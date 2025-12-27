Apple Wallet recibe dos actualizaciones clave en iOS 26: te explicamos cada una

Las mejoras en Apple Wallet buscan modernizar la gestión de compras e identidades digitales dentro del ecosistema iOS. (Apple)

Apple Wallet incorpora dos actualizaciones en iOS 26 que abordan directamente limitaciones señaladas por los usuarios, con mejoras en el seguimiento de pedidos y en la gestión de la identificación digital.

Estas funciones, disponibles para quienes emplean la última versión del sistema operativo, buscan modernizar la administración de compras e identidades digitales en los dispositivos de Apple, ofreciendo respuestas prácticas en áreas críticas.

Seguimiento de pedidos renovado

Uno de estos avances se centra en el sistema de seguimiento de pedidos. Desde que esta función se lanzó hace tres años, su adopción resultó escasa por requerir la integración manual de los proveedores y comercios con Wallet. Muchas empresas optaron por mantener el control directo sobre la relación con sus clientes, lo que limitó severamente el alcance de esta herramienta y redujo significativamente su uso.

La actualización de Apple Wallet permite rastrear pedidos online de forma automática mediante información extraída de correos electrónicos. (Apple)

Con la llegada de iOS 26 y de la tecnología Apple Intelligence, esta situación cambia sustancialmente. Ahora Wallet utiliza algoritmos para identificar y resumir la información relevante de los pedidos a partir de los correos electrónicos enviados por los comercios o las empresas de mensajería.

Esto permite a los usuarios visualizar de manera centralizada y automática los detalles clave de todas sus compras en línea, el estado de los envíos y recibir notificaciones automáticas sobre cualquier novedad.

Asimismo, el acceso al historial de pedidos puede realizarse tocando el icono de tres puntos en la aplicación. Esta modificación suprime la dependencia previa de la integración comercial, cumpliendo el objetivo inicial de convertir a Wallet en un referente para el rastreo de compras online.

ID Digital

La nueva opción de ID digital de Apple Wallet no requiere acuerdos estatales para verificar la identidad. (Apple)

En paralelo, la identificación digital se actualiza para superar obstáculos que frenaron su expansión. Desde 2021, Apple intentó permitir el almacenamiento de licencias de conducir e identificaciones estatales digitales en Wallet, pero la falta de acuerdos con la mayoría de los gobiernos estatales limitó la propuesta: hasta ahora, solo 12 estados de Estados Unidos y Puerto Rico han adoptado la función.

Para superar esta barrera, Apple lanzó con iOS 26.1 una alternativa propia de ID digital que no depende de gestiones estatales.

Este nuevo documento digital, aunque no reemplaza legalmente a la licencia de conducir, permite a los usuarios verificar su identidad en situaciones donde antes no era posible.

Por ejemplo, ya puede presentarse en más de 250 aeropuertos estadounidenses gestionados por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) para vuelos nacionales, así como en empresas seleccionadas y aplicaciones donde se exige comprobación de mayoría de edad o identidad, como en la compra de alcohol a través de servicios como Uber Eats.

Las actualizaciones responden a demandas de los usuarios y fortalecen la posición de Wallet en la vida digital diaria. (Reuters)

Así, la función avanza en la integración de la identidad digital dentro del ecosistema de Apple, permitiendo la acreditación en plataformas digitales y de forma presencial, aunque sin valor legal equiparable a los documentos estatales.

Ambas actualizaciones suponen un punto de inflexión para la experiencia de los usuarios de Apple Wallet. Gracias a la automatización del seguimiento de pedidos, desaparece la dependencia de terceros; mientras, la identificación digital sin requisitos estatales amplía las opciones de verificación tanto en viajes como en servicios cotidianos.

A corto plazo, se prevé que este modelo impulse una mayor aceptación de las identidades digitales tanto en el sector público como en el privado, facilitando la relación entre ciudadanos y tecnología.

El liderazgo de Apple en el desarrollo e integración de identificaciones digitales y su apuesta por prescindir de barreras legislativas podrían motivar a más estados a sumarse, ampliando el abanico de opciones y acelerando la transición hacia una gestión digital más flexible de documentos e identidades.