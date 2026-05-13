Política

Sergio Uñac anunció que será candidato a presidente: “Hay gente de peso que acompaña la decisión”

Con esta confirmación, el ex gobernador de San Juan se convierte en el primer rival peronista que enfrentaría a Axel Kicillof. A finales de marzo, el senador pidió que se realicen internas dentro del partido y habló con Cristina Kirchner

Guardar
Google icon
El ex gobernador de San Juan aseguró que ya contaba con el apoyo de dirigentes de peso (Gentileza: Blender)

Luego de que el senador Sergio Uñac enviara una carta al Partido Justicialista Nacional para proponer realizar internas de cara a las elecciones de 2027, el ex gobernador de San Juan lanzó su candidatura a presidente. De esta manera, se transformó en el primer rival peronista del gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

“He tomado una decisión personal y es ser candidato”, afirmó el dirigente tras asegurar que contaba con respaldo dentro del espacio. “Hay gente de peso que acompaña la decisión”, reiteró al señalar que, en el ámbito privado, existía un consenso entre varios referentes sobre la necesidad de debatir candidaturas y métodos de selección.

PUBLICIDAD

Dentro del espacio opositor, las intenciones de Uñac de convertirse en el próximo presidente se conocieron a finales de marzo. Incluso, la misma Cristina Fernández de Kirchner se comunicó con él para felicitarlo por la carta que hizo llegar a la sede central.

La figura de la ex mandataria no pasó desapercibida durante la entrevista que brindó en el canal de streaming Blender, ya que el senador fue consultado sobre el rol de la dirigente, luego de que quedara inhabilitada para ejercer cargos públicos por haber sido condenada en la causa “Vialidad”. Frente a esto, consideró que al peronismo “le hace falta discutir nueva conducción”.

PUBLICIDAD

CFK con Wado de Pedro, Juan Manzur y Sergio Uñac
Cristina Fernández de Kirchner lo había felicitado por proponer realizar internas cerradas previo a las PASO

Pese a que evitó utilizar la palabra “proscripción”, planteó que “con una presidenta del partido con la situación judicial, que obviamente tiene una inhabilitación perpetua, el peronismo tiene que proponer discusión y conducción”. Aunque señaló que esto generó repercusiones en la estructura partidaria, destacó que el espacio cuenta con “cinco vicepresidentes”, lo que permite encarar el futuro con alternativas de liderazgo.

De hecho, en un diálogo previo con Infobae, el ex mandatario provincial remarcó la necesidad de llevar una interna partidaria cerrada para poder definir al candidato que competirá en 2027. Sobre todo, desde que el oficialismo volvió a impulsar un proyecto para eliminar las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El escrito que remitió al PJ nacional planteaba: “Solo será posible construir un proyecto político sólido si el proceso de definición de candidaturas no se desarrolla de manera improvisada o en plazos extremadamente acotados. Nuestra Carta Orgánica establece que la fórmula presidencial debe definirse mediante las PASO, lo cual en el calendario actual ubicaría esa definición en agosto del año electoral, o incluso después en caso de una eventual suspensión de las Primarias. Ese cronograma resulta claramente insuficiente para ordenar políticamente al justicialismo, construir consensos programáticos y desarrollar una estrategia electoral nacional coherente”.

De esta forma, reiteró que “el peronismo tiene que clarificar liderazgos y hacer una interna cerrada”. Así, en caso de que las PASO continúen vigentes el año próximo, apuntó que “la interna abierta va a validar para lo que viene al candidato que gane”.

Respecto al rumbo que debería tomar el partido para las próximas elecciones, Uñac remarcó que el desafío pasa por “una discusión de ideas”, más que de personas. Por este motivo, indicó que el objetivo es consensuar propuestas y definir quién representará al peronismo. Asimismo, planteó que su visión es la de “un peronismo de soluciones, no que plantee problemas”.

Sergio Uñac
El senador reconoció que Kicillof era el candidato con una plataforma más desarrollada, pero aseguró que contaba con el apoyo de otros dirigentes

A la vez que el ex gobernador sanjuanino aclaró que no asume el rol de “representar al interior”, pidió que no se interprete la interna partidaria que surgirá con Axel Kicillof como una batalla entre el interior y la Capital Federal o la provincia de Buenos Aires. “Es uno más otro”, sostuvo.

De la misma manera, hizo una breve lectura sobre la presencia que cada uno tendría en diferentes territorios. En este sentido, planteó que Kicillof deberá visitar las provincias, mientras que él tendrá la tarea de recorrer Buenos Aires para que el electorado lo conozca.

Por otro lado, Uñac destacó que durante su gestión como gobernador mantuvo el equilibrio fiscal, pero señaló diferencias con la política económica actual. Se distanció del oficialismo al afirmar que no comparte “este equilibrio fiscal, que es a costa de cualquier cosa”.

En línea con esto, puso como ejemplo la reciente marcha universitaria, donde los manifestantes reclamaron por el financiamiento de las universidades, y cuestionó que el Gobierno “no eliminó la inflación”, sino que “más o menos la controló”.

Durante la entrevista, el senador defendió la minería y reclamó “sincerar la discusión minera” en el país. Asimismo, explicó que se había alineado con el oficialismo al votar a favor de la reforma de la Ley de Glaciares, debido a que San Juan era una de las provincias más beneficiadas por los proyectos de Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

No obstante, Uñac subrayó la importancia tecnológica de la minería, especialmente en la producción de litio para baterías de celulares. “Si es no a la minería, hay que devolver cada una de estas cosas con las cuales hoy nos estamos comunicando”, afirmó. No obstante, insistió en la necesidad de una “minería responsable”, diferenciando realidades productivas entre provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

Temas Relacionados

Sergio UnacPeronismoKirchnerismoAxel KicillofCristina KirchnerPJ NacionalÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

En medio de la turbulencia, el Gobierno se aferra a un repunte de la economía para encarar la carrera electoral

En el oficialismo vaticinan que el desempeño de La Libertad Avanza en 2027 estará sujeto al impacto del plan económico. Optimismo y expectativas. La disputa que anticipan

En medio de la turbulencia, el Gobierno se aferra a un repunte de la economía para encarar la carrera electoral

El Senado comenzará a debatir la reforma electoral y los aliados demandarán Ficha Limpia por separado

La Casa Rosada no cumplió con el compromiso a dialoguistas para tratar, de manera individual, la iniciativa que prohíbe ser candidatos a condenados en segunda instancia. El combo del oficialismo, todo en un mismo texto, incluye dinamitar las PASO y cambios profundos sobre el financiamiento público de campañas

El Senado comenzará a debatir la reforma electoral y los aliados demandarán Ficha Limpia por separado

A pesar de la baja en el humor social, el Gobierno cree que la marcha universitaria no afecta su imagen

A partir del caso Adorni bajaron las perspectivas positivas sobre Milei, pero en la Casa Rosada son intransigentes y sostienen la postura del inicio del mandato. Repitieron la estrategia de victimización y contraataque frente al reclamo que llenó las calles del centro porteño.

A pesar de la baja en el humor social, el Gobierno cree que la marcha universitaria no afecta su imagen

Motosierra sin fin: Javier Milei mantendrá el ajuste a pesar de las protestas en su contra

El último recorte impactó de lleno en áreas sensibles. Bullrich, un escollo en el centro del poder. La jugada de Mauricio Macri. “Despejar el factor miedo”, el reclamo de Olmos

Motosierra sin fin: Javier Milei mantendrá el ajuste a pesar de las protestas en su contra

Fernando De Andreis cuestionó a Adorni tras el duro comunicado del PRO: “Hoy, es un obstáculo para el cambio”

Durante el fin de semana, el partido de Mauricio Macri tomó distancia del Gobierno nacional en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete. En este contexto, el diputado contó cuál será el nuevo rumbo que tomará la fuerza política

Fernando De Andreis cuestionó a Adorni tras el duro comunicado del PRO: “Hoy, es un obstáculo para el cambio”

DEPORTES

Así son las camisetas de las 48 selecciones que participarán del Mundial 2026

Así son las camisetas de las 48 selecciones que participarán del Mundial 2026

Tras las victorias de Belgrano y Argentinos Juniors, así quedó el cuadro de semifinales del Torneo Apertura

“¡De pedo no se rompió!”: Tagliafico hizo volar una cámara cuando le tocó su figurita del Mundial en una transmisión en vivo

Difundieron el ranking de los salarios más altos de la MLS: en qué puesto se encuentran Messi y De Paul

Los dos gigantes de América que están interesados en Icardi y el plan del Galatasaray para seducirlo

TELESHOW

Mariano Martínez en “Lo de Pampita”: “Quiero cuidar mi relación de lo mediático”

Mariano Martínez en “Lo de Pampita”: “Quiero cuidar mi relación de lo mediático”

La “Placa Planta” sacudió Gran Hermano: quiénes se salvaron y quiénes quedaron cerca de la doble eliminación

Jimena Barón, a flor de piel sobre la canción que no puede cantar: “Me parece imposible”

Martín Pepa reapareció después de su separación de Pampita: el video

Agustín Rada contó cómo vivió el equipo de Otro día Perdido la muerte de la mamá de Mario Pergolini: “Lo bancamos”

INFOBAE AMÉRICA

Scott Bessent se reúne en Seúl con una delegación china para retomar las negociaciones comerciales antes del encuentro entre Trump y Xi

Scott Bessent se reúne en Seúl con una delegación china para retomar las negociaciones comerciales antes del encuentro entre Trump y Xi

Transformación digital de la salud: un nuevo capítulo de atención integral en Taiwán

Quiénes son los magnates tecnológicos y empresarios que acompañan a Donald Trump en su visita oficial a China

Irán acumula 28 días sin exportaciones marítimas de crudo por el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos

Decomisan más de cinco toneladas de cocaína y precursores químicos en Panamá