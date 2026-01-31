Registrar tarjetas ya no debería quitarte tiempo: la función de Apple Wallet que llega al iPhone

Apple Wallet suma nueva función para usar en las tarjetas de crédito. (Apple)

Apple incorporó en iOS 26 una nueva función en la app Wallet que permite administrar y usar tarjetas de crédito de forma más rápida en todo el sistema. La novedad amplía el Autocompletar, una herramienta que antes estaba limitada principalmente a Safari, y ahora permite ingresar datos de tarjetas de crédito en cualquier app o sitio web desde el iPhone, reduciendo pasos y evitando la carga manual de información.

Con esta actualización, los usuarios pueden completar automáticamente el número de tarjeta, la fecha de vencimiento y otros datos con solo unos toques, sin importar si están pagando en una app, completando un formulario o realizando una compra desde el navegador.

Apple busca así simplificar una de las acciones más repetidas en el uso diario del smartphone, al mismo tiempo que mantiene los controles de seguridad habituales, como Face ID y Touch ID.

La app Wallet está en el iPhone para que se puedan guardar de forma segura y en un solo lugar las tarjetas de crédito y débito. (Apple)

Autocompletar de tarjetas, ahora en todo iOS

La principal novedad de iOS 26 es que el Autocompletar de tarjetas de crédito se extiende a todo el sistema operativo. Hasta ahora, esta función estaba asociada sobre todo a Safari y a Apple Pay. Con la nueva versión, el acceso a las tarjetas guardadas es universal y funciona en cualquier aplicación compatible o página web.

Esto significa que, cada vez que el sistema detecta un campo para ingresar datos de pago, el usuario puede recurrir al Autocompletar sin necesidad de copiar y pegar información o buscar la tarjeta física. El proceso está integrado en el menú estándar de iOS, lo que lo hace consistente con otras funciones del sistema.

Apple Wallet no solamente permite registrar tarjetas bancarias. (Apple)

Cómo usar el Autocompletar de tarjetas de crédito en iOS 26

Para completar los datos de una tarjeta desde cualquier app o sitio web, el procedimiento es sencillo:

Toca cualquier campo de texto donde se soliciten datos de pago. Cuando aparezca el menú contextual, selecciona la opción “Autocompletar”. Elige “Tarjeta de crédito”. Selecciona la tarjeta que deseas utilizar de la lista disponible.

Una vez hecho esto, iOS completará automáticamente los campos correspondientes. El sistema puede solicitar autenticación mediante Face ID o Touch ID para confirmar la acción, como medida adicional de seguridad.

Apple Wallet ahora te permite autocompletar la información de la tarjeta de crédito. (Apple)

Apple Wallet, el nuevo centro para gestionar tarjetas de Autocompletar

Otra novedad importante es que Apple Wallet se convierte en el lugar central para administrar las tarjetas utilizadas por Autocompletar. Desde iOS 26, los usuarios pueden ver, agregar y editar estas tarjetas directamente desde la app, sin depender del navegador.

Para acceder a esta sección:

Abre la app Wallet en tu iPhone. Toca los tres puntos ubicados en la esquina superior derecha. Selecciona la opción “Autocompletar”. Autentícate con Face ID o Touch ID.

En este menú se mostrarán todas las tarjetas de crédito guardadas para Autocompletar. En muchos casos, estas tarjetas ya estarán disponibles porque fueron importadas desde configuraciones previas de Safari o desde Apple Pay.

Apple Wallet. (Apple)

Cómo agregar nuevas tarjetas de crédito

Desde el mismo menú de Autocompletar en Wallet, iOS 26 permite añadir nuevas tarjetas de forma rápida:

Toca “Agregar tarjeta” .

Elige si deseas escuchar los datos con la cámara del iPhone o ingresarlos manualmente .

Confirma la información y completa el proceso de verificación.

Una vez añadidas, estas tarjetas quedarán disponibles para Autocompletar en todo el sistema, sin importar la app o el navegador que se esté utilizando.

La función de autocompletar no se reduce a una sola tarjeta de crédito, se puede usar en diferentes tarjetas bancarias. (Apple)

Una función pensada para ahorrar tiempo

Con esta actualización, Apple apunta a reducir la fricción en pagos y formularios digitales, una tarea frecuente para millones de usuarios.

Al centralizar la gestión de tarjetas en Wallet y extender el Autocompletar a todo iOS, la compañía refuerza su ecosistema de servicios y simplifica el uso cotidiano del iPhone, manteniendo el enfoque en la seguridad y la privacidad de los datos financieros.