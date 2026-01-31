Tecno

Pasó 27 años en prisión injustamente y lo primero que hace en libertad es jugar en la PS5: “Voy a probar GTA 5”

Bryan Hooper eligió redescubrir la tecnología y la vida en libertad jugando en la consola de la que solo conocía su primera versión

El reencuentro de Bryan Hooper
El reencuentro de Bryan Hooper con los videojuegos en una PS5 refleja el impacto de los cambios tecnológicos tras décadas de encierro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La imagen de Bryan Hooper encendiendo una PlayStation 5 es mucho más que una simple anécdota tecnológica. Tras pasar veintisiete años en prisión por un crimen que no cometió, Hooper eligió experimentar una de las transformaciones más notables del mundo moderno: cómo los videojuegos han cambiado desde que él fue encarcelado.

Acostumbrado a los gráficos y controles de la primera PlayStation, el impacto de la PS5 fue inmediato. “Me llevará tiempo aprender”, admitió al descubrir la vibración de los mandos, las voces que salen de los altavoces y la complejidad de los controles actuales. Su primera elección fue GTA 5, decidido a entender cómo la industria evolucionó en casi tres décadas.

El gesto de Hooper no solo marca su reencuentro con la tecnología, sino también simboliza la recuperación de una cotidianidad perdida. El regreso a la libertad implica para él adaptarse a una realidad completamente distinta, donde la tecnología, la comunicación y el entretenimiento se han transformado a un ritmo vertiginoso.

Bryan Hooper pasó veintisiete años
Bryan Hooper pasó veintisiete años en prisión antes de ser absuelto por la justicia de Minneapolis. (AP)

Jugar en la PS5 junto a familiares y amigos se convierte en un recordatorio del tiempo robado y, al mismo tiempo, en una puerta abierta a un futuro que parecía inalcanzable.

El largo camino hacia la justicia

La historia de Bryan Hooper es el reflejo de los errores judiciales que aún persisten en los sistemas penales. En 1998, un jurado lo condenó por homicidio premeditado relacionado con la muerte de Ann Prazniak, hallada sin vida en su apartamento de Minneapolis.

El caso se construyó sobre el testimonio de una mujer que, décadas después, confesó ser la verdadera autora del crimen. Además, varios informantes de la cárcel que implicaron a Hooper se retractaron de sus declaraciones con el tiempo.

La liberación se concretó después
La liberación se concretó después de que la verdadera autora del crimen admitió su responsabilidad y testigos clave se retractaron. (AP)

A pesar de las inconsistencias, Hooper fue sentenciado a tres cadenas perpetuas. En 2020, un juez anuló dos de los cargos luego de una revisión judicial, pero fue recién en diciembre de 2025 cuando la fiscalía del condado de Hennepin y el Proyecto Inocencia Great North presentaron nuevas pruebas que permitieron su liberación definitiva.

La jueza Marta Chou concluyó que la condena estuvo contaminada por pruebas falsas y que el resultado del juicio habría sido distinto de no haberse presentado esos testimonios.

La fiscal Mary Moriarty reconoció públicamente el error y la obligación de las autoridades de corregirlo, aunque hayan transcurrido casi treinta años. Hooper fue finalmente absuelto y liberado, mientras el caso fue reabierto por las autoridades de Minneapolis para investigar a fondo el crimen original. La mujer que confesó el asesinato cumple condena en Georgia por otro delito y saldrá en libertad en cuatro años.

Recuperar la vida y adaptarse a un nuevo mundo

Bryan Hopper prueba la PlayStation
Bryan Hopper prueba la PlayStation 5. (Captura de video/X)

La libertad de Bryan Hooper tiene un significado profundo tras casi tres décadas de encierro por una condena injusta. Su primera decisión, disfrutar de los videojuegos en la PS5, constituye una forma de reconectar con el presente y compartir tiempo con sus seres queridos.

Las nuevas tecnologías, desconocidas para él durante años, representan tanto un reto como una oportunidad para reconstruir la vida cotidiana.

Hooper planea establecerse cerca de sus hijos en la zona de Twin Cities, Minnesota, para comenzar una nueva etapa. El Proyecto Inocencia Great North resaltó que su prioridad es pasar tiempo con la familia y adaptarse a una realidad que cambió radicalmente durante su ausencia.

La imagen de Hooper explorando los avances de la PS5 es, en definitiva, el símbolo de su voluntad de mirar hacia adelante, pese a los años perdidos y a un pasado marcado por la injusticia.

