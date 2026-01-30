Spotify o WhatsApp: la nueva función de grupos para chatear y escuchar música al mismo tiempo

Este modo WhatsApp en Spotify permite crear grupos con máximo 10 integrantes. (Instagram: spotifynews)

Spotify ha lanzado una nueva función inspirada en los chats grupales de WhatsApp, pero con su propio estilo: ahora los usuarios pueden compartir música o audiolibros directamente dentro de la aplicación y escucharlos al mismo tiempo.

En la plataforma, los grupos pueden tener hasta 10 integrantes, y solo es posible iniciar un chat con contactos con los que ya hayas compartido contenido anteriormente. Por ejemplo, si tienes una lista de reproducción colaborativa o ambos participaron en una Jam o una Mezcla, podrás iniciar una conversación con esa persona.

Esta función es ideal para quienes desean recomendar canciones o audiolibros y mantener la comunicación sin salir de Spotify, similar a cómo se interactúa con amigos en WhatsApp para temas personales.

Al igual que WhatsApp, Spotify integró los chats grupales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo crear un grupo en Spotify

El paso a paso para crear un grupo de Spotify es el siguiente:

Abrir Spotify. Ir a la sección de ‘Mensajes’. Seleccionar ‘Crear grupo’. Agregar los participantes. El chat se creará inmediatamente para que inicien a compartir contenido.

Cómo crear un grupo en WhatsApp

Para crear un grupo en WhatsApp, sigue estos pasos sencillos:

Abre la aplicación de WhatsApp en tu dispositivo. Toca el ícono de Nuevo chat (generalmente, un ícono de burbuja o lápiz) en la parte inferior o superior derecha. Selecciona ‘Nuevo grupo‘. Elige los contactos que deseas agregar al grupo y toca en la flecha o ‘Siguiente‘. Escribe el nombre del grupo (puedes añadir una foto si lo deseas). Pulsa en ‘Crear‘ para finalizar.

Los chats grupales de WhatsApp admiten más miembros que los de Spotify. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Qué otra función similar de WhatsApp tiene Spotify

Otra función que comparten WhatsApp y Spotify es la integración de asistentes de inteligencia artificial. En el caso de WhatsApp, la herramienta es Meta AI, diseñada para responder preguntas, sugerir contenido y facilitar la interacción dentro de la aplicación.

Por su parte, Spotify cuenta con su propio asistente, el DJ impulsado por IA, que recomienda música personalizada y ofrece comentarios sobre las canciones seleccionadas.

Esta función de DJ en Spotify permite disfrutar de una experiencia musical más dinámica y personalizada, guiando al usuario a través de sus preferencias y descubriendo nuevos géneros o artistas de manera automatizada.

Ambas plataformas apuestan por la inteligencia artificial para complementar la experiencia del usuario y ofrecer servicios más intuitivos y adaptados a cada necesidad.

El DJ de Spotify se encuentra disponible en varios idioma, incluido el español. (Spotify)

Qué otras funciones nuevas tiene Spotify

Entre las nuevas funciones que ha incorporado Spotify se encuentran varias herramientas pensadas para mejorar la experiencia del usuario:

Recomendaciones de Spotify en ChatGPT.

Ahora es posible interactuar directamente con Spotify desde ChatGPT. Al mencionar la plataforma en tus consultas, puedes pedir listas de reproducción adaptadas a diferentes estados de ánimo o situaciones específicas, y recibir recomendaciones personalizadas de inmediato.

Excluir canciones de tu perfil de gustos.

No toda la música que escuchas influirá en tus sugerencias. Ahora puedes eliminar canciones concretas, como sonidos para dormir o música infantil, de tu Perfil de Gustos, lo que permite que las recomendaciones sean más precisas y ajustadas a tus verdaderos intereses musicales.

ChatGPT cuenta con la función de vincularse a Spotify. (Spotify)

Audio sin pérdida en Spotify Premium.

Spotify Premium ha incorporado la opción de audio sin pérdida en todos los mercados disponibles, ofreciendo calidad FLAC de hasta 24 bits/44,1 kHz. Esta característica está pensada para quienes buscan la máxima fidelidad sonora y quieren disfrutar su música con la mejor calidad posible.

Transiciones fluidas en listas de reproducción.

Los usuarios de Spotify Premium pueden disfrutar de transiciones suaves entre canciones, gracias a la nueva función Mix. Esta herramienta permite mezclar, ajustar el ecualizador y el volumen, logrando una reproducción más armoniosa y continua.

Mini Wrapped semanal.

Spotify ha estrenado una función que actúa como una versión reducida de su clásico Wrapped anual, ofreciendo a los usuarios un resumen musical cada semana. Esta herramienta brinda estadísticas personalizadas sobre los hábitos de escucha, permitiendo revivir los mejores momentos musicales de la semana con una imagen lista para compartir en redes sociales.