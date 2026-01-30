Tecno

Códigos de Free Fire Max para hoy 30 de enero: cómo canjearlos

Esta versión del videojuego se caracteriza por tener una temática de JUJUTSU KAISEN

Guardar
Free Fire Max es una
Free Fire Max es una versión mejorada del juego base, según explica Garena. (Free Fire)

Free Fire Max es una versión optimizada del popular juego, que ofrece a los usuarios una experiencia visual superior y acceso a códigos exclusivos. Estos códigos permiten desbloquear ventajas como atuendos especiales, armas, objetos y otras recompensas dentro del videojuego.

Los códigos de Free Fire disponibles para hoy, 30 de enero, son los siguientes:

  • FFML9KGFS5LM
  • FFPLUJEHBSVB
  • FFAC2YXE6RF2
  • FFICJGW9NKYT
  • XF4SWKCH6KY4
  • FFEV0SQPFDZ9
  • FFPSTXV5FRDM
  • FFX4QKNFSM9Y
  • FFXMTK9QFFX9
  • FFW2Y7NQFV9S
  • FHY645TR2Q34GDR3
Con los códigos, los jugadores
Con los códigos, los jugadores pueden obtener diamantes. (Garena)
  • FYHR56YR56G5R6FT
  • FGJ487XE6GDRT9G3
  • FV1P9C4J7H5F3SBM
  • FB1Z6U8N9A7O5TRS
  • FIYUJUT7UKYFFDSU
  • F7FGYJUR76JUT6HK
  • FFPURTQPFDZ9
  • FFNRWTQPFDZ9
  • FF4MTXQPFDZ9
  • FNYJ8X55GRTHY14G
  • FR6YHR67HY5TRY43
  • FH87KJHG19EMBRF3
Free Fire Max se caracteriza
Free Fire Max se caracteriza por llevar una temática de JUJUTSU KAISEN. (Garena)

Cómo canjear estos códigos en Free Fire Max

El paso a paso para canjear códigos en Free Fire Max es el siguiente:

  1. Ir al portal de recompensas de Free Fire.
  2. Accede con una cuenta usando opciones como Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o X (antes Twitter).
  3. Ingresar el código de 12 caracteres en el campo indicado, sin guiones y con precisión.
  4. Pulsar en el botón de confirmación.
  5. Las recompensas pueden tardar hasta 30 minutos en aparecer en la cuenta.

Qué tener en cuenta al canjear códigos en Free Fire

Al canjear códigos en Free Fire, es fundamental tener en cuenta varios aspectos para asegurar que las recompensas se otorguen correctamente.

Los códigos de canje están compuestos por 12 o 16 caracteres en mayúsculas y números. Las recompensas de objetos se visualizarán en la pestaña vault del lobby, mientras que el oro o los diamantes se sumarán automáticamente al monedero de la cuenta.

En este espacio, se deben
En este espacio, se deben canjear los códigos de Free Fire. (Garena)

Es importante verificar la fecha de vencimiento de cada código, ya que los expirados no pueden canjearse.

Además, no es posible canjear recompensas usando cuentas de invitado; para recibirlas, es necesario vincular la cuenta a Facebook o VK.

Qué hacer si un código de Free Fire no funciona

Si un código de Free Fire presenta problemas al canjearlo, revisa que esté ingresado de forma exacta, incluyendo mayúsculas y números, y sin espacios adicionales.

Si el error continúa, es posible que el código ya haya caducado o alcanzado su límite de usos. También es importante iniciar sesión con la cuenta correcta vinculada al juego. Si todo está en orden y el código no funciona, prueba con uno distinto que esté activo.

Este videojuego para móviles ofrece
Este videojuego para móviles ofrece códigos que se pueden canjear por premios. (Garena)

Cómo aprovechar los códigos de Free Fire al momento de jugar

Aprovechar los códigos de Free Fire es una forma de obtener ventajas y recompensas exclusivas dentro del juego, mejorando la experiencia de cada partida.

Estos códigos, que suelen estar compuestos por 12 o 16 caracteres alfanuméricos, permiten a los jugadores acceder a objetos como skins, trajes, armas, personajes y recursos virtuales como oro o diamantes.

Para sacar el mayor provecho, es fundamental canjearlos tan pronto como estén disponibles, ya que muchos tienen un límite de uso o fecha de expiración.

Utilizar rápidamente estos artículos puede marcar la diferencia en las partidas, ya que brindan acceso a equipamiento y personajes que pueden ofrecer ventajas estratégicas sobre otros jugadores.

Free Fire Max se encuentra
Free Fire Max se encuentra disponible en Play Store y App Store. (Play Store)

Cuál es la diferencia entre Free Fire y Free Fire Max

La principal diferencia entre Free Fire y Free Fire Max radica en la calidad gráfica y la experiencia de juego que cada versión ofrece. Free Fire Max es una edición mejorada y optimizada del clásico Free Fire, diseñada para dispositivos con mayores capacidades técnicas.

Free Fire Max incorpora gráficos en alta definición, efectos visuales avanzados, animaciones más fluidas y mejoras en el sonido, lo que proporciona una experiencia más inmersiva y realista. Además, incluye funciones adicionales como la personalización del lobby y nuevas animaciones para personajes y armas.

Por otro lado, Free Fire destaca por su ligereza y compatibilidad con una amplia gama de dispositivos, incluyendo aquellos de gama baja o con recursos limitados.

Ambas versiones comparten el mismo servidor, lo que significa que los jugadores pueden enfrentarse o jugar juntos sin importar cuál utilicen, y el progreso de la cuenta se mantiene sincronizado.

Temas Relacionados

Free FireCódigosGarenaVideojuegosTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Hackeo en Tinder: Match Group admite brecha de seguridad que afectó a varios usuarios

Un grupo de hackers afirmó haber robado información interna de la empresa dueña de Tinder y Hinge, incluyendo identificadores publicitarios y documentos corporativos

Hackeo en Tinder: Match Group

El Reino Unido liderará la automatización de experimentos científicos con 12 proyectos de inteligencia artificial inéditos

Se trata de iniciativas que buscan desarrollar sistemas capaces de ejecutar pruebas y analizar resultados de manera autónoma. Cómo buscarán acelerar los avances en laboratorios y medir el impacto de nuevas soluciones tecnológicas

El Reino Unido liderará la

Revelan que más de la mitad de empresas de videojuegos usan IA para sus creaciones

La última encuesta de la Game Developers Conference muestra un aumento del rechazo a la IA en el desarrollo de videojuegos, pese a que su uso ya está presente

Revelan que más de la

WhatsApp no va más desde febrero de 2026 en estos iPhone y celulares Android

Para los dispositivos Apple, la aplicación funcionará únicamente en modelos que cuenten con iOS 15.1 o una versión superior

WhatsApp no va más desde

Apple invierte USD 2.000 millones en IA facial: así es la tecnología secreta que llegará a los futuros iPhone

La operación refuerza la estrategia de Apple en nuevas formas de interacción con la IA, en un contexto de fuerte competencia frente a Google y OpenAI

Apple invierte USD 2.000 millones
DEPORTES
Los arqueros que marcarron goles

Los arqueros que marcarron goles en la Champions League

Claudio Úbeda pondría de titulares a los dos refuerzos de Boca Juniors ante Newell’s: la posible formación

La pesada broma que le costó una millonada a Paul Gascoigne: “Me obligó a comprarle uno nuevo”

El show de Djokovic tras avanzar a la final del Australian Open: qué le dijo a Sinner, la broma a Alcaraz y la videollamada con Del Potro

Novak Djokovic derrotó a Jannik Sinner en un vibrante partido y se clasificó a la final del Abierto de Australia

TELESHOW
Julieta Díaz recordó su breve

Julieta Díaz recordó su breve romance con Luciano Castro y contó por qué no duró la relación

La romántica declaración de Marcos Giles a Ángela Torres que terminó en un beso ante una multitud

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para sus programas en Mar del Plata

El video de Fito Páez y Sofía Gala a pura complicidad que reavivó los rumores de romance

Cecilia Roth sufrió un accidente durante las grabaciones de la serie de Moria Casán: “La tuvieron que coser”

INFOBAE AMÉRICA

Descubren joyas reales ocultas por

Descubren joyas reales ocultas por el avance nazi durante la Segunda Guerra Mundial

La ONU denunció restricciones de los hutíes que paralizan la ayuda en Yemen

Los arqueros que marcarron goles en la Champions League

El gobierno salvadoreño apuesta por el desarrollo integral de Sonsonate Norte

El gobierno sirio y las Fuerzas Democráticas kurdas sellaron un acuerdo para consolidar el alto el fuego