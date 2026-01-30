Apple podría retrasar el lanzamiento del iPhone 18 para centrarse en el iPhone Fold

Apple podría modificar su calendario de lanzamientos y aplazar el iPhone 18 básico hasta 2027. (Imagen ilustrativa Infobae)

Apple planea posponer el debut del iPhone 18 básico y centrar su estrategia de 2026 en sus modelos premium y el iPhone Fold, según reportó Nikkei Asia. La compañía ajustaría su tradicional calendario de lanzamientos debido a la escasez global de memoria RAM y al aumento de los costes de componentes, priorizando los productos de mayor margen.

Hasta ahora, Apple había mantenido una rutina casi inalterable: en septiembre de cada año presentaba tres nuevos modelos de iPhone —la versión estándar, la Pro y la Pro Max—.

Sin embargo, la firma dirigida por Tim Cook se prepara para modificar este esquema por primera vez en más de una década. El foco para 2026 estaría puesto en los modelos de gama alta, dejando al iPhone 18 básico fuera del catálogo hasta la primera mitad de 2027.

La presión de la escasez de memoria y la demanda de IA

La decisión de Apple responde a la actual crisis de suministro de memoria RAM y almacenamiento, un fenómeno que afecta a todo el sector debido al auge de la inteligencia artificial.

La escasez global de memoria RAM y el auge de la IA impulsan la estrategia de priorizar modelos de alta gama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La demanda masiva de componentes para sistemas de IA ha elevado los precios y reducido la disponibilidad, obligando a los fabricantes a replantear sus estrategias. Ming-Chi Kuo, uno de los analistas más consultados del entorno Apple, ya había anticipado una medida de este tipo semanas atrás.

La compañía baraja dos opciones: aumentar los precios de sus dispositivos o modificar su portafolio de productos para priorizar los modelos que generan mayores beneficios. Apple se inclina por la segunda vía, centrando la producción en los smartphones premium y el desarrollo del primer iPhone plegable.

El iPhone Fold: protagonista del cambio

El lanzamiento del iPhone Fold marcaría la llegada del primer modelo plegable de Apple, un formato completamente nuevo dentro de su catálogo. La empresa aspira a competir directamente con dispositivos como el Galaxy Z Fold de Samsung y el OPPO Find.

Los analistas consideran que la complejidad técnica del iPhone Fold, sumada a la escasez de componentes, impide la fabricación simultánea de cuatro modelos distintos para 2026.

El iPhone Fold debutará como el primer smartphone plegable de Apple y uno de los protagonistas del catálogo 2026. (Reuters)

“El iPhone 18 normal tendrá que guardar silencio durante unos meses”, asegura el informe, lo que supondría una ruptura con la política de lanzamientos unificados que Apple había mantenido hasta ahora. Esta decisión permitiría dedicar recursos y atención al desarrollo y producción del nuevo plegable, que implica desafíos únicos frente a un smartphone tradicional.

Impacto económico y respuesta ante los inversores

Durante la última presentación de resultados trimestrales, Tim Cook advirtió que el aumento de los precios de la memoria RAM tendría un “impacto” en los próximos balances, ya que reduce los márgenes de beneficio de cada unidad vendida.

A pesar de reportar más de USD 42.000 millones en ganancias y un récord de ventas con el iPhone 17 —especialmente en las versiones Pro y Pro Max—, la empresa reconoció ante sus inversores que debía evaluar alternativas para afrontar la situación.

La estrategia de priorizar los modelos premium busca amortiguar el previsible descenso en los ingresos, ya que estos dispositivos no solo concentran la mayor demanda, sino que presentan los márgenes de ganancia más altos. El plan contempla lanzar el iPhone 18 Pro, el iPhone 18 Pro Max y el iPhone Fold en la segunda mitad de 2026.

Los usuarios que buscan un iPhone básico deberán esperar más, mientras Apple apuesta por innovación y mayores ganancias. (Reuters)

Los usuarios y el futuro del iPhone básico

El aplazamiento del iPhone 18 estándar hasta 2027 deja a quienes buscan un modelo básico sin novedades inmediatas. El calendario de lanzamientos podría dividirse en el futuro, alejándose del esquema en el que todos los modelos se presentan en la misma fecha. Así, Apple podría responder de forma más flexible a las condiciones del mercado y la disponibilidad de componentes.

La decisión refleja tanto las dificultades actuales del sector tecnológico global como la apuesta de la compañía por la innovación en formatos y el fortalecimiento de su gama alta. Mientras tanto, los consumidores interesados en el nuevo plegable o en las versiones Pro encontrarán en 2026 un catálogo renovado, aunque quienes prefieren la opción más accesible deberán esperar algunos meses más para conocer el siguiente iPhone básico.