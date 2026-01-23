La advertencia de Stephen Hawking sobre el futuro de la humanidad: “tenemos que seguir explorando el espacio”

Hawking consideraba que fenómenos como catástrofes naturales, guerras o enfermedades podrían amenazar la existencia humana. REUTERS/Lucas Jackson

El físico teórico y cosmólogo británico Stephen Hawking, considerado uno de los científicos más influyentes de la era moderna, dedicó gran parte de su vida no solo a investigar el origen y las leyes del universo, sino también a advertir sobre los desafíos existenciales que enfrenta nuestra especie.

Su legado, marcado por descubrimientos clave y una incansable labor de divulgación, incluyó reiterados llamados a mirar más allá de la Tierra como condición para la supervivencia humana.

Stephen Hawking y su visión sobre la supervivencia de la humanidad

Uno de los mensajes más contundentes de Stephen Hawking giró en torno a la necesidad de expandir nuestra presencia más allá del planeta. Según el científico, la permanencia exclusiva de la humanidad en la Tierra es un riesgo para su continuidad a largo plazo. “No creo que la humanidad sobreviva en los siguientes mil años, al menos sin que nos propaguemos en el espacio”, sostuvo.

Uno de los mensajes más contundentes de Stephen Hawking giró en torno a la necesidad de expandir nuestra presencia más allá del planeta. UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE

Hawking consideraba que fenómenos como catástrofes naturales, guerras o enfermedades podrían amenazar la existencia humana, y que solo la colonización del espacio nos ofrecería una verdadera oportunidad de sobrevivir como especie. “Tenemos que seguir explorando el espacio para el futuro de la humanidad”, manifestó.

A lo largo de su carrera, Hawking insistió en que explorar y asentarse en otros mundos no era solo un sueño futurista, sino una prioridad estratégica. Su advertencia, formulada en diversas ocasiones, sintetiza la urgencia de pensar en el espacio como el próximo gran paso para la humanidad.

Para el físico, el impulso de aventurarse más allá de los límites conocidos no solo respondía a la curiosidad científica, sino a la necesidad de garantizar nuestro futuro.

El científico británico Stephen Hawking, en una fotografía de archivo. EFE/Jason Szenes

Aportes científicos y divulgativos de Hawking: del universo a la cultura popular

El principal aporte de Stephen Hawking a la ciencia fue la formulación de la radiación que lleva su nombre, demostrando que los agujeros negros emiten energía y conectando así la teoría de la relatividad con la mecánica cuántica. Este avance revolucionó la física y abrió nuevos caminos para comprender el cosmos.

Sin embargo, su impacto no se limitó a los círculos académicos. Hawking logró acercar conceptos complejos al público general a través de libros como ‘Una breve historia del tiempo’, que vendió millones de ejemplares y popularizó temas como el Big Bang, el espacio-tiempo y el destino del universo.

Además, su historia personal y su lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) convirtieron su figura en un símbolo de superación y determinación.

Hawking logró acercar conceptos complejos al público general a través de libros como ‘Una breve historia del tiempo’.

Breve biografía y legado de Stephen Hawking

Stephen Hawking nació en Oxford en 1942 y, pese a ser diagnosticado con ELA a los 21 años, desafió los pronósticos médicos y continuó trabajando durante décadas.

Su vida estuvo marcada por una férrea voluntad y una extraordinaria capacidad de adaptación, que le permitieron seguir investigando y divulgando incluso cuando la enfermedad limitó casi por completo su movilidad.

Graduado con honores en Física por Oxford y con un posgrado en Cosmología en Cambridge, Hawking se convirtió en uno de los referentes indiscutidos de la ciencia contemporánea. Su legado abarca tanto su trabajo en el ámbito teórico como su capacidad para inspirar a millones de personas, demostrando que la pasión por el conocimiento puede superar cualquier obstáculo.

Representación artística de CAPERS-LRD-z9, hogar del agujero negro más antiguo confirmado. (ERIK ZUMALT, THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN)

A través de sus investigaciones y reflexiones, Hawking dejó una huella indeleble en la cosmología moderna y en la cultura popular, consolidando la idea de que el destino de la humanidad está, en parte, ligado a nuestra capacidad de mirar y avanzar más allá de nuestro propio planeta.

La familia de Stephen Hawking comunicó que el físico británico murió el 14 de marzo de 2018 a los 76 años. Su fallecimiento marcó la partida de una figura central en la ciencia y la divulgación, reconocida a nivel internacional durante las últimas décadas.