Juegos gratis en Steam 2026: los mejores títulos para descargar sin pagar

Steam ofrece de manera totalmente gratuita juegos como Dota 2 y Counter-strike 2. (Dota 2 / Counterstike)

Steam ofrece de forma gratuita una selección de videojuegos durante 2026. Entre los títulos destacados figuran Dota 2, Counter-Strike 2 y Marvel Rivals. Para acceder a estos juegos, los usuarios deben ingresar a la plataforma, seleccionar la opción ‘Navegar’ y luego elegir ‘Free to play’.

Esta alternativa resulta ideal para quienes buscan disfrutar de títulos reconocidos sin costo alguno o ampliar su biblioteca sin realizar compras.

Cuáles son los juegos gratis en Steam

La lista completa de juegos gratis en Steam es la siguiente:

Where Winds Meet.

Ambientado en la antigua China, Where Winds Meet es un juego de acción y mundo abierto que combina artes marciales, exploración y narrativa interactiva. El jugador asume el papel de un guerrero, enfrentando desafíos con libertad para decidir su destino.

Este juego se ambienta en la Antigua China.(Steam)

World of Tanks.

Juego multijugador en línea centrado en combates de tanques de mediados del siglo XX. Los jugadores eligen entre una amplia variedad de vehículos blindados históricos, participando en batallas por equipos en mapas estratégicos.

Delta Force.

Shooter táctico que pone al jugador en la piel de un miembro de una unidad de operaciones especiales. El juego enfatiza el sigilo, la estrategia y la coordinación de equipo en misiones de alto riesgo.

Los escenarios incluyen rescates, infiltraciones y combates a gran escala, con una amplia gama de armas y equipamiento. Su jugabilidad se centra en la cooperación multijugador y la toma de decisiones bajo presión en entornos realistas.

Infinity Nikki.

Un juego de aventuras y moda en el que los jugadores exploran mundos mágicos mientras coleccionan atuendos y accesorios. Con una estética colorida y personajes carismáticos, el juego combina exploración, resolución de acertijos y desafíos de vestuario.

Los atuendos son una pieza esencial en este juego llamado Infinity Nikki. (Steam)

Overwatch 2 Vendetta.

Presenta una nueva campaña cooperativa dentro del universo Overwatch, donde los jugadores forman equipos para enfrentarse a amenazas globales.

El juego mantiene el enfoque en la colaboración y la estrategia, ampliando el lore y las posibilidades de personalización de los personajes en un entorno dinámico y lleno de acción.

Torchlight.

Es un juego de rol y acción con vista isométrica, ambientado en un mundo de fantasía repleto de mazmorras y criaturas. Los jugadores eligen entre diferentes clases de héroes, enfrentándose a enemigos y jefes en busca de botines y mejoras.

Heartopia.

Es una aventura narrativa que invita a los jugadores a explorar emociones y relaciones en un mundo ilustrado. El juego se basa en tomar decisiones que afectan el desarrollo de la historia y las conexiones entre los personajes.

Apex Legends.

Es un battle royale multijugador en el que equipos de tres jugadores compiten por ser los últimos en pie en un entorno dinámico y lleno de acción. Cada personaje, llamado Leyenda, posee habilidades únicas que influyen en la estrategia y la colaboración.

Dota 2 es un juego multijugador en línea y uno de los títulos más destacados dentro de la escena de los eSports. (Dota)

Dota 2

Es un juego de estrategia y acción multijugador en línea, considerado uno de los máximos exponentes del género MOBA. Dos equipos de cinco jugadores se enfrentan en intensos combates para destruir la base rival, utilizando héroes con habilidades únicas y tácticas avanzadas.

Su profundidad estratégica, la enorme variedad de personajes y la escena competitiva internacional lo convierten en un título fundamental para los aficionados a los eSports.

Counter-Strike 2

Es la evolución del clásico shooter táctico, donde dos equipos se enfrentan como terroristas y antiterroristas en escenarios urbanos.

Este título reúne a héroes y villanos de Marvel. (Steam)

Marvel Rivals.

Es un juego de acción y combate por equipos que reúne a héroes y villanos del universo Marvel en enfrentamientos dinámicos. Cada personaje aporta habilidades y poderes únicos, lo que permite crear estrategias variadas y espectaculares.

El juego enfatiza la cooperación, las sinergias entre personajes y escenarios interactivos, brindando una experiencia para los fanáticos de los superhéroes y la acción multijugador.