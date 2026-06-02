Costa Rica reporta 39 casos confirmados de miasis por gusano barrenador en humanos en lo que va de 2026

Durante las primeras 20 semanas de 2026, Costa Rica reportó 39 casos de miasis por gusano barrenador en humanos, con un predominio en adultos mayores de 65 años y personas entre 20 y 64 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el año 2026, Costa Rica ha reportado 39 casos confirmados de miasis por gusano barrenador en humanos, según información de la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud. Este dato, correspondiente a la semana epidemiológica 20, refleja la vigilancia activa que se mantiene sobre esta enfermedad parasitaria, considerada de notificación obligatoria en el país.

A lo largo de este periodo, la incidencia de miasis muestra una distribución clara por grupos de edad. Los datos oficiales señalan un predominio en personas de 20 a 64 años, quienes representan 16 de los 39 casos totales. Además, el grupo de adultos mayores de 65 años reporta la mayor cantidad de afectados, con 20 casos. Esta tendencia sugiere una vulnerabilidad especial en la población adulta y geriátrica ante la infestación por larvas de mosca, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar mensajes de prevención dirigidos a estos segmentos.

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El comportamiento de la enfermedad también presenta diferencias por sexo. De acuerdo con los registros, 28 de los casos corresponden a hombres, lo que equivale a una tasa de 1,1 por cada 100.000 habitantes. En mujeres, la cifra es de 11 casos y una tasa de 0,4 por cada 100.000 habitantes. Este patrón ha sido subrayado por la Dirección de Vigilancia Epidemiológica, que monitorea semanalmente la evolución de la enfermedad y sus características demográficas.

En 2026, la cantidad de casos confirmados de miasis por gusano barrenador en humanos es levemente inferior a la registrada en 2025, cuando se reportaron 42 casos para el mismo periodo. (Europa Press/Infobae México)

La dispersión geográfica de la miasis por gusano barrenador en el territorio costarricense es otro aspecto relevante. Puntarenas figura como la provincia con mayor cantidad de reportes, sumando 10 casos en lo que va del año y una tasa de 2,0 por 100.000 habitantes. Le sigue Alajuela con 8 casos, mientras Guanacaste reporta 5, San José 7, Heredia 4, Limón 3 y Cartago 2. Este panorama evidencia la necesidad de una vigilancia diferenciada por regiones, ya que existen zonas de mayor riesgo y exposición.

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Al analizar el comportamiento regional, las cifras apuntan a que las regiones Huetar Norte, Pacífico Central y Brunca se sitúan a la cabeza, cada una con 6 casos notificados según el Ministerio de Salud. Estas áreas, históricamente asociadas a condiciones propicias para la aparición del gusano barrenador, requieren estrategias focalizadas y campañas de sensibilización constantes.

En cuanto a la evolución anual, el comparativo con 2025 muestra que la cantidad de casos confirmados ha disminuido levemente. Para la semana epidemiológica 20 de ese año, se habían registrado 42 casos, tres más que en 2026. Las autoridades de salud pública han señalado que la vigilancia se mantiene estable, permitiendo una respuesta rápida ante eventuales brotes o cambios en la distribución geográfica de la miasis.

Las regiones Huetar Norte, Pacífico Central y Brunca concentran la mayor cantidad de casos de miasis, cada una con 6 reportes, lo que representa un foco importante de vigilancia sanitaria. REUTERS/Enea Lebrun/Foto de archivo

La miasis por gusano barrenador es una zoonosis que afecta tanto a humanos como a animales, por lo que la coordinación con instituciones de salud animal resulta fundamental. El Ministerio de Salud, junto con el MAG-SENASA y el MINAE, insiste en la importancia de reportar la presencia de animales con lesiones compatibles o infestaciones, a fin de garantizar una atención oportuna y cortar las cadenas de transmisión.

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Frente a este escenario, las recomendaciones generales para la población incluyen acudir de inmediato a los servicios de salud ante síntomas como dolor, malestar o picazón en el sitio de una lesión, enrojecimiento de la piel y secreción. Es frecuente que los afectados observen huevecillos o larvas en la herida. Además, se enfatiza la necesidad de mantener una higiene personal rigurosa, con lavado frecuente de manos y cuidado higiénico de lesiones. El control y tratamiento debe seguir siempre las indicaciones médicas.

En el ámbito animal, se exhorta a realizar revisiones periódicas y curación de heridas, así como a comunicar a las autoridades sanitarias cualquier sospecha de gusanas en animales. Estas acciones forman parte de la estrategia nacional para la prevención y el control de la miasis, con el objetivo de reducir la incidencia en humanos y limitar el impacto en las comunidades más vulnerables.

La Dirección de Vigilancia de la Salud continuará divulgando boletines periódicos y actualizaciones sobre la situación epidemiológica, mientras refuerza la colaboración interinstitucional para atender los casos y prevenir la diseminación del gusano barrenador en el país.

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