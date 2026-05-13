Política

El Senado comenzará a debatir la reforma electoral y los aliados demandarán Ficha Limpia por separado

La Casa Rosada no cumplió con el compromiso a dialoguistas para tratar, de manera individual, la iniciativa que prohíbe ser candidatos a condenados en segunda instancia. El combo del oficialismo, todo en un mismo texto, incluye dinamitar las PASO y cambios profundos sobre el financiamiento público de campañas

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Hombre de traje oscuro con barba corta hablando en un micrófono, con una jarra de agua y un vaso al frente. Pantalla con 'ASUNTOS CONSTITUCIONALES' detrás
El libertario y titular de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, Agustín Coto. Llamó a debatir la reforma política y evadió el acuerdo con dialoguistas para tratar, por separado, la ley de Ficha Limpia (Prensa Senado)

En un clima de tensión sólo explicado por la orden tajante de la Casa Rosada de no habilitar el tratamiento por separado de Ficha Limpia, algo que había sido acordado entre oficialistas y dialoguistas en el Senado y que no reviste mayores complicaciones, la comisión de Asuntos Constitucionales comenzará a analizar, desde las 16, la amplia ley libertaria de reforma política, que incluye varias modificaciones en distintas áreas y un premio mayor: dinamitar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La reunión estará a cargo de Agustín Coto (Tierra del Fuego). A veces dubitativo al comandar convites o plenarios -ya tuvo que asistirlo la también oficialista neuquina Nadia Márquez, que demostró mayor temple ante observaciones kirchneristas-, tendrá que amortiguar las seguras intervenciones de aliados clave para el Gobierno, que pedirán explicaciones.

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El texto del Ejecutivo está lejos de tener votos asegurados. Por caso, la eliminación de las PASO no se acerca aún a las adhesiones necesarias. Al referirse al campo electoral, este tipo de normas requieren la mayoría absoluta del Cuerpo. Es decir, 37 afirmativos. La Libertad Avanza tiene 21 soldados. Por eso la importancia de la UCR, el PRO y silvestres provinciales, entre otros.

Para las PASO, desde diversos bloques ya deslizaron la intención de quitar la “O” de “obligatorias” y derivar a un régimen optativo, por citar el caso del jefe radical, Eduardo Vischi (Corrientes). En el articulado libertario vuelve a aparecer un casillero para escribir una cruz en “lista completa”, algo que se quitó cuando se aprobó la Boleta Única de Papel (BUP).

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Otros ítems que generan irascibilidad: la reducción del financiamiento público de las campañas, la eliminación de los espacios gratuitos de publicidad y la ampliación de los aportes privados, las cuales tendrán varias consecuencias inmediatas.

Entrevista de Facundo Chavez a Eduardo Vischi, presidente del bloque UCR del Senado
El jefe del radicalismo en el Senado, Eduardo Vischi

Además, algunas fuerzas interpretan que la decisión de aumentar los avales y hacer más estrictos los requisitos para mantener la personería jurídica de los partidos -por ejemplo, caducarán los sellos que no se presenten en dos elecciones consecutivas o que saquen menos del 3% en dos elecciones seguidas- perjudicaría a escuadras minoritarias. Del otro lado, lo que se busca, es reventar sellos de goma que aparecen para cada riña electoral y fondos estatales por doquier.

El proyecto oficialista habilita que se incorporen los cargos locales, como legisladores o concejales, en caso de simultaneidad con comicios provinciales. Así permitiría que los gobernadores que vayan en alianza con La Libertad Avanza se beneficien de un posible efecto arrastre de la categoría principal en una elección local concurrente con la nacional.

Más comisiones

Durante la jornada de hoy, la comisión de Acuerdos ejecutará una nueva audiencia pública para continuar con el tratamiento de pliegos judiciales enviados por el Ejecutivo. En las últimas horas ingresaron más y, en la sesión de mañana -15-, tomarán estado parlamentario. Hay varios guiños hacia el interior del país, algo que reclamaban aliados y mandatarios locales.

En tanto, dos bicamerales más se conformarán: la de seguimiento y control del Ministerio Público; y la de Reforma del Estado y Privatizaciones. Otra ya activada, la Mixta Revisora de Cuentas -enlace predilecto con la AGN, que revisa los gastos-, tendrá temario a debatir entre legisladores. Es comandada por el ex presidente de la bancada oficialista en el Senado, Ezequiel Atauche.

La Cámara alta dará luz verde a otras dos comisiones: la de Coparticipación Federal de Impuestos; y la de Población y Desarrollo Humano. En medio de la agitada actividad, nada se dijo de la ley que “blinda” el derecho a la propiedad privada. La iniciativa está bastante cerrada entre libertarios y dialoguistas, aunque un intento de dictamen quedará postergado, de mínima, para la semana próxima.

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