Qué novedades llegan a WhatsApp este mes: guía de la actualización de febrero 2026

En el mes de febrero llegan diversas actualizaciones a WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Con la llegada de febrero de 2026, WhatsApp se prepara para lanzar nuevas funciones en su aplicación móvil. Según WaBetaInfo y Android Authority, la versión beta 2.26.3.9 de WhatsApp para Android anticipa una próxima suscripción que permitiría a los usuarios de Europa y Reino Unido eliminar los anuncios en Estados y Canales a cambio de una tarifa mensual.

Esta medida buscaría adaptarse a las regulaciones locales y brindar mayor control sobre la experiencia de uso ante la inminente incorporación de publicidad comercial en la plataforma.

El acceso a la suscripción estaría disponible desde la pestaña ‘Actualizaciones’, donde los usuarios podrán gestionarla directamente.

La suscripción de WhatsApp daría acceso a funciones premium. (Wabetainfo)

Una vez activada, WhatsApp notificará el cambio de estado de la suscripción, aclarando que los ajustes pueden tardar hasta quince minutos en reflejarse en la visualización de anuncios en ‘Estados’ y ‘Canales’.

Qué otros cambios llegan a WhatsApp

Entre los próximos cambios en WhatsApp, actualmente en fase de prueba según el portal especializado en versiones beta, destaca una nueva función para los administradores de canales.

Esta herramienta permitiría que los administradores publiquen actualizaciones de estado directamente en sus canales, utilizando el mismo procedimiento empleado para crear un estado tradicional.

Así, los administradores podrían compartir imágenes, videos y mensajes de voz como actualizaciones de estado dentro del canal.

Esta función sería útil para los administradores de canales que buscan cuantificar su alcance. (Wabetainfo)

Cuando los seguidores vean una actualización de estado publicada por un canal, la aplicación enviaría un aviso de visualización al canal. Los administradores podrían consultar cuántas personas han visto la actualización, pero no tendrán acceso a la identidad de los espectadores.

Esta medida evitaría la carga de listas extensas de usuarios en canales con muchos seguidores. Tampoco los demás seguidores podrán saber quién ha visto la actualización de estado del canal, lo que refuerza la privacidad de los usuarios.

Además, la actualización beta 26.2.10.73 de WhatsApp para iOS introduce una función que permite a algunos usuarios compartir el historial de chat con nuevos miembros de grupos.

Los usuarios nuevos de grupos podrían acceder al historial de mensajes. (Wabetainfo)

Cuando una persona se integra a un grupo, puede necesitar contexto sobre las conversaciones previas. Para facilitar esto, los participantes actuales podrán elegir compartir hasta 100 mensajes recientes en el momento en que se agrega al nuevo integrante.

Esta herramienta permite que quienes se incorporan accedan rápidamente a los temas tratados en los últimos días. La función solo permite compartir mensajes enviados en el grupo durante los últimos 14 días, garantizando que el acceso se limite a información relevante y reciente.

Qué es WhatsApp Beta

WhatsApp Beta es una versión de prueba de la aplicación de mensajería WhatsApp que permite a los usuarios acceder anticipadamente a nuevas funciones antes de su lanzamiento oficial.

La disponibilidad de cupos en WhatsApp Beta para Android puede ser limitada. (Play Store)

Quienes utilizan esta versión colaboran reportando errores y sugerencias, lo que ayuda a mejorar el funcionamiento de la app. A través de WhatsApp Beta, los usuarios pueden experimentar actualizaciones, cambios en la interfaz y herramientas experimentales que aún no están disponibles para el público general.

Sin embargo, al tratarse de una versión en desarrollo, puede presentar fallos o inestabilidad. Participar en WhatsApp Beta implica recibir novedades antes que el resto.

Cómo ser parte de WhatsApp Beta

Para formar parte de WhatsApp Beta, es necesario inscribirse como tester oficial a través de la tienda de aplicaciones correspondiente. En Android, se debe acceder a la página de WhatsApp en Google Play y buscar la opción ‘Convertirse en tester’ o ‘Unirse al programa beta’.

Si hay cupos disponibles, basta con confirmarlo y esperar la actualización automática de la aplicación. En iOS, el proceso se realiza mediante la app TestFlight, aunque la disponibilidad suele ser limitada. Es importante tener en cuenta que la versión beta puede presentar errores o inestabilidad, ya que incluye funciones en fase de prueba.