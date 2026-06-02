Economía

Congreso Anual del IAEF: los directores financieros del país se reúnen en un evento en el que hablarán Milei, Caputo y Quirno

Este martes se llevará a cabo el 43º Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas bajo el lema “Nuevo Contexto Global: El Desafío de la Consolidación”

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Hoy se desarrollará el 43º Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, IAEF, bajo el lema “Nuevo Contexto Global: El Desafío de la Consolidación”.

El evento, que se realiza en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, tendrá expositores del sector público y privado y será cerrado por el presidente Javier Milei.

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Como es habitual, en el Congreso del IAEF se presentarán reconocidos disertantes del sector público y privado, que debatirán sobre Economía, Finanzas, Política y Energía, entre otros.

Javier Milei en el IAEF
El presidente Milei volverá a cerrar el evento

La ceremonia de apertura estará a cargo del presidente del IAEF, Pablo Miedziak; de Pablo De Gregorio, presidente del Comité Organizador; y de Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

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Según los organizadores, algunos de los principales temas a ser tratados en el 43º Congreso Anual serán:

  • La nueva geopolítica: el impacto en Latinoamérica.
  • Consensos mínimos para la estabilidad y la inversión. Casos de éxito en la región.
  • Decisiones en tiempo real: La visión empresaria.
  • En la mesa chica: lo que realmente piensan los CEOs.
  • Del contexto macro a la dinámica micro. Claves para entender la economía actual.
  • Financiamiento e inversión. De las expectativas a la instrumentación.
  • Tres miradas, un desafío: construir acuerdos para el crecimiento del país.
  • El rol del Congreso en la transformación Argentina.
  • El desafío de consolidar un cambio. La mirada de los Gobernadores.
El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo (REUTERS/Agustin Marcarian)
El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo (REUTERS/Agustin Marcarian)

“Esperamos récord de audiencia y vendrá el presidente. Es vital la articulación público-privada, por eso tendremos a muchos ejecutivos y empresarios, pero también funcionarios. El país necesita financiamiento para crecer: vamos a hablar del tema. También del RIGI y el consumo”, destacó Miedziak en una nota con Infobae.

Esta es la agenda del evento

08:00 a 08:45 - Acreditaciones y Coffee de Bienvenida

09:00 a 09:20 - Ceremonia de Apertura.

  • Palabras del Presidente del IAEF – Pablo Miedziak
  • Palabras del Jefe de Gobierno de CABA – Jorge Macri

09:20 a 09:45 - Palabras del Vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, Vladimir Werning

El desafío de entender el mundo

09:45 a 10:05 - La nueva geopolítica: el impacto en Latinoamérica.

  • Pelayo Castro, Deputy Managing Director de Americas en EEAS. Moderador: Pablo Wende
Un hombre con traje oscuro y barba gris habla en un atril con micrófonos. Detrás, una pantalla con el logo de IAEF y "7° Digital Finance Forum"
Pablo Miedziak, Presidente del IAEF

10:05 a 10:45 - Consensos mínimos para la Estabilidad y la Inversión. Casos de éxito en la región.

  • Azucena Arbeleche - Economista y ex Ministro de Economía y Finanzas de Uruguay
  • German Rojas Irigoyen – Presidente de Banco Basa S.A. y Ex Ministro de Hacienda de Paraguay
  • Moderador: Pablo Wende

10:45 a 11:15 - Coffee Break & Networking

11:15 a 12:00 - Decisiones en tiempo real: La visión empresaria.

  • Martín Cabrales - Presidente en Cabrales S.A.           
  • Luis Galli - Presidente y CEO de Grupo Newsan
  • Cristiano Rattazzi – Chairman del Gruppo Modena
  • Moderador: Hernan de Goñi

12:00 a 12:20 - Nuevo Orden Global ¿Qué debemos entender en este nuevo mundo?

  • Rafael Grossi - Director General del OIEA*

12:20 a 12:40 - Palabras del Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno.

13:00 a 14:30 - Brunch – Networking

Segunda jornada de la 46° convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF)
Martín Menem también estará presente en el evento

14:30 a 15:00 - En la mesa chica: lo que realmente piensan los CEOs

  • José Luis Alonso – CEO de Mirgor
  • Gabriela Renaudo - CEO de VISA Argentina y Región Cono Sur
  • Santiago Castro Piccolo – CEO de OCASA
  • Moderador: Hernán de Goñi

15:00 a 15:30 - Del contexto macro a la dinámica micro: claves Para entender la economía actual

Miguel Kiguel – Director Ejecutivo de Econviews

  • Fernando Marengo - Chief Economist & Partner de BlackToro Global Investment
  • Moderador: Hernán de Goñi

15:30 a 16:00 - Financiamiento e inversión. De las expectativas a la instrumentación

  • Marcelo Iribarne - CFO de Sidersa
  • Adolfo Zuberbühler - CFO de Pampa Energía
  • Moderadora: Florencia Donovan

16:00 a 16:30 - Tres miradas, un desafío: construir acuerdos para el crecimiento del país

  • Carolina Losada – Senadora Nacional por la Provincia de Santa Fe
  • Nadia Márquez - Senadora Nacional por la Provincia de Neuquén
  • Flavia Royon - Senadora Nacional por la Provincia de Salta
  • Moderadora: Florencia Donovan

16:30 a 17:00 - El rol del Congreso en la Transformación Argentina

  • Mano a Mano con Martín Menem - Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina

17:00 a 17:30 - Coffee Break & Networking

17:30 a 18:00 - El desafío de Consolidar un cambio. La mirada de los Gobernadores

  • Raúl Jalil - Gobernador de la Provincia de Catamarca
  • Alberto Weretilneck - Gobernador de la Provincia de Río Negro
  • Moderadora: Florencia Donovan

18:00 a 18:05 - Palabras del presidente del Comité Organizador Pablo De Gregorio

18:05 a 18:35 -Palabras del Ministro de Economía de la Nación

  • Luis Caputo – Ministro de Economía de la Nación

18:35 - Ceremonia de Cierre -

  • Palabras del Presidente de la Nación, Javier Milei

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