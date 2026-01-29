Tecno

Sam Altman, creador de ChatGPT, aceptó que comprometieron la calidad de la redacción por la programación

El director ejecutivo de OpenAI indicó que las próximas versiones de esta inteligencia artificial incorporarán mejoras en la escritura, con el objetivo de que resulten útiles tanto para redactar como para programar

Sam Altman reconoció que OpenAI
Sam Altman reconoció que OpenAI sacrificó la calidad de escritura en GPT-5.2 para mejorar funciones técnicas. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo
Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, admitió que la compañía “arruinó” la calidad de escritura en su modelo GPT-5.2 en ChatGPT al priorizar mejoras técnicas como la programación y el razonamiento durante una asamblea pública de la empresa. Anticipó que las próximas versiones abordarán esta deficiencia.

“Decidimos, y creo que con razón, centrar la mayor parte de nuestro esfuerzo en la versión 5.2 en mejorar la inteligencia, el razonamiento, la codificación, la ingeniería y ese tipo de cosas. Y aquí tenemos un margen de maniobra limitado, y a veces nos centramos en una cosa y descuidamos otra“, explicó Altman.

En qué se diferencian los modelos recientes de ChatGPT

Al presentar GPT-4.5 en febrero de 2025, la compañía destacó su enfoque en una interacción más natural y una mejor calidad de escritura, asegurando que “se siente más natural” y resulta “útil para tareas como mejorar la escritura”.

GPT-5.2 en ChatGPT no destaca
GPT-5.2 en ChatGPT no destaca por su calidad de escritura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, el anuncio de GPT-5.2 marcó una orientación hacia el trabajo profesional, con énfasis en la gestión de proyectos complejos, la elaboración de hojas de cálculo, presentaciones, programación y el uso de herramientas avanzadas.

Aunque la escritura técnica se menciona como una mejora específica de GPT-5.2 Instant, la publicación oficial concede menos protagonismo a la experiencia general de escritura.

Las declaraciones de Sam Altman refuerzan esta percepción, al señalar que la calidad de la escritura en GPT-5.2 no iguala la de su predecesor, a pesar de los avances en otras áreas.

La publicación sobre GPT-5.2 Instant
La publicación sobre GPT-5.2 Instant resalta la escritura técnica, pero otorga menor importancia a la redacción general. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo será el futuro de la IA, según Altman

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, anticipó que el futuro de la inteligencia artificial estará dominado por modelos de propósito general de alto rendimiento. Señaló que incluso aquellos diseñados para tareas específicas, como la programación, deberán ofrecer una escritura de calidad.

“Incluso si desarrollamos un modelo especializado en codificación, sería deseable que también escribiera bien. Si genera una aplicación completa, querríamos que mantuviera una redacción clara y mostrara una personalidad reflexiva e incisiva. La buena escritura implica un pensamiento claro, no solo una presentación atractiva”, comentó.

“Mi expectativa es que logremos modelos realmente sólidos en todas estas dimensiones. La inteligencia es sorprendentemente adaptable y creo que podemos alcanzar altos niveles de desempeño en diferentes áreas con un solo modelo. Este es un momento crucial para avanzar, y aunque lo llamemos inteligencia de codificación, nuestro objetivo es sobresalir y ponernos al día en todos los aspectos”, agregó.

FILE PHOTO: OpenAI CEO Sam
FILE PHOTO: OpenAI CEO Sam Altman speaks to media following a Q&A at the OpenAI data center in Abilene, Texas, U.S., September 23, 2025. REUTERS/Shelby Tauber/Pool/File Photo

Altman no precisó una fecha para la mejora de las capacidades de escritura en la serie GPT-5.x, pero indicó que OpenAI acostumbra a introducir ajustes mediante versiones puntuales. Por este motivo, los avances en redacción podrían implementarse de manera gradual y no a través de una única actualización.

Qué habilidades aprender en la era de la IA

En ese mismo encuentro, Sam Altman señaló que, en una era marcada por la inteligencia artificial, las habilidades más relevantes son las llamadas habilidades blandas.

Destacó la importancia de ser un gran agente, generar ideas, mostrar resiliencia y adaptarse a un entorno en constante cambio. Según Altman, estas capacidades resultan más valiosas que cualquier otra y pueden adquirirse con práctica.

Un joven participa activamente en
Un joven participa activamente en una reunión de equipo, rodeado de colegas en una oficina moderna. La atmósfera colaborativa y el uso de herramientas visuales como pizarras con esquemas y notas adhesivas reflejan un enfoque innovador y dinámico hacia la resolución de problemas y el trabajo en grupo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Me sorprendió descubrir, en el mundo de las startups, lo rápido que las personas pueden desarrollar estas habilidades en un entorno de entrenamiento intensivo, volviéndose extremadamente competentes en múltiples dimensiones. Son habilidades que pueden marcar la diferencia y están al alcance de todos”, concluyó el directivo.

Sam Altman dirige OpenAI desde 2019, tras la salida de Elon Musk. En noviembre de 2023, el consejo de administración sorprendió al despedirlo por “pérdida de confianza”, alegando falta de transparencia en sus comunicaciones. La decisión provocó una crisis interna, con el apoyo de empleados y de Microsoft, lo que llevó a su restitución solo cinco días después.

