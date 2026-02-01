El AirTag 2 de Apple tiene un detalle ‘anti-ladrones’ y hará más fácil ubicar tus dispositivos perdidos

El AirTag 2 mantiene el aspecto del modelo original, pero introduce un altavoz más potente y protegido contra manipulaciones. (Apple)

El AirTag 2 de Apple se presenta como la primera gran novedad tecnológica del año. Este dispositivo, cuya función principal es ayudarte a encontrar tus objetos perdidos, mantiene el diseño reconocible de la primera versión, pero incorpora mejoras que refuerzan la seguridad y la eficiencia.

El nuevo modelo llega en un contexto donde la localización de objetos se ha vuelto esencial para los usuarios, y Apple ha puesto el foco en evitar el uso indebido del dispositivo, especialmente por parte de quienes buscan silenciarlo para evitar que sea rastreado.

Cambios internos: altavoz reforzado y nuevo chip de localización

Mediante un desmontaje realizado por el creador de contenido Joseph Taylor, se observa que el nuevo AirTag 2 mantiene el mismo diseño exterior que la primera generación, pero modifica varios componentes internos.

Uno de los cambios más relevantes es el uso de un altavoz más potente y protegido. El altavoz ahora está bien pegado, lo cual impide que pueda retirarse fácilmente, como sí ocurría en el modelo original.

Apple reforzó el altavoz con mayor adhesivo, dificultando que los delincuentes puedan silenciar el dispositivo. (Joseph Taylor/YouTube)

En la primera generación, los delincuentes lograban silenciar el dispositivo extrayendo el altavoz con un simple imán, una vulnerabilidad que había generado preocupación desde su lanzamiento en 2021.

El nuevo modelo utiliza mucho más adhesivo en el altavoz, lo que exige herramientas específicas y mayor tiempo para intentar retirarlo. Este ajuste se traduce en una protección adicional frente a intentos de manipulación, alargando el proceso y disuadiendo acciones rápidas de quienes buscan usar el AirTag para rastrear objetos sustraídos.

Apple ha implementado también un nuevo chip UWB (Ultra Wideband), que amplía en un 50% el alcance inalámbrico de la etiqueta. La compañía sostiene que este accesorio fue diseñado exclusivamente para localizar objetos, no personas ni mascotas, reforzando la privacidad y seguridad de los usuarios.

El nuevo chip UWB amplía en un 50% el alcance inalámbrico del AirTag, facilitando la búsqueda de objetos. (Apple)

La bobina del altavoz es ahora ligeramente más grande, lo que modifica el tono de la alerta sonora que emite el AirTag. Según el análisis de Taylor, el sonido pasó de “Fa” a “Sol”, incrementando la agudeza y facilitando su localización por parte de los usuarios. Además, la placa base fue rediseñada, siendo ahora más delgada, lo que obligó a reubicar varios componentes internos y ajustar los conectores de la batería.

Detalles externos y mejoras en la trazabilidad

A pesar de los cambios internos, el AirTag 2 mantiene el tamaño, color y tipo de batería (CR2032) de la primera versión. La distinción más evidente a simple vista es la incorporación de un texto grabado en la carcasa trasera que menciona la resistencia IP67, el chip NFC y la compatibilidad con Buscar, todo en mayúsculas.

El proceso de fabricación también experimentó mejoras. En el interior, el creador de contenido encontró nuevos códigos QR y pads de testeo en la placa base, elementos que probablemente forman parte de un sistema de control y trazabilidad más estricto desde la línea de producción. Cada AirTag, en consecuencia, posee una identidad más precisa desde su ensamblaje, aspecto relevante para el control de calidad y eventuales procesos de diagnóstico.

Cambios en la placa base y la incorporación de códigos QR mejoran la trazabilidad y el control de calidad de cada unidad. (Reuters)

El empaque también evoluciona. El paquete de cuatro unidades ahora utiliza una caja más estrecha con acabado premium y pestañas de papel adhesivo, en línea con la política de sostenibilidad de Apple. Los dispositivos se disponen en fila de cuatro, una diferencia frente al formato anterior.

Las novedades del AirTag 2 apuntan principalmente a reforzar la seguridad y dificultar el uso indebido del accesorio, atendiendo a las críticas y desafíos identificados desde 2021. Con estas modificaciones, la compañía busca consolidar la confianza de los usuarios en la localización de objetos perdidos y elevar la protección frente a intentos de manipulación o robos.