Fortnite celebra San Valentín 2026 con niveles gratis y skins de Las Guerreras K-Pop

Fortnite suma Las guerreras k-pop y amplía el universo de creación con recursos exclusivos - créditos Fortnite

El mes de febrero se tiñe de rosa y leyenda en Fortnite con un evento de San Valentín que ofrece recompensas diarias, objetos exclusivos y colaboraciones inesperadas.

La temporada de amor en el battle royale más popular del mundo ya está en marcha y trae consigo niveles gratis, cosméticos temáticos y el regreso de las icónicas Guerreras K-Pop, junto a sorpresas musicales y desafíos para toda la comunidad.

Este año, Epic Games apuesta por una hoja de ruta repleta de contenido para celebrar el Día de los Enamorados. El evento, que se extiende hasta el 23 de febrero, está diseñado para que los jugadores obtengan recompensas solo por iniciar sesión y participar en partidas, además de disfrutar de nuevas skins y accesorios inspirados en el fenómeno global del K-Pop y la cultura pop actual.

Fortnite une amor, K-Pop y recompensas en su gran evento de San Valentín 2026 - REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

Cuáles son las recompensas diarias y niveles gratis por San Valentín

Desde el 5 de febrero, cada vez que inicies sesión en Fortnite puedes obtener una recompensa instantánea, hasta un máximo de diez veces antes del 19 de febrero. Las primeras nueve recompensas son subidas de nivel gratuitas, ideales para quienes quieren completar el Pase de Batalla sin esfuerzo adicional.

La décima recompensa es una pantalla de carga exclusiva, “La flecha más miaunífica”, que conmemora la temporada de San Valentín.

La mecánica es sencilla: basta con entrar al juego durante el periodo del evento para recibir los premios, sin necesidad de cumplir desafíos complejos ni invertir horas extra. Se trata de una fórmula que premia la constancia y la participación diaria, facilitando el acceso a contenido adicional para todo tipo de jugadores.

Skins de Las Guerreras K-Pop y botín temático

Uno de los grandes atractivos de este año es el regreso de Las Guerreras K-Pop (HUNTR/X), junto a nuevos trajes inspirados en sus estilos “Golden”. Desde el 7 de febrero a la 01:00 CET, los jugadores pueden encontrar estos trajes en la tienda, además de objetos temáticos y el debut de Jinu de los Saja Boys, quien suma un estilo alternativo “Jinu demoníaco”.

Objetos exclusivos, como la espada de Rumi añaden variedad a las partidas - Fortnite

Los fans del K-Pop tienen así la oportunidad de personalizar sus avatares con los estilos más llamativos del momento.

El evento también incluye botín especial de San Valentín, como el nuevo fusil de asalto de mira automática, la espada empoderada de Rumi y la granada de niebla de baya néctar. Además, durante las partidas en dúos, tríos o escuadrones, se pueden recolectar corazoncitos de caramelo para desbloquear el accesorio mochilero Corazoncito, disponible hasta el 23 de febrero.

Fortnite Festival y la llegada de Chappell Roan

El contenido de San Valentín trasciende el battle royale tradicional con la llegada de Chappell Roan, ganadora del Grammy, como estrella invitada a la temporada 13 de Fortnite Festival.

A partir del 5 de febrero, Roan añade su icónica canción “Pink Pony Club” y otros éxitos al repertorio del modo musical. El pase musical Corazonada incluye el traje de Chappell Roan en versiones rosa y roja, inspiradas en sus atuendos de la gira Pink Pony, así como accesorios exclusivos como el keytar Princesa Midwest y el accesorio mochilero Estrella de poni rosa, que reacciona con la música.

Del regreso de Las Guerreras K-Pop a la llegada de Chappell Roan, la celebración ofrece contenido temático y oportunidades únicas para coleccionar objetos, completar desafíos y compartir la diversión con amigos - (Créditos: Fortnite)

Para quienes buscan variedad, el traje Roan de Arco —inspirado en una actuación medieval en los VMA— estará disponible junto a gestos y accesorios especiales, ampliando las opciones para personalizar la experiencia en el juego.

Durante el evento, los jugadores pueden participar en modos como Battle Royale, Cero Construcción, Recarga, Orígenes y Blitz, acumulando recompensas y disfrutando de botines legendarios como el fusil de asalto MK-7 o la espada empoderada de Rumi. Completar objetivos y explorar el mapa junto a amigos se convierte en el mejor pretexto para descubrir todas las sorpresas que Epic Games ha preparado para este San Valentín.

En definitiva, Fortnite convierte febrero en un mes de recompensas, creatividad y celebración, donde el amor y la música se fusionan con la acción y la aventura. Ya sea desbloqueando niveles gratis, coleccionando skins de Las Guerreras K-Pop o bailando con Chappell Roan, la temporada de San Valentín 2026 promete mantener la comunidad unida y activa con contenido para todos los gustos.