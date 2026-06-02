Congreso Anual del IAEF: los directores financieros del país se reúnen en un evento en el que hablarán Milei, Caputo y Quirno

Hoy se desarrollará el 43º Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, IAEF, bajo el lema “Nuevo Contexto Global: El Desafío de la Consolidación”.
El evento, que se realiza en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, tendrá expositores del sector público y privado y será cerrado por el presidente Javier Milei.
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Como es habitual, en el Congreso del IAEF se presentarán reconocidos disertantes del sector público y privado, que debatirán sobre Economía, Finanzas, Política y Energía, entre otros.
La ceremonia de apertura estará a cargo del presidente del IAEF, Pablo Miedziak; de Pablo De Gregorio, presidente del Comité Organizador; y de Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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Según los organizadores, algunos de los principales temas a ser tratados en el 43º Congreso Anual serán:
- La nueva geopolítica: el impacto en Latinoamérica.
- Consensos mínimos para la estabilidad y la inversión. Casos de éxito en la región.
- Decisiones en tiempo real: La visión empresaria.
- En la mesa chica: lo que realmente piensan los CEOs.
- Del contexto macro a la dinámica micro. Claves para entender la economía actual.
- Financiamiento e inversión. De las expectativas a la instrumentación.
- Tres miradas, un desafío: construir acuerdos para el crecimiento del país.
- El rol del Congreso en la transformación Argentina.
- El desafío de consolidar un cambio. La mirada de los Gobernadores.
“Esperamos récord de audiencia y vendrá el presidente. Es vital la articulación público-privada, por eso tendremos a muchos ejecutivos y empresarios, pero también funcionarios. El país necesita financiamiento para crecer: vamos a hablar del tema. También del RIGI y el consumo”, destacó Miedziak en una nota con Infobae.
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Esta es la agenda del evento
08:00 a 08:45 - Acreditaciones y Coffee de Bienvenida
09:00 a 09:20 - Ceremonia de Apertura.
- Palabras del Presidente del IAEF – Pablo Miedziak
- Palabras del Jefe de Gobierno de CABA – Jorge Macri
09:20 a 09:45 - Palabras del Vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, Vladimir Werning
El desafío de entender el mundo
09:45 a 10:05 - La nueva geopolítica: el impacto en Latinoamérica.
- Pelayo Castro, Deputy Managing Director de Americas en EEAS. Moderador: Pablo Wende
10:05 a 10:45 - Consensos mínimos para la Estabilidad y la Inversión. Casos de éxito en la región.
- Azucena Arbeleche - Economista y ex Ministro de Economía y Finanzas de Uruguay
- German Rojas Irigoyen – Presidente de Banco Basa S.A. y Ex Ministro de Hacienda de Paraguay
- Moderador: Pablo Wende
10:45 a 11:15 - Coffee Break & Networking
11:15 a 12:00 - Decisiones en tiempo real: La visión empresaria.
- Martín Cabrales - Presidente en Cabrales S.A.
- Luis Galli - Presidente y CEO de Grupo Newsan
- Cristiano Rattazzi – Chairman del Gruppo Modena
- Moderador: Hernan de Goñi
12:00 a 12:20 - Nuevo Orden Global ¿Qué debemos entender en este nuevo mundo?
- Rafael Grossi - Director General del OIEA*
12:20 a 12:40 - Palabras del Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno.
13:00 a 14:30 - Brunch – Networking
14:30 a 15:00 - En la mesa chica: lo que realmente piensan los CEOs
- José Luis Alonso – CEO de Mirgor
- Gabriela Renaudo - CEO de VISA Argentina y Región Cono Sur
- Santiago Castro Piccolo – CEO de OCASA
- Moderador: Hernán de Goñi
15:00 a 15:30 - Del contexto macro a la dinámica micro: claves Para entender la economía actual
Miguel Kiguel – Director Ejecutivo de Econviews
- Fernando Marengo - Chief Economist & Partner de BlackToro Global Investment
- Moderador: Hernán de Goñi
15:30 a 16:00 - Financiamiento e inversión. De las expectativas a la instrumentación
- Marcelo Iribarne - CFO de Sidersa
- Adolfo Zuberbühler - CFO de Pampa Energía
- Moderadora: Florencia Donovan
16:00 a 16:30 - Tres miradas, un desafío: construir acuerdos para el crecimiento del país
- Carolina Losada – Senadora Nacional por la Provincia de Santa Fe
- Nadia Márquez - Senadora Nacional por la Provincia de Neuquén
- Flavia Royon - Senadora Nacional por la Provincia de Salta
- Moderadora: Florencia Donovan
16:30 a 17:00 - El rol del Congreso en la Transformación Argentina
- Mano a Mano con Martín Menem - Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina
17:00 a 17:30 - Coffee Break & Networking
17:30 a 18:00 - El desafío de Consolidar un cambio. La mirada de los Gobernadores
- Raúl Jalil - Gobernador de la Provincia de Catamarca
- Alberto Weretilneck - Gobernador de la Provincia de Río Negro
- Moderadora: Florencia Donovan
18:00 a 18:05 - Palabras del presidente del Comité Organizador Pablo De Gregorio
18:05 a 18:35 -Palabras del Ministro de Economía de la Nación
- Luis Caputo – Ministro de Economía de la Nación
18:35 - Ceremonia de Cierre -
- Palabras del Presidente de la Nación, Javier Milei
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