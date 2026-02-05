Tecno

Epic Games regala más de 50 juegos por tiempo limitado: cómo tenerlos

Algunos de los títulos gratis son Definitely Not Fried Chicken, Game of Thrones: Kingsroad, Warborne Above Ashes, entre otros

Epic Games ofrece más de
Epic Games ofrece más de 50 juegos gratis; solo debes ingresar a su tienda y acceder al apartado 'Gratis'. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Epic Games ofrece más de 50 videojuegos completamente gratis; solo es necesario ingresar a su tienda digital y acceder a la sección ‘Gratis’. Entre los títulos disponibles se encuentran Definitely Not Fried Chicken, Game of Thrones: Kingsroad y Warborne Above Ashes, junto a una amplia variedad de opciones.

La selección abarca géneros diversos, lo que permite a los usuarios encontrar propuestas acordes a sus preferencias, desde acción y estrategia hasta aventuras y simuladores.

Qué juegos gratis hay en Epic Games Store

Algunos de los juegos gratis en Epic Games Store son:

  • Byte Wars
  • Morimens
  • Where Winds Meet
  • ChronosWorlds
  • Rocket Bot Royale
  • Super-B
  • Operation Safe Place Tower Defense
  • Rage Quit
  • Whole Armor
  • Spider Tanks: Cores of Chaos
  • We Were Here
Entre los juegos gratuitos destacan
Entre los juegos gratuitos destacan Definitely Not Fried Chicken, Where Winds Meet y Warborne Above Ashes, junto a muchas otras opciones. (Epic Games Store)
  • XOCIETY
  • Shadows of Satoshi - Combat Showcase
  • Cardinal Fall
  • Dremica
  • Wild West Idle Saga
  • DroneStone
  • Panic Room: Ghosts of the Past
  • Epic Cards Battle 3
  • nightreaper2
  • Wand
  • Zombie Clown Trap
  • Extract Game
  • Wildgate
  • SunBlockers
  • Arknights: Endfield
  • Bagarre
  • Lokko
  • Gem Fighter
  • Mokens League: Champs
  • Dead Rails
Para conseguir juegos gratuitos en
Para conseguir juegos gratuitos en Epic Games Store, basta con crear una cuenta e iniciar sesión en la web o app. (Epic Games Store)
  • Neon Express
  • Pixel Gun 3D
  • Definitely Not Fried Chicken
  • Idle Guy
  • Starmasons
  • Game of Thrones Winter is Coming
  • Seven Knights Re:BIRTH
  • Shroom Bound
  • Spray N’ Pray
  • MaSzyna
  • The Circle Move
  • El Ascenso de los Pingüinos GB
  • Oman Biology 9
  • Warborne Above Ashes
  • Warzone
  • skate.
  • Wild Americas
  • Arena Breakout: Infinite
  • Project Freefall
Dentro de la plataforma, accede
Dentro de la plataforma, accede a la sección 'Gratis' para ver la lista de títulos disponibles sin costo. (Epic Games Store)
  • Blue Protocol: Star Resonance
  • Masks of the Void Infinity
  • The Four Kings Casino and Slots
  • Feverdream: Rainbow Chaser
  • Godzilla x Kong: Titan Chasers
  • Legends of Elysium
  • Spellfarers
  • HORDEKILL
  • Wayfinder Mod Editor
  • Duet Night Abyss
  • Panzerdogs
  • Engines of Fury
  • RAVEN2
  • RXC: The Modern Era
  • ChronoForge
  • epic zone battleroyal
  • SolPlex
  • Battle Tanks
  • New Festival Town
  • Last Sniper
  • Last Hammashan: Awakening of a Hero
  • Chip ‘N Clawz vs The Brainioids
  • Fate’s Ultimatum for Destiny
  • QUBIT
  • Shadowverse: Worlds Beyond
  • Invocation
  • Flourish Islands
  • Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X - Free Access
  • Business Tour - Board Game with Online Multiplayer
  • Terminull Brigade
  • BULLET YEETERS
Elige el juego de tu
Elige el juego de tu interés, haz clic en 'Obtener' y sigue los pasos para sumarlo a tu biblioteca. (Epic Games Store)
  • Gunnies
  • Hellmaster: The Legend of Dante
  • Accordion Solitaire
  • Hunter’s Arena: Revolution
  • Eternal League
  • Deal With The Devil Chapter:2 - From Tuonela t...
  • BloodLoop
  • Auto Legends
  • Mecharashi
  • Project Origin
  • Heart of Stone
  • Carpool: Attack of the Disco Mob
  • Ballad of Violence
  • Biped 2 DEMO
  • Fate War
  • Haunted Space
  • Tomorrow’s Land Base
  • Atlas Wars
  • Game of Thrones: Kingsroad
Hay juegos de diferentes géneros
Hay juegos de diferentes géneros disponibles de forma gratuita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo conseguir los juegos gratis de Epic Games Store

Para obtener juegos gratis en Epic Games Store, solo necesitas crear una cuenta en la plataforma e iniciar sesión desde la página web o la aplicación oficial. Una vez dentro, dirígete a la sección ‘Gratis’ del menú principal, donde encontrarás una lista actualizada de títulos disponibles sin costo.

Selecciona el juego que te interese y pulsa en ‘Obtener’; sigue las instrucciones para añadirlo a tu biblioteca. No es necesario ingresar datos de pago para los títulos gratuitos.

Los juegos adquiridos permanecerán en tu cuenta de forma permanente, permitiéndote descargarlos y jugarlos cuando lo desees desde cualquier dispositivo compatible con Epic Games Store.

Los juegos obtenidos quedan en
Los juegos obtenidos quedan en tu cuenta para siempre y puedes descargarlos cuando quieras desde cualquier dispositivo compatible. (Epic Games)

Epic Games estrena aplicación en Android

Epic Games presentó a nivel global una aplicación móvil con su nombre en la Play Store de Android. Aunque esta app no permite jugar títulos como Fortnite, ofrece herramientas para comunicarte con otros jugadores y opciones de seguridad para proteger tanto tu cuenta como el progreso en los videojuegos de la compañía.

La aplicación está disponible para Android y iPhone, a través de la Play Store y la App Store, respectivamente. Es importante diferenciarla de Epic Games Store, la plataforma para comprar, descargar y jugar títulos, que solo se descarga desde el sitio oficial.

Epic Authenticator refuerza la seguridad
Epic Authenticator refuerza la seguridad al requerir autenticación en dos pasos (2FA). (Epic Games)

Entre sus funciones, la nueva app de Epic Games destaca por mejorar la comunicación y la protección de los usuarios. Incluye chat de texto multiplataforma, permitiendo enviar mensajes directos y formar grupos con amigos, sin importar el dispositivo utilizado.

Así, es posible coordinar partidas, organizar torneos o mantener el contacto desde teléfonos, tablets o computadoras.

La herramienta Epic Authenticator añade seguridad mediante la autenticación en dos pasos (2FA). Al activarla, se requiere un código temporal además de la contraseña para iniciar sesión, lo que refuerza la protección de compras, datos personales y avances en los juegos, incluso al acceder desde consolas como PlayStation o Xbox.

