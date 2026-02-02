Tecno

Microsoft bloquea su propia consola: reportan error en ROG Xbox Ally que impide usarla con normalidad

Los usuarios reportan dificultades para modificar perfiles, personalizar controles o gestionar parámetros básicos

Microsoft y ASUS lanzaron hace unos meses la ROG Xbox Ally, una consola portátil que usa Windows 11, pero tras una reciente actualización los usuarios se encontraron con un bloqueo que impide el uso normal del dispositivo.

La decisión de la compañía de Redmond de reforzar la seguridad con Smart App Control ha terminado por inutilizar, de manera involuntaria, el centro de control de la consola y creado un malestar entre los jugadores, que hicieron reportes de la situación en Reddit.

Por qué una actualización de Microsoft está afectando su propia consola

El detonante del problema se encuentra en el sistema Smart App Control, una función de seguridad de Windows 11 basada en inteligencia artificial. Este mecanismo, diseñado para proteger al usuario contra aplicaciones no confiables, ha comenzado a identificar erróneamente a Armoury Crate como una amenaza.

Esta aplicación, desarrollada por ASUS, constituye el núcleo de la ROG Xbox Ally: permite ajustar desde el TDP (potencia de diseño térmico), hasta la gestión de iluminación, el mapeo de botones y el lanzamiento de juegos.

ROG Xbox Ally es la nueva portátil que tiene integrado Windows 11.

La reacción del sistema operativo ha sido tajante. Al no poder confirmar el editor de los componentes de Armoury Crate, Windows trata el software como si se tratara de una aplicación no firmada o potencialmente peligrosa. Esto provoca el bloqueo automático de sus funciones más críticas y deja la consola portátil sin acceso a la mayoría de sus capacidades avanzadas.

Para quienes adquirieron la ROG Xbox Ally bajo la promesa de una experiencia fluida, al estilo de una consola tradicional, la situación ha resultado especialmente molesta.

Los usuarios, al intentar acceder a Armoury Crate, se topan con alertas de Seguridad de Windows que impiden la ejecución del programa. El resultado: la imposibilidad de modificar perfiles de rendimiento, personalizar controles o gestionar parámetros básicos del hardware.

Usuarios reportan en Reddit problemas para acceder a Armoury Crate y gestionar el hardware de sus consolas tras la última actualización de Windows 11.

Las quejas en Reddit, detallan cómo la capa de protección, pensada para salvaguardar el sistema, termina afectando de forma directa el uso cotidiano del dispositivo.

Cuál es la solución a este fallo en la ROG Xbox Ally

La raíz del conflicto reside en la arquitectura de Windows 11. Según la propia documentación oficial de Microsoft, una vez desactivado el Smart App Control en una instalación estable, no es posible volver a activarlo simplemente con una opción en la configuración.

Para restituir esta capa de protección, el usuario se ve obligado a realizar una reinstalación limpia del sistema operativo, un proceso poco práctico para la mayoría y que implica pérdida de tiempo y potencialmente de datos.

Medios especializados, como Windows Central, han dado a conocer soluciones provisionales, aunque ninguna resulta ideal. Además de la desactivación del Smart App Control y el reinicio del dispositivo, algunos usuarios optan por desinstalar completamente Armoury Crate y luego volver a instalar la versión más reciente desde el soporte oficial de ASUS, siempre tras haber deshabilitado primero la protección de aplicaciones.

El acceso a configuraciones rápidas y widgets personalizados puede realizarse mediante botones físicos o el menú en pantalla.

Otra alternativa, menos inmediata, es esperar a que Microsoft o ASUS publiquen una actualización oficial que solucione el fallo de compatibilidad.

Microsoft ha comenzado a probar cambios en las versiones preliminares (Insider builds) de Windows 11 que permitirían activar o desactivar Smart App Control sin necesidad de reinstalar el sistema operativo. No obstante, esta mejora todavía no está disponible en el canal estable, utilizado por la mayoría de los propietarios de una ROG Ally.

Esto deja en una situación de incertidumbre a quienes dependen de una solución definitiva y deben elegir entre la funcionalidad plena de su consola y el mantenimiento de un entorno protegido frente a amenazas. Por lo que muchos jugadores deberán tener paciencia para usar la consola con normalidad, mostrando la necesidad de tener que adaptar una mejor versión de Windows 11 para este tipo de dispositivos.

