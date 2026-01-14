Tecno

Los trabajos rutinarios, en la cuerda floja por la inteligencia artificial

Una revolución tecnológica está cambiando el mapa del empleo y plantea nuevas preguntas sobre el valor personal en el trabajo

Geoffrey Hinton advierte que los trabajos rutinarios son más vulnerables, pero los especializados muestran mayor resiliencia frente a la IA

La advertencia de Geoffrey Hinton, reconocido como el “padrino de la inteligencia artificial”, sobre el avance de la IA ha puesto en el centro del debate la amenaza de desempleo masivo y el incremento en las ganancias de unos pocos, augurando un impacto desigual en la economía global.

Según detalló en una entrevista con el Financial Times, el desarrollo de esta tecnología podría generar “una enorme subida de beneficios y un empobrecimiento de la mayoría”, atribuyendo el desequilibrio no al avance técnico, sino al funcionamiento del “sistema capitalista”.

Aunque aún no se ha producido un aumento abrupto en los despidos, ya existen señales de que la IA reduce oportunidades laborales, especialmente en los puestos de entrada para recién graduados.

Una encuesta de la Reserva Federal de Nueva York, citada por el Financial Times, reveló que las empresas que adoptan IA muestran una tendencia más a recapacitar a sus empleados que a despedirlos. Sin embargo, las expectativas apuntan a una mayor cantidad de despidos en los próximos meses.

La inteligencia artificial amenaza los empleos rutinarios al automatizar tareas y transformar el mercado laboral global (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hinton, galardonado con el Nobel y excientífico de Google, subraya la magnitud de la transformación que afronta el mercado de trabajo. En su análisis, los trabajos que implican tareas rutinarias resultarán más vulnerables, mientras que persistirán aquellos que requieren altos niveles de especialización.

La excepción, explicó, se encuentra en el sector sanitario. En el programa de YouTube Diary of a CEO, el científico declaró en junio de 2025: “Si consiguiéramos que los médicos fueran cinco veces más eficaces, podríamos lograr cinco veces más atención sanitaria por el mismo precio”. Hinton añadió que existe una demanda prácticamente ilimitada de servicios médicos de calidad: “Siempre queremos más atención sanitaria si no tiene coste”.

Respecto al debate sobre la renta básica universal, propuesta por el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, como respuesta al desempleo provocado por la IA, Hinton sostuvo ante el Financial Times que esta medida “no abordará la dignidad humana ni el valor que las personas encuentran en el trabajo”.

Hinton ha alertado reiteradamente sobre los peligros de una IA sin regulación efectiva, estimando en una de sus declaraciones recientes un 10% a 20% de probabilidad de que esta tecnología acabe con la humanidad tras alcanzar la superinteligencia.

Distingue dos grandes riesgos: la amenaza inherente a la propia tecnología y el uso malicioso por parte de individuos o grupos con intenciones negativas. Advirtió también sobre la posibilidad de que la IA facilite la creación de armas biológicas.

“La gente que afirma saber lo que ocurrirá está equivocada. Estamos en un momento de la historia en el que pasa algo asombroso, que puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Solo podemos hacer conjeturas, pero la situación no permanecerá como está”, sostuvo Hinton en su diálogo con el Financial Times.

Los recién graduados ven disminuidas sus oportunidades laborales ante la reducción de trabajos de entrada por la automatización (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito personal, el científico relató cómo utiliza herramientas de IA como ChatGPT de OpenAI para labores de investigación, y compartió una anécdota: una expareja empleó el chatbot para explicarle detalladamente lo “despreciable” que había sido su comportamiento durante su ruptura. “No creí haberme comportado tan mal, así que no me sentó tan mal... Conocí a alguien que me gustaba más, ya sabes cómo es”, comentó.

Sobre su salida de Google en 2023, Hinton desmintió las versiones que atribuían su renuncia a la voluntad de alertar con mayor libertad sobre los riesgos de la IA. Según explicó: “Me fui porque tenía 75 años, ya no podía programar tan bien como antes, y había muchas cosas en Netflix que no había tenido oportunidad de ver”.

Tras cinco décadas y media de trabajo intenso, consideró llegado el momento del retiro y, solo entonces, decidió pronunciarse sobre los riesgos de la inteligencia artificial.

