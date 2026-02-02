Filtran detalles del iPhone Flip: así sería el segundo plegable de Apple

Apple explora el lanzamiento de dos modelos de iPhone plegable: uno tipo libro y otro en formato Flip de concha.

Apple no solo está preparando un modelo de celular plegable, sino que se conoció un segundo diseño que apunta a tener un estilo conocido por muchos usuarios: tipo concha o Flip.

Esto quiere decir que la empresa estaría tabrabajando en dos modelos de su iPhone plegable, uno en formato libreta y el otro con esta apuesta de apertura vertical, igual a la estrategia que tienen empresas como Samsung.

Cómo sería el iPhone Flip de Apple

La industria de los móviles plegables lleva años dominada por fabricantes como Samsung, que popularizó dos formatos principales: el modelo “libro” con el Galaxy Z Fold y el formato plegable cuadrado, conocido como Flip.

Los rumores sobre la entrada de Apple en este segmento han circulado desde hace tiempo, pero las últimas filtraciones confirman que la compañía no solo prepara su primer plegable, sino que también estudia lanzar un modelo con un diseño más compacto y cuadrado.

El diseño cuadrado y plegable del iPhone Flip busca diferenciarse por su portabilidad, atractivo visual y calidad de materiales.

Mark Gurman, periodista de Bloomberg, reveló recientemente que Apple está “explorando” la idea de un iPhone plegable con aspecto cuadrado, al estilo concha. Esta versión, apodada por la prensa como “iPhone Flip”, buscaría competir directamente con el Galaxy Z Flip de Samsung y apostar por una experiencia diferente a la de su primer modelo plegable, el “iPhone Fold”.

Según la información filtrada desde el entorno de Apple, la empresa aún no ha dado luz verde a la producción del iPhone Flip. Se trataría de un proyecto en fase exploratoria, que dependerá del éxito de su primer modelo plegable para avanzar más allá de los laboratorios de desarrollo.

Lo que se sabe sobre el diseño del iPhone Flip

Los datos actuales apuntan a un diseño cuadrado y plegable en formato concha, una tendencia que ha ganado fuerza en los últimos años por su portabilidad y atractivo visual. La aproximación de Apple a este concepto recuerda a lo que ya han hecho fabricantes como Motorola y Samsung, aunque la empresa de Cupertino buscaría aportar sus propios matices en materiales, resistencia y calidad de pantalla.

Las filtraciones no ofrecen imágenes oficiales, pero sí sugieren que, de avanzar el proyecto, el “iPhone Flip” estaría pensado para complementar la gama de plegables de Apple, ofreciendo una alternativa más compacta al modelo tipo libro.

Apple aún no ha iniciado la producción del iPhone Flip, ya que el proyecto se encuentra en fase exploratoria y depende del éxito del iPhone Fold. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dispositivo estaría posicionado en la parte más alta del portafolio, como una apuesta de imagen y tecnología capaz de generar un efecto halo sobre el resto de la gama iPhone.

No existen aún detalles técnicos confirmados sobre el tamaño exacto de la pantalla, la capacidad de la batería o las especificaciones internas. Sí se menciona la intención de Apple de eliminar la arruga central característica de las pantallas plegables actuales, un desafío técnico que ya afronta con el iPhone Fold.

Cuándo sería el lanzamiento del iPhone plegable en formato Flip

Las informaciones disponibles coinciden en algo: el iPhone Flip no llegará antes que el iPhone Fold. La compañía espera medir primero la recepción del mercado frente a su primer plegable, que podría anunciarse en septiembre de 2026 junto con los nuevos iPhone 18 Pro y 18 Pro Max.

Apple prevé que el iPhone Fold marque un hito y abra la puerta a nuevas demandas de formatos y tamaños. Si la apuesta resulta exitosa, es probable que el iPhone Flip reciba luz verde para su desarrollo y eventual lanzamiento.

Apple intenta eliminar la arruga central en la pantalla del iPhone Flip, solucionando un desafío técnico importante de los móviles plegables. (REUTERS/Abdul Saboor)

Por ahora, no hay prototipos en producción ni fechas concretas para su anuncio, lo que sitúa cualquier posible llegada al mercado en un horizonte de al menos uno o dos años tras la presentación del Fold.

En cuanto a la batería, filtraciones recientes indican que el iPhone Fold equipará una capacidad de alrededor de 5.500 mAh, superando los 5.088 mAh del iPhone 17 Pro Max. Se trata de una apuesta por la autonomía, en un segmento donde la demanda de energía es superior debido al tamaño de las pantallas y al uso intensivo de funciones multitarea.