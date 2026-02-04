Tecno

Deja de preocuparte por la batería de tu celular: así funciona la carga inteligente

Esta función, disponible en casi todos los modelos modernos, adapta el proceso de carga para proteger y prolongar la vida útil de la batería

Guardar
La carga inteligente evita que
La carga inteligente evita que el celular permanezca al 100% durante horas, protegiendo la batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidar la batería del teléfono móvil ha sido, durante años, motivo de preocupación para millones de usuarios. Consejos como no dejar que se descargue por completo, evitar cargarla al máximo o utilizar únicamente cargadores originales han circulado como reglas de oro para preservar la vida útil del dispositivo.

Sin embargo, el avance tecnológico ha permitido que la carga inteligente cambie radicalmente la manera en que gestionamos la energía de nuestros teléfonos, brindando mayor autonomía y tranquilidad.

La evolución de la carga: mitos y realidades

Durante mucho tiempo, se estableció la creencia de que dejar el móvil cargando durante la noche resultaba perjudicial para la batería. Aunque es cierto que mantener el dispositivo al 100 % de carga durante muchas horas puede acelerar la degradación de las baterías de ion litio, los sistemas de carga inteligentes han llegado para corregir este problema.

La función aprende los hábitos
La función aprende los hábitos del usuario y completa la carga justo antes de que se utilice el teléfono. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los fabricantes han implementado tecnologías que detectan y adaptan el proceso de carga a los hábitos del usuario, evitando que la batería permanezca completamente cargada mientras el teléfono continúa enchufado.

Las baterías de los smartphones están diseñadas para soportar ciclos de carga diarios, pero su capacidad disminuye de forma inevitable con el uso. Factores como mantener el teléfono a temperaturas elevadas, usar cargadores no certificados o dejar que la carga baje constantemente del 20 % pueden afectar negativamente su longevidad.

Sin embargo, mantener la batería siempre al 100 % es uno de los mayores responsables de la degradación, aunque la diferencia sea leve en el día a día.

Cargar el móvil por la
Cargar el móvil por la noche ya no supone un riesgo gracias a la gestión automática de la energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carga nocturna, por sí sola, no representa un peligro significativo: los beneficios superan ampliamente las desventajas. De hecho, los sistemas actuales optimizan la energía y solo recargan la batería cuando el nivel disminuye, no de manera continua. Esto reduce el desgaste y asegura que el dispositivo esté listo para usarse al comenzar la jornada.

¿Qué es la carga inteligente y cómo funciona?

La carga inteligente —también denominada carga optimizada, protección de carga nocturna o proteger la batería, según el fabricante— utiliza algoritmos que aprenden de las rutinas del usuario.

Si, por ejemplo, acostumbras a cargar tu teléfono todas las noches, el sistema detendrá la carga alrededor del 80 % y completará el 20 % restante justo antes de que suene la alarma o cuando detecte que vas a usar el dispositivo. Así, el móvil no pasa horas al 100 %, lo que ayuda a preservar la vida útil de la batería.

Activar la carga inteligente se
Activar la carga inteligente se realiza fácilmente desde los ajustes de batería del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada marca tiene su denominación: para Apple es “Carga Optimizada”, para OnePlus es “Carga Inteligente”, para Xiaomi es “Protección de carga nocturna” y para Samsung es “Proteger la batería”. A pesar de las diferencias en el nombre, el mecanismo es esencialmente el mismo. Además, algunos modelos, como los iPhone 15 o superiores, permiten limitar la carga máxima al 80 % de manera permanente.

Activar esta función es sencillo. En dispositivos iOS, se encuentra en Ajustes > Batería > Salud y carga de la batería, donde se puede habilitar la carga optimizada o el límite de carga. En Android, la opción está disponible en el menú de configuración de la batería bajo distintos nombres, dependiendo del fabricante.

La efectividad de la carga inteligente aumenta si tu rutina de carga es constante, ya que el sistema aprende cuándo cargas el dispositivo y anticipa el momento en que lo necesitarás completamente cargado. Si cargas el móvil en horarios imprevisibles, la función puede perder algo de eficacia, aunque seguirá aportando beneficios.

En definitiva, la carga inteligente permite dejar de preocuparse por la batería del teléfono y evita la necesidad de vigilar el proceso constantemente. Aunque se recomienda seguir utilizando cargadores compatibles y no exponer el dispositivo a altas temperaturas, la tecnología actual ofrece una solución práctica y eficaz para prolongar la vida útil de la batería y disfrutar del móvil sin preocupaciones innecesarias.

Temas Relacionados

CelularBateríaCargadorDispositivosTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Diferencias clave entre autos híbridos y eléctricos que debes conocer

En términos de consumo energético, los vehículos eléctricos llevan la delantera por su eficiencia

Diferencias clave entre autos híbridos

La IA se apodera de las calles de Londres: la ciudad tendrá taxis autónomos de Waymo en 2026

La empresa pariente de Google lanzará su servicio con respaldo oficial y estrictos controles

La IA se apodera de

Convocan a Elon Musk para declarar en juicio por presunta manipulación del algoritmo de X

Este 3 de febrero, la Fiscalía de París registró las oficinas de X en la ciudad, con lo que el caso se intensifica aún más

Convocan a Elon Musk para

Cómo saber si revisan tu PC sin permiso: señales de intrusos en tu equipo

Una de las primeras líneas de defensa para detectar accesos no autorizados en tu ordenador es el uso de un buen antivirus

Cómo saber si revisan tu

Por qué la Generación Z prefiere empleos manuales a carreras universitarias y tecnológicas en EE. UU.

Uno de los principales motivos que llevan a los jóvenes de esta generación a inclinarse por oficios es la posibilidad de obtener ingresos estables

Por qué la Generación Z
DEPORTES
Sin sorpresas en el Rosario

Sin sorpresas en el Rosario Challenger: Camilo Ugo Carabelli, Francisco Comesaña y Juan Manuel Cerúndolo avanzaron a octavos

Romario encendió todas las alarmas en Brasil: el crudo diagnóstico sobre su selección de cara al Mundial 2026

Se desmayó, chocó, tumbó un muro y perdió el casco: el video y revelaciones exclusivas del espeluznante accidente en el Turismo Pista

Marco Trungelliti, el debut en la Copa Davis que no entiende de edades: “El límite está en uno mismo”

La ironía de Pep Guardiola contra los directivos del Manchester City que abrió el debate en Europa

TELESHOW
Lissa Vera contó la verdad

Lissa Vera contó la verdad detrás de su pelea con Tripa: “Nos dijo que nos teníamos que retirar de la música”

José María Muscari anunció que comenzaron los ensayos de su obra Doradas: “A la sensibilidad actoral no le pasa el tiempo”

Aníbal Pachano contó sus sensaciones tras convertirse en abuelo y reveló cómo vivió el proceso: “Al principio me asusté”

Virginia Elizalde celebra sus 71 años con un mensaje inspirador: “La edad no define lo que podés hacer”

El romántico viaje de Ailén Cova y Alexis Mac Allister en las playas de España: ternura, risas y paisajes soñados

INFOBAE AMÉRICA

Crisis en Cuba: Estados Unidos

Crisis en Cuba: Estados Unidos alertó sobre el colapso del sistema eléctrico y el aumento de la hostilidad contra sus ciudadanos

Steve Witkoff se reunió con Netanyahu para alinear las posturas de Estados Unidos e Israel previo a las negociaciones con Irán

Bolivia congeló el precio del gas licuado para contener el impacto de la eliminación de subsidios

Asamblea Legislativa de El Salvador respalda condecoración para salvadoreño residente en Italia

Así es la suite en Guayaquil que alojará a Lionel Messi