Tecno

Free Fire: códigos de hoy jueves 5 de febrero para obtener recompensas gratis

Al ingresar códigos como FU1I5O3P7A9S4D2F y F7F9A3B2K6G8H1L5, los usuarios pueden acceder a skins, diamantes, oro, entre otras ventajas dentro del juego

Guardar
Free Fire publica diariamente códigos
Free Fire publica diariamente códigos que brindan recompensas gratuitas como diamantes, skins, oro y artículos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Free Fire ofrece cada día códigos que otorgan acceso a recompensas gratuitas, entre ellas diamantes, skins, oro y artículos de arsenal. Los códigos habilitados para hoy jueves 5 de febrero son:

  • FU1I5O3P7A9S4D2F
  • F7F9A3B2K6G8H1L5
  • FT4E9Y5U1I3O2P6A
  • FJI4GFE45TG56HG5
  • FP9O1I5U3Y2T8R4E
  • FR2D7G5T1Y8H6J4K
  • FQ9W2E1R7T5Y3U6I
  • FK3J9H5G1F7D2S4A
Al canjear un código de
Al canjear un código de Free Fire, es necesario seguir ciertos pasos para recibir correctamente las recompensas. (Garena)
  • FM6N1B8V3C4X7Z9L
  • FL2K6J4H8G5F3D7S
  • Q8M4K7L2VR9J
  • A6QK1L9MRP5V
  • Z4QP8M6KNR2J
  • P7QH5K3LVJ9P
  • M2QP9L8KRV6K
  • R5QK4M7LVP1R
  • K9QP6K2MNL8V
  • V3QJ1M9KRP7V
  • D8MJ4Q6LVK2R
  • N7QK5L3MRP9J
  • J2QP8M1KVL6V
  • E9QH6K4LNP7V
  • S5PL7M2LRV8K
  • Y1QP9K6MVJ4R
  • O4QK2L8MRP7R
Es esencial revisar la vigencia
Es esencial revisar la vigencia del código, ya que los vencidos no se pueden usar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • L6QP5M9KNV1L
  • X8QJ7K4MVP2V
  • R3MJ9Q1LRV6K
  • H5QP6L8MNP2R
  • B7QK4M9LVJ1R
  • J2QP8M1KVL6V
  • E9QH6K4LNP7V
  • S5PL7M2LRV8K
  • Y1QP9K6MVJ4R
  • O4QK2L8MRP7R
  • L6QP5M9KNV1L
  • X8QJ7K4MVP2V
  • R3MJ9Q1LRV6K
  • H5QP6L8MNP2R
  • B7QK4M9LVJ1R
Si un código de Free
Si un código de Free Fire no funciona, la causa puede ser que haya caducado. (Garena)

Cómo canjear los códigos de Free Fire

Para canjear los códigos de Free Fire se deben seguir estos pasos:

  1. Ir al portal de recompensas de Free Fire.
  2. Accede con una cuenta usando opciones como Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o X (antes Twitter).
  3. Ingresar el código de 12 caracteres en el campo indicado, sin guiones y con precisión.
  4. Pulsar en el botón de confirmación.
  5. Las recompensas pueden tardar hasta 30 minutos en aparecer en la cuenta.

Qué considerar al canjear códigos de Free Fire

Al canjear un código de Free Fire se deben considerar varios aspectos para garantizar que las recompensas se otorguen correctamente. Los códigos de canje constan de doce o dieciséis caracteres, formados por letras mayúsculas y números.

También es común que el
También es común que el código se ingrese con errores, como caracteres faltantes o confusión entre letras y números. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los objetos obtenidos estarán disponibles en la pestaña vault del lobby, mientras que el oro o los diamantes se acreditarán de forma automática en el monedero de la cuenta. Es fundamental comprobar la fecha de vencimiento de cada código, ya que los expirados no pueden utilizarse.

Además, las recompensas no pueden canjearse mediante cuentas de invitado; para recibirlas, la cuenta debe estar vinculada a Facebook o VK. Verificación de vigencia, vinculación de cuenta y formato del código son requisitos esenciales para un canje exitoso.

Qué pasa si un código de Free Fire no funciona

Cuando un código de Free Fire no funciona, pueden existir distintas razones que expliquen el inconveniente. En primer lugar, es posible que el código haya vencido. Los códigos promocionales de Free Fire tienen una fecha de caducidad establecida por Garena, y una vez superada, dejan de ser válidos de manera definitiva.

Otra causa frecuente es haber introducido el código con errores, ya sea por omitir un carácter, utilizar minúsculas o confundir números y letras similares. Por ello, es fundamental ingresar los doce o dieciséis caracteres exactamente como aparecen en la promoción.

Los códigos de Free Fire
Los códigos de Free Fire ofrecen a los jugadores premios exclusivos sin costo alguno. Free Fire | Desarrolladores: Garena International, 111dots Studio | Distribuidores: Garena International, Garena International I

En ocasiones, el problema radica en la restricción regional: algunos códigos solo pueden canjearse en cuentas de ciertas regiones o países, por lo que intentar utilizarlos desde una ubicación no habilitada impedirá el acceso a las recompensas.

Además, los códigos no pueden ser canjeados más de una vez por la misma cuenta ni ser utilizados en cuentas de invitado. Para recibir los premios, la cuenta debe estar vinculada a Facebook o VK, ya que las recompensas no se entregan en cuentas temporales.

Para qué sirven los códigos de Free Fire

Los códigos de Free Fire permiten a los jugadores obtener recompensas exclusivas sin costo. Al canjear estos códigos, se accede a premios como diamantes, oro, skins, trajes, armas y otros objetos especiales dentro del juego.

Este juego se encuentra únicamente
Este juego se encuentra únicamente disponible para móviles. (Free Fire / Garena)

Estas recompensas pueden mejorar la experiencia de juego, facilitar la personalización de personajes y brindar ventajas competitivas en las partidas.

Cómo empezar a jugar Free Fire

Para comenzar a jugar Free Fire, primero descarga la aplicación desde Google Play Store o App Store e instálala en tu dispositivo móvil. Al abrir el juego, puedes crear una cuenta vinculándola a Facebook o VK para guardar tu progreso y acceder a recompensas.

Selecciona un nombre de usuario y personaliza tu avatar. Luego, accede al lobby y elige el modo de juego que prefieras. Pulsa ‘Iniciar’ para entrar en partida y competir contra otros jugadores en la isla.

Temas Relacionados

Free FireCódigosGratisRecompensasDiamantesSkinTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

¿El tiempo es una ilusión? Un modelo cuántico sugiere que el pasado y el futuro pueden ser lo mismo

Una investigación reveló que a nivel microscópico, las leyes de la física no distinguen entre el ayer y el mañana como es común que pase en la vida diaria

¿El tiempo es una ilusión?

El “internet cuántico” está más cerca gracias a este avance de científicos de Oxford

Este logró demuestra cómo múltiples módulos pueden funcionar juntos como una sola máquina escalable

El “internet cuántico” está más

Guerra de IA tras el Super Bowl: Sam Altman acusó a Anthropic de controlar la inteligencia artificial y engañar al público

OpenAI defendió su modelo abierto y gratuito frente a las críticas de manipulación y exclusividad, mientras la industria discute el impacto de la publicidad en los usuarios

Guerra de IA tras el

HONOR Magic 8 Lite: el celular con resistencia de récord mundial y una batería que se niega a agotarse

El celular incorpora inteligencia artificial en sus funciones de fotografía para edición avanzada y eliminación de objetos no deseados

HONOR Magic 8 Lite: el

La función oculta en el iPhone para no olvidar nunca más tus contraseñas

En una nueva actualización de iOS 26, Apple brinda a sus usuarios la posibilidad de acceder durante 30 días a una lista de credenciales generadas que nunca se guardaron correctamente

La función oculta en el
DEPORTES
La lista de 9 lesionados

La lista de 9 lesionados que tiene Boca Juniors en su plantel: cuándo volverá a jugar cada uno

Copa Davis: Javier Frana definió el equipo argentino para la serie frente a Corea del Sur

El sobrino del Diablito Echeverri se sumó a las inferiores de River Plate: el esperanzador mensaje del jugador del Girona

Dieron a conocer los salarios de los pilotos de la F1 en 2026: qué puesto ocupa Colapinto en un ranking con impactante diferencias

Barcelona se suma a la puja con el Real Madrid por Cuti Romero: el trueque que podría ser clave en la operación

TELESHOW
La provocación de Martín Migueles

La provocación de Martín Migueles a Mauro Icardi luego del récord que obtuvo el goleador: “Las amo”

La revelación de Beto Casella sobre su vínculo con Edith Hermida: “Está perdidamente enamorada de mí”

La reacción de Wanda Nara al probar comida turca en MasterChef Celebrity: “Me pone muy agresiva”

El divertido show de Maxi López en MasterChef Celebrity: imitó a Wanda Nara y actuó en Romeo y Julieta

Las postales sexies de Julieta Ortega en la playa: “Las ondas del verano”

INFOBAE AMÉRICA

El mercado negro del petróleo

El mercado negro del petróleo ruso e iraní está en problemas

Identifican una red cerebral clave detrás de los síntomas del Parkinson

Bitcoin no detiene su derrumbe: cae debajo de los USD 70.000 y pierde 40% desde su récord

Un recorrido por el nuevo parque temático de Pokémon

“Necesitamos saber que está viva”: Savannah Guthrie y su familia piden en un video una prueba de vida de su madre