Tecno

Stephen Hawking y su advertencia sobre la IA que revive en 2026: “es lo mejor o peor que le ha pasado a la humanidad”

En 2014, Hawking y otros académicos analizaron la película Transcendence: Identidad virtual, protagonizada por Johnny Depp y lanzaron sus predicciones sobre la tecnología

Guardar
En 2014, cuando la inteligencia
En 2014, cuando la inteligencia artificial era aún poco conocida, Stephen Hawking lanzó una advertencia sobre su desarrollo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de que la inteligencia artificial ganara popularidad, Stephen Hawking lanzó una advertencia en 2014, cuando esta tecnología aún era poco conocida.

Nos enfrentamos potencialmente a lo mejor o lo peor que le ha pasado a la humanidad en la historia”, advirtió en un artículo publicado ese año en The Independent, junto a Frank Wilczek, Premio Nobel de Física, el entonces profesor del MIT Max Tegmark y el profesor de la Universidad de California Stuart Rusell.

En el texto, los expertos analizaron las ideas planteadas en la película Transcendence: Identidad virtual, protagonizada por Johnny Depp, donde un investigador de inteligencia artificial intenta crear una máquina con conciencia colectiva y autosuficiencia, mientras un grupo extremista se opone a ese avance.

Los especialistas debatieron las ideas
Los especialistas debatieron las ideas de la película Transcendence: Identidad virtual, en la que un científico busca crear una inteligencia artificial consciente. (REUTERS/Kimberly White/archivo)

“Es tentador descartar la idea de máquinas altamente inteligentes como mera ciencia ficción. Pero esto sería un error, y potencialmente el peor de la historia”, afirmaron los autores, entre ellos Hawking. Luego, alertaron que “la investigación en IA avanza rápidamente”.

A continuación, señalaron que “los beneficios potenciales” de la inteligencia artificial eran “inmensos”. “El éxito en la creación de la IA sería el mayor acontecimiento de la historia de la humanidad”, enfatizó Hawking.

No obstante, advirtió: “Lamentablemente, también podría ser la última, a menos que aprendamos a evitar los riesgos. Nos enfrentamos potencialmente a lo mejor o lo peor que le ha pasado a la humanidad en la historia”.

En ese sentido, expuso que es posible “imaginar que dicha tecnología supere en inteligencia a los mercados financieros, en inventiva a los investigadores humanos, en manipulación a los líderes humanos y en el desarrollo de armas”.

Hawking destacó que los posibles
Hawking destacó que los posibles beneficios de la inteligencia artificial eran enormes y que lograr su desarrollo sería un hito sin precedentes para la humanidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otras advertencias sobre IA hizo Stephen Hawking

En octubre de 2016, durante la inauguración del Centro Leverhulme para el Futuro de la Inteligencia (LCFI) en la Universidad de Cambridge, Hawking advirtió que el desarrollo de una inteligencia artificial poderosa sería “lo mejor o lo peor que le pueda pasar a la humanidad”.

“Dedicamos mucho tiempo a estudiar historia que, admitámoslo, es principalmente la historia de la estupidez. Así que es un cambio positivo que la gente esté estudiando en cambio el futuro de la inteligencia”, subrayó.

En noviembre de 2017, Hawking reiteró: “El auge de la IA podría ser lo peor o lo mejor que le ha pasado a la humanidad”. Añadió: “Simplemente necesitamos ser conscientes de los peligros, identificarlos, emplear las mejores prácticas y gestión posibles y prepararnos para sus consecuencias con suficiente antelación”.

En octubre de 2016, durante
En octubre de 2016, durante la inauguración del Centro Leverhulme en Cambridge, Hawking advirtió que una inteligencia artificial avanzada podría ser lo mejor o lo peor para la humanidad. REUTERS/Paul Childs

Ese mismo mes, en una entrevista con Wired, alertó que la humanidad había alcanzado un punto sin retorno: “El genio ha salido de la botella. Temo que la IA pueda reemplazar a los humanos por completo”.

Cuándo murió Stephen Hawking

Stephen Hawking, uno de los físicos teóricos más influyentes del siglo XXI, murió el 14 de marzo de 2018 en su casa de Cambridge, Reino Unido, a los 76 años. Su fallecimiento marcó el final de una vida dedicada a la ciencia y la divulgación.

Hawking alcanzó reconocimiento internacional por sus investigaciones sobre los agujeros negros y el origen del universo, así como por su capacidad para acercar conceptos complejos al gran público.

Stephen Hawking falleció el 14
Stephen Hawking falleció el 14 de marzo de 2018 en su hogar de Cambridge. (REUTERS/Andrew Winning/archivo)

A pesar de haber sido diagnosticado a los 21 años con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que limitó progresivamente su movilidad y su habla, Hawking continuó trabajando y publicando durante más de cinco décadas. Su libro más conocido, Una breve historia del tiempo, se convirtió en un éxito de ventas y popularizó la física teórica a nivel global.

Su muerte fue confirmada por su familia, que describió a Stephen Hawking como un científico excepcional y un hombre valiente cuya “perseverancia e ingenio inspiraron a millones de personas en todo el mundo”.

Temas Relacionados

Stephen HawkingInteligencia artificial2026PredicciónTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo compartir música en los estados de WhatsApp: guía completa

Los estados de WhatsApp ahora permiten incluir fragmentos musicales reproducibles, una función disponible tanto en Android como en iOS

Cómo compartir música en los

Así puedes limpiar la pantalla de un televisor sin dañarla: errores comunes y qué productos usar

El alcohol, los limpiavidrios y aplicar líquidos directamente sobre la pantalla figuran entre los errores más comunes al momento de limpiar un Smart TV

Así puedes limpiar la pantalla

Registrar tarjetas ya no debería quitarte tiempo: la función de Apple Wallet que llega al iPhone

La nueva función, disponible en iOS 26, evita escribir manualmente los datos de pago, agilizando compras y formularios

Registrar tarjetas ya no debería

El celular tendría los días contados: así cambiará la forma de interactuar, según Mark Zuckerberg

El CEO de Meta aseguró que las gafas inteligentes con inteligencia artificial podrían convertirse en el próximo gran dispositivo de uso masivo

El celular tendría los días

iPhone 18 Pro vs. iPhone Fold: filtran las diferencias clave en sus cámaras para 2026

El iPhone 18 Pro podría sumar apertura variable en su cámara principal para adaptarse mejor a diferentes condiciones de luz, una característica ausente en el modelo plegable

iPhone 18 Pro vs. iPhone
DEPORTES
De la profunda rivalidad al

De la profunda rivalidad al respeto mutuo: el día que Pep Guardiola tuvo un gran gesto con José Mourinho

Tras ser buscado por River y Boca, Maher Carrizo dejará Vélez: está a un paso de firmar con un grande de Europa

Joe Cole y el recuerdo del día que una celebración casi termina en tragedia: “Me quedé colgado como Indiana Jones”

Novak Djokovic buscará estirar su reinado en la final del Australian Open 2026 ante Carlos Alcaraz: hora, cómo verlo en vivo y todo lo que hay que saber

Otro escándalo con la barra de la U de Chile: provocaron incendios en el Estadio Nacional durante el duelo ante Audax Italiano

TELESHOW
El inesperado elogio de Wanda

El inesperado elogio de Wanda Nara a Eugenia Tobal que revive su enfrentamiento con la China Suárez

Susana Giménez sigue festejando su cumpleaños en Madrid: el divertido encuentro con Ricardo Darín y Florencia Bas

La historia del cocinero Edgardo Ríos: de no poder pagar el alquiler a tener más de diez millones de seguidores

Coki Ramírez habla de “Mujer Salvaje”, la canción que grabó con la voz de Locomotora Oliveras tras su muerte: “Quiero viva su memoria”

Relax, paisajes y próximos desafíos: el verano de Mike Amigorena en Punta del Este

INFOBAE AMÉRICA

Por qué Cândido Godói es

Por qué Cândido Godói es conocida como la capital mundial de los gemelos y qué la hace única

Kiev anunció que una falla técnica provocó cortes de luz en Ucrania y Moldavia

Continúa la purga en el régimen chino: ahora está bajo investigación el ministro de Gestión de Emergencias

Salvadoreños en Italia podrán tramitar su DUI en jornada extraordinaria este día

La dictadura cubana aumenta la tensión con EEUU en medio de la crisis humanitaria que atraviesa la isla: “Patria o muerte”