Los argentinos compraron más dólares que el Banco Central en lo que va del año

Los argentinos compraron más dólares que el Banco Central en el primer cuatrimestre. (REUTERS/Luisa González)

El dólar arrancó el mes más firme. La cotización minorista saltó casi 1,5% y finalizó a 1.445 pesos. El mayorista también saltó del rango que se venía moviendo en los últimos meses para cerrar en torno a 1.425 pesos. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) tomó nota y compró solo USD 55 millones para no presionar más la cotización, bien por debajo del promedio de mayo.

Es probable que el arranque del mes haya tenido algo que ver. Con el cobro de sueldos, es posible que muchos hayan decidido la oportunidad para dolarizarse, aprovechando la estabilidad del tipo de cambio. Pero no es una indicación de lo que podría ocurrir a lo largo del mes. Se espera que la oferta del agro siga firme y que además ingreses más dólares de colocaciones de deuda en el exterior de parte de empresas y provincias.

PUBLICIDAD

Las cifras oficiales del Central muestran que la compra de dólares por parte del público se mantiene firme, aunque en niveles muy inferiores a los observados durante los meses preelectorales.

Según el último balance cambiario, en abril las compras netas fueron de 2.363 millones de dólares. En total fueron 1,5 millones de personas. La cifra estuvo bien por encima de los USD 1.750 millones registrados el mes anterior y solo fue superada por enero, que es un mes de estacionalidad alta en materia de compra de divisas sobre todo por las vacaciones. En los primeros cuatro meses del año el público adquirió USD 9.000 millones, es decir más de lo que había comprado el Central hasta ese momento (USD 7.200 millones).

PUBLICIDAD

Una parte de esos dólares quedan dentro del sistema financiero, aumentando los depósitos en moneda extranjera del sector privado, que ya superan los 39.000 millones de dólares. Otro porcentaje, sin embargo, no queda dentro del sistema.

El pico se registró en septiembre, cuando las compras llegaron a un récord histórico de 6.500 millones de dólares. Desde el levantamiento del cepo para el público, hace un año, la cifra se eleva a más de 50.000 millones de dólares.

PUBLICIDAD

Hasta el momento los dólares alcanzan para todos. El Banco Central está a punto de superar comprar por USD 10.000 millones en lo que va del año, la gente sigue dolarizándose ya sea para atesorar o para viajar, mientras que los importadores ya no tienen restricciones para acceder al mercado cambiario como ocurrió durante el gobierno anterior.

La gran incógnita es cómo seguirá el ritmo de compras del público de ahora en más y en especial cuando se acerque el período electoral. Luis Caputo consideró que el 2027 será un año calmo para el mercado cambiario. La tesis del ministro de Economía es que la reelección de Javier Milei estaría casi asegurada por la recuperación económica que se avecina y por la negativa de la gente de volver al pasado, es decir al kirchnerismo.

PUBLICIDAD

En ese contexto, la búsqueda de cobertura cambiaria sería muy inferior a la registrada el año pasado en los meses previos a las elecciones. Desde la apertura del cepo en abril la compra de dólares había llegado a un récord de USD 30.000 millones en los primeros seis meses.

En cuanto al funcionamiento del mercado cambiario, el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, elogió la decisión del Gobierno de ponerle prioridad a la compra de dólares para fortalecer al Central. Sin embargo, el ex titular de Hacienda insistió en que se debería avanzar en la liberación total del mercado cambiario. Y además permitir que los bancos puedan prestar sus dólares a cualquier persona o empresa “solvente”, sin que sea necesario exigirle que posea ingreso en divisas como sucede hoy.

PUBLICIDAD