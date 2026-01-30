Tecno

Revelan que más de la mitad de empresas de videojuegos usan IA para sus creaciones

La última encuesta de la Game Developers Conference muestra un aumento del rechazo a la IA en el desarrollo de videojuegos, pese a que su uso ya está presente

La mayoría de empresas que desarrollan videojuegos ya lo hacen usando IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una reciente encuesta de Game Developers Conference (GDC), expone la adopción acelerada de la IA y del creciente rechazo que generan entre los propios profesionales del sector el uso de dicha tecnología. Según el informe, más del 50 % de los desarrolladores encuestados asegura que la IA generativa ya se utiliza en su empresa o departamento.

Por lo tanto, deja ver que la industria del desarrollo de videojuegos atraviesa uno de sus momentos más complejos en los últimos años, marcado por despidos masivos, una competencia más agresiva y un debate interno cada vez más intenso sobre el uso de la inteligencia artificial generativa.

Entonces, esta expansión no ha venido acompañada de una percepción positiva generalizada. De hecho, el 52 % de los trabajadores considera que esta tecnología es perjudicial para la industria, una cifra que representa un aumento significativo frente al 30 % registrado el año pasado y el 18 % de hace dos años. El dato refleja un cambio de ánimo claro: la desconfianza hacia la IA crece a medida que su uso se vuelve más común.

Pese a que la mayoría de empresas desarrolladoras de videojuegos usan IA, muchos de los programadores se niegan a usarlo en sus proyectos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La encuesta revela que, entre quienes sí emplean herramientas de IA, el 80 % lo hace principalmente para tareas de lluvia de ideas, investigación o conceptualización inicial. Es decir, su aplicación se concentra en etapas preliminares del desarrollo y no tanto en la creación directa de contenidos finales. Esta tendencia sugiere que, al menos por ahora, la IA se percibe más como un apoyo operativo que como un reemplazo directo del trabajo creativo humano.

Aun así, las preocupaciones persisten. En una de las respuestas destacadas del informe, la propia herramienta interna de IA de la GDC advierte sobre los riesgos de integrar estas tecnologías en procesos creativos orientados al jugador.

“Las herramientas de IA generativa pueden ser beneficiosas para tareas específicas y no creativas que mejoran la eficiencia y agilizan los flujos de trabajo. Sin embargo, su uso en procesos creativos o contenidos dirigidos al jugador está totalmente desaconsejado debido a problemas éticos, legales, medioambientales y de reputación”, señala el documento.

La empresas que usan IA para desarrollar videojuegos aseguran que lo usan como apoyo para ideas, más no como desarrollador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este debate se da en un momento especialmente delicado para el sector. Aunque nunca antes hubo tantos videojuegos disponibles en las tiendas digitales, esa abundancia ha elevado la competencia a niveles inéditos.

Ahora, estudios grandes y pequeños compiten por la atención de los jugadores en un mercado saturado, donde el margen de error es mínimo. Como consecuencia, miles de puestos de trabajo se han perdido en los últimos años, alimentando una sensación de inestabilidad que atraviesa a toda la industria.

La introducción de la IA generativa se percibe, para muchos desarrolladores, como un factor adicional de presión. Si bien algunas empresas la presentan como una herramienta para optimizar tiempos y reducir costos, otros trabajadores temen que su adopción termine justificando más recortes de personal o una desvalorización del trabajo creativo. Esta preocupación explica, en parte, el aumento sostenido de opiniones negativas hacia la tecnología.

Empledaos de compañías de videojuegos temen que con la incorporación de la IA, pronto sean reemplazados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe de la GDC también deja en claro que no existe una postura única dentro del sector. Mientras algunos profesionales reconocen el potencial de la IA para automatizar tareas repetitivas y liberar tiempo para labores más complejas, otros cuestionan la falta de marcos regulatorios claros y el uso de datos de entrenamiento que podrían infringir derechos de autor o afectar la originalidad de los juegos.

En conjunto, los resultados dibujan un panorama de transición e incertidumbre. La industria del videojuego continúa creciendo en volumen y alcance, pero lo hace en medio de tensiones laborales, cambios tecnológicos acelerados y un debate profundo sobre el rol que debe ocupar la inteligencia artificial.

La encuesta de la GDC confirma que, lejos de ser una discusión resuelta, el uso de la IA generativa se ha convertido en uno de los ejes centrales que definirán el futuro del desarrollo de videojuegos.

