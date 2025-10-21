Por qué debes desactivar el WiFi y el Bluetooth cuando estés fuera de casa para estar seguro

Es clave mantener actualizado el dispositivo al igual que todas sus funciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso constante de la conexión WiFi y Bluetooth en dispositivos, sobre todo fuera del hogar, representa una puerta de entrada para que los ciberdelincuentes accedan a información personal y financiera, según advierten expertos en ciberseguridad.

La práctica habitual de mantener activas estas conexiones, motivada por la comodidad de enlazarse automáticamente a redes y dispositivos cercanos, incrementa la vulnerabilidad de los usuarios en espacios públicos como restaurantes, centros comerciales y aeropuertos.

Qué consecuencias hay al mantener activado el WiFi en un lugar público

La Comunidad de Madrid ha alertado que la conexión a redes WiFi abiertas facilita que dispositivos próximos intenten enlazarse a redes sin protección, lo que permite que datos transmitidos, como mensajes o contraseñas, sean interceptados con facilidad por terceros.

LA mayoría se deja llevar por la facilidad sin mirar los problemas futuros. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los administradores maliciosos de estas redes pueden observar la información intercambiada, una situación frecuente en cafeterías, aeropuertos y comercios.

La entidad subraya que los ataques a través de “dispositivos intermediarios” constituyen un riesgo adicional, porque un usuario malintencionado conectado a la misma red puede interferir en la comunicación entre el teléfono y el servicio solicitado, “leyendo la información que estamos manejando”, según alerta.

Por qué es peligroso conectarse una red WiFi pública

Conectarse a redes abiertas o desconocidas, aunque resulte atractivo por su gratuidad, implica peligros adicionales. En ocasiones, los propios ciberdelincuentes crean puntos de acceso con nombres similares a los de establecimientos reconocidos para engañar a los usuarios.

Son conexiones que no tienen medidas de seguridad sólidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comunidad de Madrid advierte que “podemos creer que pertenecen a un hotel o a un restaurante, pero que en realidad hayan sido creadas por un ciberatacante para acceder a nuestros datos”.

La forma más segura de protección es revisar antes de conectarse a una red WiFi la veracidad de esta, además de evitar acceder a conexiones que no tienen contraseña y están abiertas a todo el público.

Cómo roban datos privados a través de la conexión Bluetooth

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) ha identificado el “Bluesnarfing” como una de las amenazas más relevantes asociadas al uso de Bluetooth.

Es una modalidad de ataque que pasa inadvertida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta técnica explota fallos en los protocolos de conexión, permitiendo que los atacantes accedan a información personal sin que la víctima lo advierta, sobre todo si el teléfono permanece visible o carece de actualizaciones de seguridad.

Los especialistas del INCIBE destacan que el alcance necesario para ejecutar este tipo de ataques rara vez supera los 15 metros, lo que convierte a los lugares concurridos en escenarios propicios para estas acciones.

Por qué es un ciberataque que genera alarma en las autoridades

El riesgo se agrava porque muchos usuarios emplean el Bluetooth para conectar accesorios cotidianos. Según el INCIBE, “los protocolos, encargados de permitir que los dispositivos se conecten entre sí, pueden tener fallos en su diseño o implementación”, lo que facilita el acceso no autorizado a archivos, contactos y cuentas en línea.

Hay ciertas señales que indican que un teléfono ha sido intervenido por extraños. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta táctica no solo expone a la víctima a la vigilancia, compromete los datos almacenados en el dispositivo, incluyendo correos y credenciales bancarias, que pueden ser robados y utilizados en fraudes.

Cómo saber si es víctima de un ciberataque de este tipo

Detectar este tipo de ataques es complicado. El INCIBE señala que algunos síntomas visibles incluyen bloqueos inesperados del teléfono, mensajes enviados desde aplicaciones sin autorización y consumos elevados de batería, incluso cuando el dispositivo no realiza tareas intensivas.

Otra señal de alerta es la aparición de conexiones desconocidas en el historial de dispositivos Bluetooth. Esta amenaza puede derivar en accesos no autorizados a cuentas bancarias, correos o redes sociales.

El INCIBE advierte que “si detectas inicios de sesión no reconocidos, compras no autorizadas o movimientos sospechosos en tus cuentas bancarias o perfiles en línea, podría ser consecuencia de la extracción de datos mediante Bluesnarfing”.