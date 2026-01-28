Qué profesiones desaparecerán por la IA: la lista negra de Alex Karp de Palantir sobre trabajos de oficina

CEO de una firma de software advierte: la inteligencia artificial eliminará empleos de oficina y tareas rutinarias - (imagen Ilustrativa Infobae)

El temor a las máquinas apocalípticas ha sido desplazado por una preocupación mucho más real y cercana, el avance de la inteligencia artificial y su capacidad para dejar sin empleo a millones de personas. La inquietud ya no gira alrededor de robots de ciencia ficción, sino a sistemas inteligentes que están transformando el mercado laboral.

Durante el Foro Económico Mundial 2026 en Davos, Alex Karp, director ejecutivo de la empresa estadounidense de software Palantir, advirtió que la automatización impulsada por IA está acelerando la desaparición de empleos de oficina y perfiles humanísticos, una tendencia que alimenta la alarma global sobre el futuro del trabajo.

Cuáles son los trabajos que están corriendo riesgo por la IA

El CEO de Palantir fue tajante al señalar que existen categorías laborales especialmente susceptibles a desaparecer frente a la inteligencia artificial. El impacto es mayor en tareas administrativas, de soporte o de gestión, que pueden ser replicadas por sistemas automatizados.

Empleos administrativos y de humanidades en riesgo por la automatización con inteligencia artificial - (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre los perfiles en riesgo se encuentran:

Asistente administrativo

Recepcionista

Secretaria o secretario

Auxiliar de oficina

Operador de data entry

Personal de recursos humanos en tareas generales

Personal de atención al cliente

Auxiliar contable

Coordinador de eventos o agendas

Analista de operaciones generales

Soporte administrativo

Auxiliar de archivo y documentación

Gestor de correo interno

Ayudante de logística o inventario

Empleado de call center

Microsoft Research, la división de investigación de la tecnológica fundada por Bill Gates, también publicó en 2025 un informe que logró identificar las 40 profesiones más expuestas a la disrupción por la inteligencia artificial. Entre los afectados figuran trabajadores de áreas administrativas, profesiones de humanidades y empleos de atención al cliente.

Microsoft también incluyó en su lista a intérpretes y traductores, historiadores, representantes de ventas, escritores, autores, operadores telefónicos, agentes de viajes, locutores, asistentes estadísticos, correctores de textos, editores, analistas de noticias, redactores técnicos, educadores y científicos de datos, entre otros.

Qué dijo el CEO sobre el futuro laboral

El futuro del trabajo: la inteligencia artificial redefine el valor de las habilidades técnicas y especializadas – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante su participación en Davos, Karp matizó que el impacto de la inteligencia artificial no será igual para todos los perfiles profesionales.

Según sus palabras los empleos basados en formación generalista o humanística serán los más afectados, mientras que quienes cuenten con capacidades técnicas o conocimientos específicos tendrán mejores perspectivas de adaptación.

El CEO de Palantir sostuvo que la clave estará en la capacidad de adaptación de la fuerza laboral, así como en la disposición a adquirir nuevas competencias alineadas con las demandas tecnológicas. Esta visión coincide con la de otros expertos, que destacan la importancia de la reconversión profesional y la formación continua para hacer frente al avance de la automatización.

Según Karp, a medida que la automatización se integra en las operaciones de empresas líderes, muchas funciones tradicionales pierden valor frente a habilidades técnicas y conocimientos especializados.

El escenario planteado en Davos por el CEO de Palantir coincide con las opiniones de referentes como Elon Musk, quien también participó en el foro y anticipó una reconfiguración masiva del mercado laboral.

El impacto de la inteligencia artificial en el empleo: profesiones más expuestas y recomendaciones para afrontar la automatización – (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de que grandes grupos de profesionales pierdan su ocupación cobra relevancia en un contexto donde empresas como Amazon y Microsoft han concretado despidos masivos para adaptarse a nuevas herramientas de automatización.

Las declaraciones de Karp resuenan en un momento en el que gran parte de la fuerza laboral mundial enfrenta incertidumbre sobre el futuro de sus puestos.

A pesar de la alarma que generan estos pronósticos, el CEO de Palantir subrayó que la inteligencia artificial no eliminará todos los empleos por igual y que todavía existen espacios para el talento humano, especialmente en áreas técnicas, creativas y estratégicas.

La evolución del mercado dependerá, en última instancia, de la capacidad de los trabajadores y las instituciones para anticipar cambios y adquirir nuevas habilidades.