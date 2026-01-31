Stephen Hawking y su advertencia sobre la IA que revive en 2026: “es lo mejor o peor que le ha pasado a la humanidad”

En 2014, cuando la inteligencia artificial era aún poco conocida, Stephen Hawking lanzó una advertencia sobre su desarrollo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de que la inteligencia artificial ganara popularidad, Stephen Hawking lanzó una advertencia en 2014, cuando esta tecnología aún era poco conocida.

“Nos enfrentamos potencialmente a lo mejor o lo peor que le ha pasado a la humanidad en la historia”, advirtió en un artículo publicado ese año en The Independent, junto a Frank Wilczek, Premio Nobel de Física, el entonces profesor del MIT Max Tegmark y el profesor de la Universidad de California Stuart Rusell.

En el texto, los expertos analizaron las ideas planteadas en la película Transcendence: Identidad virtual, protagonizada por Johnny Depp, donde un investigador de inteligencia artificial intenta crear una máquina con conciencia colectiva y autosuficiencia, mientras un grupo extremista se opone a ese avance.

Los especialistas debatieron las ideas de la película Transcendence: Identidad virtual, en la que un científico busca crear una inteligencia artificial consciente. (REUTERS/Kimberly White/archivo)

“Es tentador descartar la idea de máquinas altamente inteligentes como mera ciencia ficción. Pero esto sería un error, y potencialmente el peor de la historia”, afirmaron los autores, entre ellos Hawking. Luego, alertaron que “la investigación en IA avanza rápidamente”.

A continuación, señalaron que “los beneficios potenciales” de la inteligencia artificial eran “inmensos”. “El éxito en la creación de la IA sería el mayor acontecimiento de la historia de la humanidad”, enfatizó Hawking.

No obstante, advirtió: “Lamentablemente, también podría ser la última, a menos que aprendamos a evitar los riesgos. Nos enfrentamos potencialmente a lo mejor o lo peor que le ha pasado a la humanidad en la historia”.

En ese sentido, expuso que es posible “imaginar que dicha tecnología supere en inteligencia a los mercados financieros, en inventiva a los investigadores humanos, en manipulación a los líderes humanos y en el desarrollo de armas”.

Hawking destacó que los posibles beneficios de la inteligencia artificial eran enormes y que lograr su desarrollo sería un hito sin precedentes para la humanidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otras advertencias sobre IA hizo Stephen Hawking

En octubre de 2016, durante la inauguración del Centro Leverhulme para el Futuro de la Inteligencia (LCFI) en la Universidad de Cambridge, Hawking advirtió que el desarrollo de una inteligencia artificial poderosa sería “lo mejor o lo peor que le pueda pasar a la humanidad”.

“Dedicamos mucho tiempo a estudiar historia que, admitámoslo, es principalmente la historia de la estupidez. Así que es un cambio positivo que la gente esté estudiando en cambio el futuro de la inteligencia”, subrayó.

En noviembre de 2017, Hawking reiteró: “El auge de la IA podría ser lo peor o lo mejor que le ha pasado a la humanidad”. Añadió: “Simplemente necesitamos ser conscientes de los peligros, identificarlos, emplear las mejores prácticas y gestión posibles y prepararnos para sus consecuencias con suficiente antelación”.

En octubre de 2016, durante la inauguración del Centro Leverhulme en Cambridge, Hawking advirtió que una inteligencia artificial avanzada podría ser lo mejor o lo peor para la humanidad. REUTERS/Paul Childs

Ese mismo mes, en una entrevista con Wired, alertó que la humanidad había alcanzado un punto sin retorno: “El genio ha salido de la botella. Temo que la IA pueda reemplazar a los humanos por completo”.

Cuándo murió Stephen Hawking

Stephen Hawking, uno de los físicos teóricos más influyentes del siglo XXI, murió el 14 de marzo de 2018 en su casa de Cambridge, Reino Unido, a los 76 años. Su fallecimiento marcó el final de una vida dedicada a la ciencia y la divulgación.

Hawking alcanzó reconocimiento internacional por sus investigaciones sobre los agujeros negros y el origen del universo, así como por su capacidad para acercar conceptos complejos al gran público.

Stephen Hawking falleció el 14 de marzo de 2018 en su hogar de Cambridge. (REUTERS/Andrew Winning/archivo)

A pesar de haber sido diagnosticado a los 21 años con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que limitó progresivamente su movilidad y su habla, Hawking continuó trabajando y publicando durante más de cinco décadas. Su libro más conocido, Una breve historia del tiempo, se convirtió en un éxito de ventas y popularizó la física teórica a nivel global.

Su muerte fue confirmada por su familia, que describió a Stephen Hawking como un científico excepcional y un hombre valiente cuya “perseverancia e ingenio inspiraron a millones de personas en todo el mundo”.