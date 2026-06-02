Congreso Anual del IAEF: los directores financieros del país se reúnen en un evento en el que hablarán Milei, Caputo y Quirno

Hoy se desarrollará el 43º Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, IAEF, bajo el lema “Nuevo Contexto Global: El Desafío de la Consolidación”.

El evento, que se realiza en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, tendrá expositores del sector público y privado y será cerrado por el presidente Javier Milei.

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Como es habitual, en el Congreso del IAEF se presentarán reconocidos disertantes del sector público y privado, que debatirán sobre Economía, Finanzas, Política y Energía, entre otros.

El presidente Milei volverá a cerrar el evento

La ceremonia de apertura estará a cargo del presidente del IAEF, Pablo Miedziak; de Pablo De Gregorio, presidente del Comité Organizador; y de Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

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Según los organizadores, algunos de los principales temas a ser tratados en el 43º Congreso Anual serán:

La nueva geopolítica: el impacto en Latinoamérica.

Consensos mínimos para la estabilidad y la inversión. Casos de éxito en la región.

Decisiones en tiempo real: La visión empresaria.

En la mesa chica: lo que realmente piensan los CEOs.

Del contexto macro a la dinámica micro. Claves para entender la economía actual.

Financiamiento e inversión. De las expectativas a la instrumentación.

Tres miradas, un desafío: construir acuerdos para el crecimiento del país.

El rol del Congreso en la transformación Argentina.

El desafío de consolidar un cambio. La mirada de los Gobernadores.

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo (REUTERS/Agustin Marcarian)

“Esperamos récord de audiencia y vendrá el presidente. Es vital la articulación público-privada, por eso tendremos a muchos ejecutivos y empresarios, pero también funcionarios. El país necesita financiamiento para crecer: vamos a hablar del tema. También del RIGI y el consumo”, destacó Miedziak en una nota con Infobae.

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Esta es la agenda del evento

08:00 a 08:45 - Acreditaciones y Coffee de Bienvenida

09:00 a 09:20 - Ceremonia de Apertura.

Palabras del Presidente del IAEF – Pablo Miedziak

Palabras del Jefe de Gobierno de CABA – Jorge Macri

09:20 a 09:45 - Palabras del Vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, Vladimir Werning

El desafío de entender el mundo

09:45 a 10:05 - La nueva geopolítica: el impacto en Latinoamérica.

Pelayo Castro, Deputy Managing Director de Americas en EEAS. Moderador: Pablo Wende

Pablo Miedziak, Presidente del IAEF

10:05 a 10:45 - Consensos mínimos para la Estabilidad y la Inversión. Casos de éxito en la región.

Azucena Arbeleche - Economista y ex Ministro de Economía y Finanzas de Uruguay

German Rojas Irigoyen – Presidente de Banco Basa S.A. y Ex Ministro de Hacienda de Paraguay

Moderador: Pablo Wende

10:45 a 11:15 - Coffee Break & Networking

11:15 a 12:00 - Decisiones en tiempo real: La visión empresaria.

Martín Cabrales - Presidente en Cabrales S.A.

Luis Galli - Presidente y CEO de Grupo Newsan

Cristiano Rattazzi – Chairman del Gruppo Modena

Moderador: Hernan de Goñi

12:00 a 12:20 - Nuevo Orden Global ¿Qué debemos entender en este nuevo mundo?

Rafael Grossi - Director General del OIEA*

12:20 a 12:40 - Palabras del Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno.

13:00 a 14:30 - Brunch – Networking

Martín Menem también estará presente en el evento

14:30 a 15:00 - En la mesa chica: lo que realmente piensan los CEOs

José Luis Alonso – CEO de Mirgor

Gabriela Renaudo - CEO de VISA Argentina y Región Cono Sur

Santiago Castro Piccolo – CEO de OCASA

Moderador: Hernán de Goñi

15:00 a 15:30 - Del contexto macro a la dinámica micro: claves Para entender la economía actual

Miguel Kiguel – Director Ejecutivo de Econviews

Fernando Marengo - Chief Economist & Partner de BlackToro Global Investment

Moderador: Hernán de Goñi

15:30 a 16:00 - Financiamiento e inversión. De las expectativas a la instrumentación

Marcelo Iribarne - CFO de Sidersa

Adolfo Zuberbühler - CFO de Pampa Energía

Moderadora: Florencia Donovan

16:00 a 16:30 - Tres miradas, un desafío: construir acuerdos para el crecimiento del país

Carolina Losada – Senadora Nacional por la Provincia de Santa Fe

Nadia Márquez - Senadora Nacional por la Provincia de Neuquén

Flavia Royon - Senadora Nacional por la Provincia de Salta

Moderadora: Florencia Donovan

16:30 a 17:00 - El rol del Congreso en la Transformación Argentina

Mano a Mano con Martín Menem - Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina

17:00 a 17:30 - Coffee Break & Networking

17:30 a 18:00 - El desafío de Consolidar un cambio. La mirada de los Gobernadores

Raúl Jalil - Gobernador de la Provincia de Catamarca

Alberto Weretilneck - Gobernador de la Provincia de Río Negro

Moderadora: Florencia Donovan

18:00 a 18:05 - Palabras del presidente del Comité Organizador Pablo De Gregorio

18:05 a 18:35 -Palabras del Ministro de Economía de la Nación

Luis Caputo – Ministro de Economía de la Nación

18:35 - Ceremonia de Cierre -

Palabras del Presidente de la Nación, Javier Milei