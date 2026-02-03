Reiniciar el teléfono, revisar las actualizaciones y más formas de acelerar el rendimiento de un Android

Cada ajuste se puede realizar en pocos minutos y no requieren conocimientos técnicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso diario de un teléfono puede convertirse en un desafío cuando el dispositivo Android muestra episodios de lentitud y demoras al abrir aplicaciones. Esta situación afecta a quienes usan el celular para tareas laborales o actividades personales, generando interrupciones en tareas habituales y aumentando la frustración.

La disminución en el rendimiento de un teléfono Android no responde a una sola causa. Factores como el almacenamiento saturado, la falta de actualizaciones o la presencia de aplicaciones abiertas en segundo plano inciden de manera directa.

Por fortuna, existen medidas sencillas y accesibles que permiten recuperar la agilidad del celular. Esta guía expone el proceso para optimizar el rendimiento y reducir los tiempos de espera al interactuar con el dispositivo.

Cuál debe ser el primer paso a seguir para solucionar problemas en Android

Un simple reinicio puede resolver fallos temporales y mejorar la respuesta del sistema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reiniciar el dispositivo figura entre las sugerencias iniciales cuando un Android comienza a funcionar con lentitud. Esta práctica se ha consolidado como un procedimiento que puede resolver múltiples problemas en pocos minutos.

Presionar el botón de encendido durante treinta segundos suele activar el reinicio en la mayoría de los modelos actuales. Además, en ciertos dispositivos, la opción de “Reiniciar” se muestra en pantalla y solo requiere confirmación.

Esta acción fuerza el cierre de procesos en segundo plano y libera recursos del sistema operativo, lo que favorece la recuperación del rendimiento original. Un reinicio periódico elimina errores temporales que tienden a acumularse con el uso prolongado.

Por qué hay que mantener actualizado el sistema operativo del celular

La falta de actualizaciones puede provocar incompatibilidades y un descenso en la velocidad del teléfono. Acceder a la aplicación de Configuración y buscar la sección “Sistema” o “Actualización de software” permite verificar si el celular opera con la última versión disponible.

Instalar la última versión del sistema operativo aporta mejoras clave y soluciona errores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seguir las instrucciones en pantalla para descargar e instalar actualizaciones puede marcar una gran diferencia. Cada vez que se instala una nueva versión, el sistema recibe mejoras de seguridad y rendimiento.

Además, este proceso es clave para el correcto funcionamiento de aplicaciones exigentes que requieren la versión más reciente del sistema.

De qué forma el almacenamiento lleno puede afectar en funcionamiento del celular

El almacenamiento insuficiente es uno de los obstáculos más frecuentes para el buen desempeño de los celulares Android. Cuando el espacio libre baja del 10%, el teléfono puede experimentar bloqueos, fallos en la apertura de aplicaciones o directamente no dejar instalar programas nuevos.

Por esta razón, revisar el estado del almacenamiento desde la Configuración permite anticiparse a estos problemas. Eliminar archivos innecesarios, desinstalar aplicaciones poco usadas y mover fotos o videos a la nube son acciones que devuelven capacidad al sistema.

Se deben eliminar archivos que no se necesitan para liberar espacio a nuevos programas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener siempre una franja de memoria disponible reduce la probabilidad de errores y demoras, además de evitar la aparición de mensajes de advertencia sobre capacidad insuficiente.

Por qué se deben mantener actualizadas las aplicaciones

Las aplicaciones sin actualizar pueden ralentizar el funcionamiento del dispositivo porque acumulan errores o presentan incompatibilidades con nuevas versiones del sistema operativo.

Acceder a Google Play Store, presionar el ícono de perfil y seleccionar “Administrar dispositivo y apps” permite revisar qué programas necesitan actualización.

Asimismo, instalar las versiones más recientes, sobre todo de aplicaciones críticas como la cámara o el navegador, contribuye a una experiencia más fluida.

Las versiones más recientes de las apps corrigen incompatibilidades y optimizan procesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos desarrolladores publican actualizaciones específicas para corregir fallos de lentitud, así que se debe comprobar si hay actualizaciones pendientes y proceder a instalarlas garantiza el acceso a nuevas funciones y parches de seguridad. Esta acción incide directamente en el rendimiento y la estabilidad del celular.

Qué pasa si no se cierran las aplicaciones en segundo plano

Tener múltiples aplicaciones abiertas en segundo plano consume memoria y recursos del sistema, lo que puede ralentizar la apertura de nuevas apps y afectar la autonomía de la batería. Desde la Configuración, en la sección de aplicaciones, se puede forzar la detención de aquellas que no se utilizan en el momento.

Cerrar programas no utilizados libera capacidad para procesos prioritarios y reduce el riesgo de que errores puntuales afecten el desempeño general.