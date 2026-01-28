Tecno

Qué profesiones desaparecerán por la IA: la lista negra de Alex Karp de Palantir sobre trabajos de oficina

El director ejecutivo de Palantir dio un pronóstico sombrío: la inteligencia artificial no solo reemplazará tareas, sino que hará obsoletos los títulos de humanidades

Guardar
CEO de una firma de
CEO de una firma de software advierte: la inteligencia artificial eliminará empleos de oficina y tareas rutinarias - (imagen Ilustrativa Infobae)

El temor a las máquinas apocalípticas ha sido desplazado por una preocupación mucho más real y cercana, el avance de la inteligencia artificial y su capacidad para dejar sin empleo a millones de personas. La inquietud ya no gira alrededor de robots de ciencia ficción, sino a sistemas inteligentes que están transformando el mercado laboral.

Durante el Foro Económico Mundial 2026 en Davos, Alex Karp, director ejecutivo de la empresa estadounidense de software Palantir, advirtió que la automatización impulsada por IA está acelerando la desaparición de empleos de oficina y perfiles humanísticos, una tendencia que alimenta la alarma global sobre el futuro del trabajo.

Cuáles son los trabajos que están corriendo riesgo por la IA

El CEO de Palantir fue tajante al señalar que existen categorías laborales especialmente susceptibles a desaparecer frente a la inteligencia artificial. El impacto es mayor en tareas administrativas, de soporte o de gestión, que pueden ser replicadas por sistemas automatizados.

Empleos administrativos y de humanidades
Empleos administrativos y de humanidades en riesgo por la automatización con inteligencia artificial - (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre los perfiles en riesgo se encuentran:

  • Asistente administrativo
  • Recepcionista
  • Secretaria o secretario
  • Auxiliar de oficina
  • Operador de data entry
  • Personal de recursos humanos en tareas generales
  • Personal de atención al cliente
  • Auxiliar contable
  • Coordinador de eventos o agendas
  • Analista de operaciones generales
  • Soporte administrativo
  • Auxiliar de archivo y documentación
  • Gestor de correo interno
  • Ayudante de logística o inventario
  • Empleado de call center

Microsoft Research, la división de investigación de la tecnológica fundada por Bill Gates, también publicó en 2025 un informe que logró identificar las 40 profesiones más expuestas a la disrupción por la inteligencia artificial. Entre los afectados figuran trabajadores de áreas administrativas, profesiones de humanidades y empleos de atención al cliente.

Microsoft también incluyó en su lista a intérpretes y traductores, historiadores, representantes de ventas, escritores, autores, operadores telefónicos, agentes de viajes, locutores, asistentes estadísticos, correctores de textos, editores, analistas de noticias, redactores técnicos, educadores y científicos de datos, entre otros.

Qué dijo el CEO sobre el futuro laboral

El futuro del trabajo: la
El futuro del trabajo: la inteligencia artificial redefine el valor de las habilidades técnicas y especializadas – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante su participación en Davos, Karp matizó que el impacto de la inteligencia artificial no será igual para todos los perfiles profesionales.

Según sus palabras los empleos basados en formación generalista o humanística serán los más afectados, mientras que quienes cuenten con capacidades técnicas o conocimientos específicos tendrán mejores perspectivas de adaptación.

El CEO de Palantir sostuvo que la clave estará en la capacidad de adaptación de la fuerza laboral, así como en la disposición a adquirir nuevas competencias alineadas con las demandas tecnológicas. Esta visión coincide con la de otros expertos, que destacan la importancia de la reconversión profesional y la formación continua para hacer frente al avance de la automatización.

Según Karp, a medida que la automatización se integra en las operaciones de empresas líderes, muchas funciones tradicionales pierden valor frente a habilidades técnicas y conocimientos especializados.

El escenario planteado en Davos por el CEO de Palantir coincide con las opiniones de referentes como Elon Musk, quien también participó en el foro y anticipó una reconfiguración masiva del mercado laboral.

El impacto de la inteligencia
El impacto de la inteligencia artificial en el empleo: profesiones más expuestas y recomendaciones para afrontar la automatización – (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de que grandes grupos de profesionales pierdan su ocupación cobra relevancia en un contexto donde empresas como Amazon y Microsoft han concretado despidos masivos para adaptarse a nuevas herramientas de automatización.

Las declaraciones de Karp resuenan en un momento en el que gran parte de la fuerza laboral mundial enfrenta incertidumbre sobre el futuro de sus puestos.

A pesar de la alarma que generan estos pronósticos, el CEO de Palantir subrayó que la inteligencia artificial no eliminará todos los empleos por igual y que todavía existen espacios para el talento humano, especialmente en áreas técnicas, creativas y estratégicas.

La evolución del mercado dependerá, en última instancia, de la capacidad de los trabajadores y las instituciones para anticipar cambios y adquirir nuevas habilidades.

Temas Relacionados

Inteligencia Artificial y EmpleoFuturo del TrabajoPalantirTecnología-NoticiasLo último en tecnologíaprofesiones que desaparecerán por la IA

Últimas Noticias

Sam Altman admite que OpenAI sacrificó la calidad de escritura en GPT-5.2 para potenciar la programación

El CEO anticipó que las próximas versiones buscarán superar tanto en textos como en tareas técnicas, mientras la comunidad espera avances para escritores y programadores por igual

Sam Altman admite que OpenAI

Así es la nueva función de WhatsApp que permite compartir el historial de chats grupales

La nueva herramienta está desactivada por defecto y debe habilitarse manualmente desde la configuración del grupo

Así es la nueva función

El Cato Institute advierte que el exceso de regulaciones a la IA pone en riesgo la economía de EEUU

Expertos señalan que frenar la innovación puede limitar oportunidades laborales y el desarrollo de nuevas empresas en un contexto de estancamiento

El Cato Institute advierte que

Truco para encontrar esa canción que no dejas de tararear, aunque no sepas la letra

Plataformas como Google y Shazam, junto a foros colaborativos, hacen que identificar fragmentos, letras o melodías escuchadas en series o redes sociales sea más rápido y preciso

Truco para encontrar esa canción

Leon S. Kennedy regresará en Resident Evil 9: Requiem: por qué la apariencia de este personaje dará de qué hablar

El videojuego de Capcom estará disponible para Nintendo Switch 2, PlayStation 5 y Xbox Series X|S

Leon S. Kennedy regresará en
DEPORTES
Boca Juniors tendrá una prueba

Boca Juniors tendrá una prueba de riesgo en La Plata ante Estudiantes: hora, TV y formaciones

River Plate buscará pisar con fuerza en el Monumental ante Gimnasia: hora, TV y formaciones

Los Pumas confirmaron el calendario y las sedes para el debut del Nations Championship 2026

El duro accidente que sufrió Randal Kolo Muani en su Ferrari a horas de disputar un partido clave por la Champions League

Conmoción en Europa por la muerte de 7 fanáticos del PAOK en un escalofriante accidente: iban a Francia para ver el partido por Europa League

TELESHOW
Maxi López sorprendió con sus

Maxi López sorprendió con sus llamativos consejos sobre pastelería: “Estos tips te van a ayudar”

El inesperado comentario de Evangelina Anderson que ruborizó a Ian Lucas en Masterchef Celebrity: “Lo vi sin ropa”

Zaira Nara enfrentó las críticas por su participación en un evento en Paraguay: “Está muy confundido”

La sincera y terminante negativa de Graciela Borges: “No la haría y no la vería”

Fátima Florez habló de la presencia de Javier Milei en su espectáculo: “Estoy bastante movilizada”

INFOBAE AMÉRICA

“Troublemaker”, los orígenes rebeldes de

“Troublemaker”, los orígenes rebeldes de Mandela, antes de convertirse en líder admirado por todo el mundo

Paraguay y Japón conversaron para avanzar en un acuerdo de libre comercio con el Mercosur

Meloni visitó Sicilia tras el deslizamiento de tierra de 4 kilómetros en la ciudad de Niscemi: hay 1.500 evacuados

Irán considera más probable la guerra que la negociación con Estados Unidos: “Nos preparamos para el peor escenario”

‘Nouvelle vague’ lidera las nominaciones de los premios César