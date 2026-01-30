Empleados de Ubisoft a huelga tras ser despedidos sin previo aviso ni negociación

Ubisoft enfrenta huelga tras despidos masivos y cancelación de proyectos clave en plena crisis financiera - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El anuncio de despidos masivos en Ubisoft ha provocado una reacción inmediata entre los trabajadores de la compañía, que se preparan para una huelga respaldada por los principales sindicatos del sector.

La sorpresa fue generalizada: según el Sindicato francés de Trabajadores de los Videojuegos, los empleados afectados recibieron la noticia al mismo tiempo que la prensa, sin que existiera una negociación o acuerdo previo que contemplara medidas para mitigar el impacto de los recortes. Esta situación ha puesto en evidencia la profunda brecha entre la dirección de Ubisoft y su plantilla.

La reestructuración anunciada por Ubisoft afecta al menos a 200 empleados en la sede de París y viene acompañada de la cancelación de varios proyectos, incluido el esperado remake de Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo. La falta de comunicación y la ausencia de alternativas para los afectados han sido los detonantes de la protesta.

Huelga en Ubisoft: sindicatos y trabajadores reaccionan ante recortes, despidos y presión laboral sin precedentes - UBISOFT

Cinco sindicatos (Syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo, Solidaires Informatique, CFE-CGC, CGT y Printemps Écologique) han convocado una huelga para los días 10, 11 y 12 de febrero, exigiendo que se contemple el teletrabajo y que los planes de ahorro no recaigan directamente sobre los trabajadores.

Cuáles problemas se están viviendo al interior de Ubisoft

La crisis en Ubisoft no se reduce a una cuestión local. La empresa ha iniciado un “reinicio total” que incluye la cancelación de seis videojuegos, el retraso de otros siete y la intención de continuar recortando personal en distintas sedes.

La Ruptura Convencional Colectiva en Ubisoft París supone el primer paso de una ola de despidos que, según fuentes citadas por Les Echos e Insider Gaming, podría afectar hasta a 2.000 empleados en los próximos meses para alcanzar el objetivo de reducir 200 millones de euros en gastos.

El clima laboral se ha deteriorado hasta el punto de que los sindicatos reportan episodios de llanto y “comentarios sobre hacerse daño a sí mismos o atentar contra sus propias vidas” entre el personal, reflejo de la presión y la inseguridad que viven los desarrolladores.

La plantilla denuncia falta de comunicación y alternativas, mientras la empresa afronta pérdidas millonarias, cierre de estudios y una reorganización que podría impactar a 2.000 empleados a nivel global - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El regreso obligatorio al trabajo presencial, después de años de fomentar el teletrabajo, es visto por muchos como un “despido encubierto” que busca reducir plantilla sin indemnizar.

Cuál es la crisis que está afrontando Ubisoft

Ubisoft enfrenta la mayor crisis financiera de su historia reciente, con pérdidas operativas estimadas en 1.000 millones de euros y una caída del 95% en su valor bursátil en los últimos cinco años.

La compañía ha cerrado estudios clave en Europa y América del Norte y ha cancelado múltiples proyectos, en un intento de ajustarse a un mercado cada vez más competitivo y saturado.

La estrategia de reorganización incluye la creación de cinco nuevas “casas creativas” para gestionar sus principales franquicias y responder a las exigencias de sus socios y accionistas, especialmente tras el acuerdo con Tencent, que ha aportado capital y mayor influencia en la toma de decisiones.

Crisis en Ubisoft: recortes y clima laboral tenso impulsan huelga y movilización internacional de desarrolladores - (Ubisoft)

Por qué es importante la desarrolladora de videojuegos Ubisoft

Ubisoft, fundada en 1986 por los hermanos Guillemot, es uno de los gigantes históricos de la industria del videojuego. Ha sido pionera en el desarrollo de mundos abiertos y es responsable de franquicias emblemáticas como Assassin’s Creed, Far Cry, Rainbow Six y Just Dance. Sin embargo, el contexto actual ha puesto a prueba su modelo de negocio y su capacidad para adaptarse sin sacrificar el bienestar de sus empleados.

La huelga convocada en Francia puede ser solo el primer paso de una movilización internacional, ya que los sindicatos planean informar a colegas de otros países sobre la situación y buscar apoyo global. El caso de Ubisoft refleja las tensiones estructurales que atraviesa la industria del videojuego, donde la presión por la rentabilidad y la competencia internacional suelen traducirse en recortes de personal y cancelación de proyectos.

El futuro de Ubisoft, y de buena parte del sector, dependerá de cómo logren equilibrar la sostenibilidad financiera con el respeto a los derechos laborales y la creatividad que ha definido a la industria desde sus orígenes.