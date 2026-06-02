Ranking mundial: la Argentina fue el tercer exportador agrícola y Rosario dominó el comercio global de granos en 2025

El Gran Rosario alcanzó en 2025 el mayor volumen de exportaciones agroindustriales del mundo

El Gran Rosario fue en 2025 el mayor complejo portuario granario del mundo con 75,7 millones de toneladas embarcadas de granos, harinas y aceites. Ese volumen colocó a la Argentina en el tercer lugar entre los exportadores globales de commodities agrícolas en la campaña 2024/25, solo detrás de Brasil y Estados Unidos.

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el complejo, ubicado en el sur santafesino, representó el 75% de todos los productos agroindustriales despachados desde puertos argentinos. El segundo lugar correspondió a Bahía Blanca, con el 13%. Con una extensión de 70 kilómetros sobre la ribera del río Paraná, entre Timbúes y Arroyo Seco, el Gran Rosario abarca 30 terminales portuarias, de las cuales 18 despachan productos agroindustriales que representan casi uno de cada tres dólares que ingresan al país por exportaciones de bienes.

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De esta forma, el año pasado, la Argentina exportó 97,5 millones de toneladas de commodities agrícolas en la campaña 2024/25. Brasil encabezó el ranking con 174,2 millones de toneladas y Estados Unidos ocupó el segundo puesto con 170,6 millones de toneladas, consignó la BCR.

Tal como resalta el informe, solo con los embarques salidos del Gran Rosario durante 2025, el país logró superar en volumen despachado al resto de los exportadores fuera de aquel trío. Por eso la comparación central del relevamiento se concentra en puertos de Argentina, Brasil y Estados Unidos.

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El nodo portuario argentino superó a New Orleans, de Estados Unidos, y a Porto de Santos, de Brasil, en el ranking internacional

El nodo agroexportador santafesino recuperó así el primer puesto mundial después de varios años en los que la menor producción agrícola lo había relegado. En 2023, año de la sequía histórica, había caído incluso al tercer lugar.

Ranking completo

La región del Up-River Paraná totalizó 75.657.255 toneladas de oleaginosas, cereales y subproductos. Detrás quedaron Nueva Orleans, en Estados Unidos, con 74.835.792 toneladas, y Santos, en Brasil, con 59.999.048 toneladas.

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Ese podio fue seguido por Belém, en Brasil, con 32.248.371 toneladas; Columbia-Snake, en Estados Unidos, con 31.065.697; y Paranaguá, en Brasil, con 26.875.376 toneladas. Luego aparecieron Irf Sao Luis con 18.675.265, Rio Grande con 17.176.268, Salvador con 12.998.937, Bahía Blanca con 12.991.920, Seattle con 12.304.149 y Sao Francisco do Sul con 9.348.872.

La ventaja de Rosario

La singularidad del Gran Rosario no radica solo en el volumen embarcado. En esa zona los buques remontan el Paraná para cargar en el corazón productivo, en lugar de que los granos recorran el trayecto final hasta puertos marítimos.

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La carga llega desde campos ubicados a más de 1000 kilómetros, se procesa en la región y luego se embarca hacia más de 150 países por la Vía Navegable Troncal de la Hidrovía, que desemboca en el Río de la Plata y de allí al océano Atlántico.

La logística argentina de granos y subproductos a granel se organiza en dos grandes áreas portuarias: el sur de la provincia de Buenos Aires, con Necochea/Quequén y Bahía Blanca, y la zona del Gran Rosario, sobre 70 kilómetros de costa del Paraná. En este polo operan terminales que despachan granos, aceites y subproductos a todo el mundo.

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El complejo santafesino representa el 75% de los despachos argentinos de granos, harinas y aceites hacia el exterior

Soja, maíz y trigo explicaron el liderazgo del nodo santafesino

En el complejo soja, el Gran Rosario embarcó 40.914.950 toneladas en 2025. Ese desempeño lo ubicó segundo entre los nodos exportadores de ese complejo, por detrás de Santos y por encima de Nueva Orleans.

El aumento estuvo asociado a una buena oferta exportable de soja y al contexto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que impulsó los despachos de poroto durante la segunda mitad del año pasado. A eso se sumaron los embarques habituales de aceite y harina de soja, que incluye al principal producto de exportación de la economía argentina. En el año previo, la región había embarcado 35 millones de toneladas del complejo.

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En maíz, el Up-River despachó 22.840.853 toneladas y quedó como el segundo nodo global, solo detrás de Nueva Orleans. El informe de la BCR señala que Ucrania, cuarto exportador mundial del cereal, vendió al exterior menos toneladas que las que salieron desde el Gran Rosario.

En trigo, el sistema Columbia-Snake de Estados Unidos lideró con 11.957.154 toneladas y el Gran Rosario quedó segundo con 8.789.962 toneladas. El relevamiento aclara que en este complejo algunas zonas portuarias de Rusia, Ucrania o Australia podrían haber superado a la región argentina, y que algo similar podría ocurrir con otros cereales y otras oleaginosas.

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La primera posición mundial de Rosario surgió de la suma de los principales complejos y de la diversificación de productos exportados. Brasil, con puertos como Santos, Belém y Paranaguá, mostró una participación más fragmentada, mientras que los complejos estadounidenses registraron altos volúmenes en algunos rubros, pero sin superar el total consolidado del nodo argentino.