cualquier persona con conocimientos básicos puede capturar el tráfico que pasa por ellas. Esto incluye desde correos y contraseñas hasta datos bancarios”, explicó.

Además, advirtió sobre los llamados “puntos de acceso falsos” o “redes gemelas”, creados para imitar conexiones legítimas. “Un ciberdelincuente puede configurar una red con un nombre casi idéntico al del lugar en el que te encuentras. Si te conectas a ella, le estás entregando tus datos directamente”, sostuvo Buxton.

Google envió una advertencia a
Google envió una advertencia a los usuarios de Android sobre los riesgos de usar las redes públicas para conectarse a Internet.

Recomendaciones para evitar el robo de datos en redes públicas

La advertencia de Google coincide con un comunicado reciente de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) de Estados Unidos, que también recomienda evitar tanto las redes Wi-Fi abiertas como los puertos de carga públicos, pues ambos pueden ser manipulados para instalar software malicioso o robar información sensible.

Entre las principales medidas preventivas, Google sugiere revisar con frecuencia los movimientos bancarios y los reportes crediticios para detectar posibles señales de actividad sospechosa. Asimismo, aconseja desactivar la conexión automática a redes desconocidas y confirmar siempre que la red a la que uno se conecta sea la oficial del lugar.

El experto en seguridad digital Zak Doffman, de Forbes, amplía las recomendaciones: “Los usuarios deben priorizar las conexiones cifradas, verificando el ícono del candado en los sitios web, y utilizar una VPN confiable de pago. Las versiones gratuitas suelen ser incluso más inseguras, ya que muchas recopilan datos del usuario”, precisó.

Entre las defensas para conectarse
Entre las defensas para conectarse a una red pública Wi-Fi se encuentra usar una VPN de pago. (Reuters)

¿Qué otras medidas de protección hay contra las redes públicas?

Además del uso de VPN, los expertos recomiendan adoptar una combinación de medidas técnicas y hábitos responsables. Entre ellas, crear contraseñas únicas y extensas para cada cuenta, idealmente gestionadas a través de un administrador seguro. También se destaca la importancia de activar la autenticación de dos factores (2FA), que añade una segunda capa de seguridad ante intentos de acceso no autorizado.

En cuanto a la prevención del phishing, los especialistas aconsejan no abrir enlaces o archivos adjuntos de correos o mensajes de texto sospechosos, especialmente aquellos que solicitan información personal o financiera. Es fundamental verificar la fuente y el remitente antes de responder o hacer clic.

Google recuerda además la importancia de mantener todos los dispositivos actualizados. Tanto el sistema operativo como las aplicaciones deben recibir los últimos parches de seguridad para corregir vulnerabilidades. Asimismo, recomiendan evitar iniciar sesión en cuentas sensibles o realizar transacciones cuando se está conectado a una red pública, y asegurarse de que los sitios web muestren el protocolo HTTPS, señal de conexión cifrada.

Expertos en ciberseguridad recomiendan usar
Expertos en ciberseguridad recomiendan usar contraseñas únicas para evitar el acceso a correos o cuentas bancarias. (Google)

Según el informe presentado por la compañía, las pérdidas económicas derivadas de fraudes digitales ya superan los 400 mil millones de dólares en todo el mundo. De esas víctimas, solo el 4% logra recuperar el dinero robado, lo que refuerza la necesidad de adoptar medidas preventivas más estrictas.

Google concluye que la mejor defensa contra los ataques informáticos sigue siendo la educación digital. “Los usuarios deben ser conscientes de que cada clic cuenta. Una conexión insegura o una red abierta pueden parecer inofensivas, pero pueden comprometer toda la información almacenada en el dispositivo”, subraya el informe.

Temas Relacionados

WiFiGoogleAndroidCiberseguridadLo último en tecnología

Últimas Noticias

El home office empieza a desaparecer: una de cada tres empresas planea eliminarlo en 2026

Las compañías quieren prescindir del trabajo remoto para buscar mayor productividad y fortalecer los equipos

El home office empieza a

Qué revelan 47.000 conversaciones públicas sobre la intimidad y los usos de ChatGPT

Un análisis de miles de chats compartidos en línea muestra la diversidad de temas tratados, el creciente componente emocional y las tendencias de adaptación en las respuestas del popular chatbot de inteligencia artificial

Qué revelan 47.000 conversaciones públicas

El botón del TV que nadie conoce y que soluciona casi todo al instante

Muchos usuarios desconocen que sus Smart TV aún cuentan con botones físicos ocultos que permiten controlar el televisor sin el mando a distancia

El botón del TV que

Por qué veo el mensaje “Se registró tu número de teléfono con WhatsApp en un nuevo dispositivo”

Al detectar intentos de registro desde dispositivos no autorizados, la plataforma permite recuperar la cuenta y cerrar sesiones ajenas

Por qué veo el mensaje

Google aclara dudas de la llegada de Gemini a Google Home: cuándo será su lanzamiento y quiénes tendrán acceso

El acceso a las funciones de inteligencia artificial será gratuito y en dispositivos lanzados desde 2016

Google aclara dudas de la
DEPORTES
Toto Wolff podría vender parte

Toto Wolff podría vender parte de su paquete accionario en Mercedes y fijar un récord en la Fórmula 1

Una figura del Real Madrid está a un paso de abandonar el club: el consejo de Ancelotti y su posible destino

La furiosa crítica de Franco Colapinto a Lance Stroll tras otro cruce en el GP de Brasil: “Siempre está sacando gente de la pista”

La postura de Boca Juniors sobre la posible continuidad de Claudio Úbeda como entrenador en 2026

La camiseta que Boca Juniors lanzó al cielo en el homenaje a Miguel Russo apareció en un pueblo de Uruguay

TELESHOW
Itziar Ituño, de La casa

Itziar Ituño, de La casa de papel, recordó la incómoda reacción de sus padres al verla en una escena de sexo

La dura decisión que tomó la China Suárez con Nico Occhiato tras la suspensión de la entrevista

Diego Leuco habló en Luzu tras la cancelación de la nota a la China Suárez: “Se dijeron muchas pavadas”

A quién salvó el jurado en la última gala de MasterChef Celebrity: “Fue una inyección de alegría”

Paula Chaves, la China Suárez y una amistad en pausa: el presente en medio de rumores y polémicas

INFOBAE AMÉRICA

Conozcan a los nuevos antisemitas,

Conozcan a los nuevos antisemitas, iguales que los antiguos

Ecuador votará un referéndum y consulta popular que podrían redefinir su sistema político

Temblor en Chile hoy 12 de noviembre: epicentro y magnitud reportados por el CNS

Ecuador vivió el semestre más violento de su historia reciente: 4.500 homicidios

La Antártida ya no es intocable: los “químicos eternos” alcanzaron al continente blanco y preocupan a los científicos