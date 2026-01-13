Así funciona la opción de Spotify que te permite saber qué escuchan tus contactos

FILE PHOTO: A screen displays the logo of Spotify on the floor at the New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, U.S., December 4, 2023. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo/File Photo

Spotify dio un nuevo paso para reforzar su perfil social con el despliegue de una función largamente solicitada por los usuarios de Android: la posibilidad de ver en tiempo real qué música están escuchando sus contactos.

Esta característica, que hasta ahora estaba limitada a la versión de escritorio de la plataforma, comenzó a habilitarse en teléfonos móviles y está disponible tanto para cuentas Premium como para usuarios del plan gratuito.

La novedad permite conocer al instante qué canción reproduce un amigo, sin necesidad de salir de la aplicación ni recurrir a herramientas externas. Se trata de una evolución clara en la manera en que Spotify concibe la interacción entre usuarios, apostando a que el descubrimiento musical sea cada vez más social y menos solitario.

Spotify incorpora la actividad de reproducción en tiempo real a los mensajes directamente desde la app.

La actividad musical se integra a los Mensajes

La nueva función se incorpora dentro de la sección de Mensajes, un espacio que Spotify lanzó meses atrás con el objetivo de facilitar el intercambio de canciones, recomendaciones y conversaciones entre usuarios. A partir de esta actualización, esa área no solo sirve para chatear, sino también para seguir la actividad de escucha de los contactos en tiempo real.

Según datos oficiales de la plataforma, la apuesta por la mensajería interna ha tenido una respuesta contundente: cerca de 40 millones de personas ya utilizaron este sistema y, en conjunto, intercambiaron alrededor de 340 millones de mensajes. Estas cifras reflejan el interés de los usuarios por comentar lanzamientos, compartir descubrimientos y mantenerse al tanto de lo que escuchan sus amigos.

La información sobre la actividad musical aparece en la parte superior de los chats y también en la lista de conversaciones del menú lateral. Si el contacto está escuchando música en ese momento, se mostrará la canción en reproducción; si no, el sistema indica el último tema reproducido. De esta forma, Spotify convierte cada conversación en una puerta de entrada al descubrimiento musical.

El objetivo de la nueva función es facilitar el intercambio de canciones. (Reuters)

Privacidad bajo control del usuario

Uno de los puntos clave de esta función es que no se activa de manera automática. Spotify adoptó un modelo de opt-in, lo que significa que cada usuario debe habilitarla de forma voluntaria. De este modo, la plataforma busca evitar preocupaciones vinculadas a la privacidad y dar control total sobre qué información se comparte.

Además, la actividad de escucha solo es visible entre personas que ya hayan intercambiado mensajes previamente dentro de la app. Es decir, no cualquier seguidor puede ver lo que otro usuario está escuchando: la función se limita a contactos con los que existe una interacción directa.

Cómo activar la función paso a paso

El proceso para habilitar esta herramienta es sencillo y se realiza desde la propia aplicación. Los pasos son los siguientes:

Abrir el menú lateral de Spotify .

Ingresar a la sección de configuraciones vinculadas a privacidad y funciones sociales, ubicada junto a la opción “Ver perfil”.

Buscar el apartado “actividad de escucha” y activar el interruptor correspondiente.

Una vez completado este ajuste, los contactos con los que se haya chateado podrán ver qué música se reproduce en tiempo real.

Spotify aclara que esta función solo se activará si los usuarios intercambiaron mensajes previamente.

La interfaz fue diseñada para incentivar la interacción inmediata. Al tocar la canción que un amigo está escuchando, se despliegan varias acciones posibles: reproducir el tema al instante, guardarlo en la biblioteca personal, abrir un menú con más opciones o reaccionar con alguno de los seis emojis que ofrece Spotify.

Integración con Jam: escuchar juntos en tiempo real

La actualización también refuerza la experiencia colaborativa al integrar la función Jam directamente en los chats. Jam permite crear sesiones de escucha grupales en las que varias personas comparten una misma cola de reproducción en tiempo real.

Desde una conversación, un usuario puede enviar una invitación para iniciar una Jam. Si el contacto acepta, ambos pasan a formar parte de una sesión compartida en la que pueden añadir canciones, ver quién participa y recibir sugerencias musicales basadas en los gustos combinados del grupo.

Solo los usuarios Premium pueden iniciar una conversación.

En cuanto a las condiciones de uso, Spotify mantiene una diferenciación clara entre planes. Solo los usuarios Premium pueden crear o iniciar una Jam, pero quienes utilizan la versión gratuita pueden unirse sin inconvenientes, siempre que reciban la invitación de un suscriptor de pago. Estas invitaciones tienen una validez limitada de algunos minutos y cualquier participante puede abandonar la sesión cuando lo desee.