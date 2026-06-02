República Dominicana

Deportan más de 35 mil extranjeros indocumentados en República Dominicana durante mayo

El mes incluyó múltiples operativos coordinados con fuerzas estatales en todo el país, lo que permitió ejecutar una amplia ofensiva que intensificó los controles migratorios, especialmente en los últimos días de mayo

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La Dirección General de Migración deportó a 35,305 extranjeros en situación irregular durante mayo en República Dominicana. (Cortesía: Dirección General de Migración)
La Dirección General de Migración deportó a 35,305 extranjeros en situación irregular durante mayo en República Dominicana. (Cortesía: Dirección General de Migración)

Durante el mes de mayo, la Dirección General de Migración (DGM) reportó la deportación de 35,305 extranjeros que se encontraban en situación migratoria irregular en la República Dominicana. Esta cifra, confirmada por la entidad estatal, resultó de intensos operativos de interdicción migratoria realizados en toda la isla, en coordinación con los principales organismos de seguridad y defensa. Según la DGM, las acciones desplegadas buscaron garantizar la aplicación efectiva de la Ley General de Migración y la protección de las fronteras nacionales.

Autoridades detallaron que, durante mayo, fueron recibidas 35,553 personas en los puntos de control fronterizo con el objetivo de verificar su estatus migratorio y proceder, en caso necesario, al retorno a sus países de origen. De acuerdo con el informe oficial, 25,970 de las personas detenidas fueron aprehendidas por agentes de la DGM, mientras que 5,877 correspondieron a intervenciones de miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), 2,366 a operativos del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) y 1,340 a la labor de la Policía Nacional. Las autoridades subrayaron que este despliegue conjunto demuestra la coordinación entre las diferentes instituciones responsables del control migratorio.

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Durante el fin de semana comprendido entre el viernes 29 y el domingo 31 de mayo, los operativos migratorios permitieron la detención de 3,447 extranjeros en condición migratoria irregular y la deportación de 3,250 personas. Según la DGM, el viernes se registraron 1,883 deportaciones, el sábado 877 y el domingo 687. Además, las instituciones de apoyo entregaron a la Dirección General de Migración a 610 personas indocumentadas, reforzando así la capacidad de respuesta ante la presencia de migración irregular.

Operativos migratorios alcanzan zonas urbanas y provincias de República Dominicana

Los operativos se realizaron en numerosos sectores del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, abarcando zonas como Manoguayabo, Ciudad Juan Bosch, Sabana Perdida, Cristo Rey, Villa Agrícolas, Villa Mella, San Isidro, San Luis, Herrera, Boca Chica, Los Mina y Buenos Aires de Herrera.

La cobertura se extendió a provincias del norte, sur y este del país, incluyendo Santiago, La Vega, Espaillat, Puerto Plata, Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi, Duarte, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel, Samaná, Sánchez Ramírez, Dajabón, Elías Piña, Independencia, Pedernales, Bahoruco, Barahona, Azua, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan, La Altagracia, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata y San Pedro de Macorís.

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La entidad insistió en que la política de control migratorio responde a la necesidad de regular la presencia de extranjeros y preservar el orden en las comunidades y las fronteras del país.

El Ejército dominicano, CESFRONT y la Policía Nacional colaboraron en la detención y entrega de indocumentados a las autoridades migratorias. (Cortesía: Dirección General de Migración)
El Ejército dominicano, CESFRONT y la Policía Nacional colaboraron en la detención y entrega de indocumentados a las autoridades migratorias. (Cortesía: Dirección General de Migración)

Según la DGM, la colaboración interinstitucional ha sido determinante para ampliar el alcance de las medidas de control, permitiendo una respuesta más efectiva ante los desafíos que plantea la migración irregular.

La institución reiteró su compromiso de mantener la vigilancia constante y el cumplimiento de las leyes, asegurando que las acciones continuarán desarrollándose en todo el territorio de la República Dominicana.

“La Dirección General de Migración reiteró que continuará fortaleciendo los operativos de interdicción en todo el territorio nacional, y la deportación de indocumentados”, expresó la institución.

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