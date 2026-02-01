Cómo extender la batería del iPhone cuando no hay acceso a un cargador

Prolongar la autonomía del dispositivo es clave cuando se estará por fuera de casa durante varias horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante viajes, jornadas extensas fuera de casa o tiempos de espera en espacios públicos, la falta de acceso a un cargador puede limitar el uso del teléfono. En estos escenarios, conservar energía en el iPhone es una prioridad para quienes dependen del dispositivo para comunicarse, consultar información o resolver imprevistos.

La batería es uno de los recursos más críticos en movilidad. Por ello, existen prácticas que permiten prolongar su autonomía sin necesidad de recurrir a un cargador externo. Estas estrategias abarcan desde ajustes de configuración hasta el uso de funciones diseñadas específicamente para reducir el consumo energético.

Por qué es necesario actualizar el software del iPhone

Mantener el iPhone actualizado representa una medida sencilla y efectiva para extender la duración de la batería, sobre todo en situaciones donde no se dispone de cargador.

Tener el sistema operativo al día mejora la eficiencia energética y aprovecha las últimas optimizaciones. (Imagen ilustrativa Infobae)

Contar con la última versión de iOS permite al dispositivo aprovechar las mejoras implementadas en la gestión energética. Las actualizaciones suelen incluir optimizaciones y correcciones que contribuyen a una administración más eficiente de la batería.

Para comprobar la disponibilidad de una actualización, se debe acceder a Ajustes, luego seleccionar General y después Actualización de software. Además de reforzar la seguridad y la estabilidad, las versiones recientes del sistema operativo incorporan ajustes que optimizan el rendimiento y el consumo de energía.

Qué configuraciones permiten ahorrar energía en un iPhone

La gestión del brillo y el uso de WiFi son dos factores determinantes en el consumo de batería. Reducir el brillo manualmente, desde el Centro de control, o activar el brillo automático en Ajustes > Accesibilidad > Pantalla y tamaño del texto, ayuda a adaptar la pantalla a las condiciones de luz ambiental y disminuir el gasto energético.

Ajustar el brillo y priorizar la conexión WiFi reduce el consumo y prolonga el uso del iPhone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la conexión WiFi, al estar disponible, consume menos energía que la red de datos. Por ello, mantener el WiFi activado y conectado reduce la demanda de la batería, porque el dispositivo no necesita buscar constantemente una señal celular, lo que resulta muy útil en lugares con cobertura inestable.

En qué momentos es útil el modo de bajo consumo del iPhone

El Modo de Bajo Consumo, disponible a partir de iOS 9, representa una herramienta sencilla para prolongar la autonomía del iPhone cuando la batería comienza a agotarse. Esta función puede activarse en Ajustes > Batería o mediante la notificación que aparece una vez que el nivel baja al 20% o al 10%.

Cuando está habilitado, el Modo de Bajo Consumo reduce el brillo, limita el rendimiento del dispositivo y restringe actualizaciones en segundo plano, como la descarga automática de correos electrónicos o la sincronización con iCloud.

Una función disponible en modelos recientes que limita procesos y mantiene activos solo los servicios esenciales. (Foto: REUTERS/Priyanshu Singh)

El usuario mantiene acceso a funciones esenciales, como llamadas y mensajes. Al cargar el dispositivo, el modo se desactiva de forma automática.

Cómo saber qué aplicaciones consumen más batería del iPhone

El sistema permite consultar el consumo detallado de batería por aplicación en Ajustes > Batería. Allí se muestra la energía utilizada por cada app y si el consumo ocurre en primer plano o en segundo plano. Es posible identificar aplicaciones que mantienen actividad incluso cuando no están en uso directo.

Para reducir el consumo, se debe desactivar la actualización en segundo plano en Ajustes > General > Actualización en segundo plano, optando por la modalidad solo WiFi o desactivando por completo la función.

La revisión del uso por aplicación permite identificar y limitar los procesos que más demandan energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de la aplicación Correo, modificar la obtención de datos a modo manual o ampliar el intervalo de actualización contribuye a optimizar la duración de la batería.

Qué hacer ante baja cobertura o señal débil en un teléfono

En zonas con poca señal, el iPhone incrementa su esfuerzo para mantener la conexión, lo que agota la batería con rapidez. Activar el modo Avión desde el Centro de control interrumpe la búsqueda de señal y ayuda a conservar la energía restante, aunque suspende la posibilidad de realizar o recibir llamadas.

Otra medida consiste en reducir las notificaciones push de aplicaciones que activan la pantalla con frecuencia. Desde Ajustes > Notificaciones, se puede deshabilitar la opción “Permitir notificaciones” en aquellas apps que no requieren alertas constantes, evitando que la pantalla se encienda repetidamente y disminuya la autonomía.