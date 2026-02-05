Cómo reparar un celular Android que se reinicia o se apaga solo

Existen pasos sencillos que reparan los errores que pueden presentar los dispositivos Android durante su uso diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ciertas ocasiones los celulares Android pueden experimentar errores que afectan su uso habitual. Entre los problemas más comunes se encuentran los reinicios inesperados y los apagados automáticos, situaciones que interrumpen actividades diarias, provocan pérdida de información y dificultan la comunicación.

Estos inconvenientes pueden tener su origen tanto en el software como en el hardware del dispositivo. Las causas varían desde la falta de espacio de almacenamiento, aplicaciones defectuosas o desactualizadas, hasta accesorios que interfieren con el correcto funcionamiento.

Antes de acudir a un servicio técnico, existen distintas acciones pautas para restaurar el funcionamiento adecuado del teléfono.

Cómo saber si hay actualizaciones disponibles en el sistema Android

En el apartado 'Acerca del teléfono' se pueden encontrar las actualizaciones pendientes. (Foto: Android)

El primer paso consiste en verificar si el sistema operativo Android cuenta con actualizaciones pendientes. Mantener el sistema actualizado previene errores y mejora la estabilidad general del teléfono.

Para ello, es necesario ingresar a la configuración del dispositivo, seleccionar “Sistema” y luego “Actualización de software”. En algunos modelos, la opción puede encontrarse bajo “Acerca del teléfono” o “Acerca de la tablet”.Si hay una actualización disponible, es clave seguir las instrucciones en pantalla para completar el proceso.

Muchos usuarios logran solucionar fallas de reinicios automáticos tras instalar la actualización más reciente, porque suelen incluir correcciones de errores críticos detectados en versiones anteriores. El proceso debe realizarse conectado a una red WiFi estable y con suficiente batería.

De que forma influye el espacio de almacenamiento en estos problemas

El almacenamiento insuficiente es una causa frecuente de fallas en dispositivos Android. Cuando un teléfono dispone de menos del 10% de espacio libre, el sistema puede bloquearse, reiniciarse o apagarse de manera inesperada.

La falta de espacio libre incide en la estabilidad y funcionamiento del teléfono. (Imagen ilustrativa)

Acceder al apartado de almacenamiento en la configuración permite conocer cuánto espacio queda disponible y qué aplicaciones o archivos ocupan mayor cantidad de memoria.

Eliminar archivos innecesarios, desinstalar aplicaciones poco utilizadas y transferir fotos o videos a servicios en la nube forman parte de las recomendaciones habituales.

Liberar espacio contribuye a mejorar el rendimiento general y reduce la posibilidad de errores asociados a la memoria insuficiente. Un sistema con espacio adecuado permite instalar actualizaciones y ejecutar aplicaciones sin inconvenientes.

Por qué revisar las aplicaciones instaladas puede resolver el inconveniente

Las aplicaciones defectuosas o desactualizadas pueden provocar reinicios o apagados repentinos en teléfonos Android. Google Play Store ofrece la opción de revisar si existen actualizaciones pendientes de las apps instaladas.

Desde Google Play Store se pueden encontrar las actualizaciones pendientes de cada app. (Foto: Europa Press)

Es necesario ingresar al perfil de usuario, seleccionar “Administrar dispositivo y apps” y, en “Actualizaciones disponibles”, instalar todas las pendientes, sobre todo la aplicación de cámara.

Además, se debe forzar la detención de las aplicaciones que no se estén utilizando, porque algunas pueden permanecer activas en segundo plano y consumir recursos. Desde la configuración del teléfono, se puede seleccionar cada aplicación y utilizar la opción “Forzar detención” para cerrar las que generen problemas.

Qué importancia tienen los accesorios y el espacio físico del teléfono

Algunas fallas pueden estar relacionadas con el uso de fundas, baterías externas u otros accesorios que interfieren con los sensores o los botones del dispositivo.

Se aconseja retirar cualquier accesorio durante el proceso de diagnóstico para descartar que sean los responsables de los reinicios o apagados. Incluso una funda mal colocada puede presionar botones laterales o cubrir sensores, provocando estos inconvenientes sin que el usuario lo advierta.

En ocasiones, fundas y accesorios externos pueden causar apagados o reinicios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez retirados los accesorios, conviene observar si el teléfono continúa presentando fallas. Si el problema desaparece, lo más probable es que el accesorio esté interfiriendo con el funcionamiento adecuado del dispositivo. Si los inconvenientes persisten, es necesario considerar otras soluciones.

En qué momento conviene restablecer la configuración de fábrica

Cuando las soluciones anteriores no resuelven los reinicios o apagados, el restablecimiento de la configuración de fábrica es una alternativa sugerida.

Este procedimiento elimina todos los datos almacenados en el teléfono, incluidas aplicaciones, fotos y archivos personales, así que se debe realizar una copia de seguridad completa antes de iniciarlo.

El restablecimiento puede realizarse desde el menú de configuración, en la sección de “Sistema” o “Opciones de restablecimiento”. Esta medida restaura el software a su estado original y elimina posibles conflictos generados por aplicaciones o actualizaciones defectuosas.