Sam Altman admite que OpenAI sacrificó la calidad de escritura en GPT-5.2 para potenciar la programación

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, reconoció que la compañía sacrificó la calidad de escritura en su modelo GPT-5.2 para mejorar capacidades técnicas como la programación y el razonamiento.

Este ajuste en las prioridades de desarrollo ha provocado cuestionamientos entre usuarios que utilizan herramientas de IA para la redacción de textos, quienes perciben una regresión en comparación con versiones anteriores.

El directivo de OpenAI explicó durante un encuentro público con desarrolladores que la decisión de priorizar la programación e ingeniería en GPT-5.2 fue deliberada, aunque reconoce que esto tuvo consecuencias negativas en la experiencia de escritura.

El futuro de GPT según OpenAI: modelos versátiles que recuperen la calidad de escritura y mantengan la excelencia en programación - (AP Foto/Michael Dwyer, Archivo)

De acuerdo con Altman, se trató de un intercambio de recursos limitado por el ancho de banda del equipo y no de una dirección permanente para la familia de modelos.

Qué motivó el cambio en GPT-5.2

Altman detalló que la compañía eligió enfocar el desarrollo de GPT-5.2 en capacidades técnicas avanzadas.

El CEO señaló que, debido a las limitaciones de recursos, priorizar determinadas funciones implicó dejar en segundo plano otras capacidades, como la calidad de la escritura.

Usuarios y desarrolladores han expresado su preocupación por la calidad de los textos producidos por GPT-5.2, que consideran menos legibles y más complejos de manejar que los generados por GPT-4.5.

Altman reconoció abiertamente que la calidad de la escritura en GPT-5.2 no alcanzó el nivel de versiones anteriores y expresó que el objetivo para las futuras actualizaciones de la serie GPT-5.x es superar el desempeño en redacción que ofrecía GPT-4.5.

El contraste con GPT-4.5 es evidente: la nueva versión prioriza la programación y el manejo de proyectos, relegando la escritura a un plano secundario y complicando el trabajo de redactores y creadores de contenido - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las diferencias entre las versiones de ChatGPT

Cuando OpenAI presentó GPT-4.5 en febrero de 2025, la compañía enfatizó la interacción natural y la calidad de escritura. En ese entonces, la organización describió el modelo como especialmente útil para tareas de mejora de redacción y generación de contenido fluido. “Interactuar con GPT-4.5 se siente más natural”, fue indicado desde OpenAI en su anuncio oficial.

El lanzamiento de GPT-5.2 marcó un cambio de enfoque. OpenAI posicionó el nuevo modelo como la herramienta más avanzada para trabajos profesionales de conocimiento, con mejoras en la creación de hojas de cálculo, presentaciones, programación y manejo de proyectos complejos. La escritura se menciona solo de forma breve, y la mejora se reserva a la escritura técnica en la variante GPT-5.2 Instant.

Esta diferencia en la estrategia de producto ha generado críticas entre quienes dependen de la inteligencia artificial para crear textos, borradores o documentos pulidos.

El reconocimiento público de Altman sobre este intercambio resulta inusual en la industria tecnológica. Si bien los cambios iterativos en ChatGPT suelen implicar mejoras en ciertas áreas y retrocesos en otras, pocas veces los directivos lo admiten tan abiertamente.

Sam Altman reconoce el sacrificio de la escritura en GPT-5.2 para potenciar la inteligencia técnica: OpenAI promete mejoras futuras - (Reuters)

Para quienes utilizan GPT-5.2 en tareas de redacción profesional, este cambio explica la dificultad para obtener textos claros y naturales. Los especialistas recomiendan tratar cada actualización de modelo como un cambio en una herramienta crítica de trabajo. Es aconsejable probar de nuevo las indicaciones habituales y mantener alternativas disponibles si la calidad de la redacción resulta esencial en el flujo de trabajo.

Cuáles son las expectativas de Sam Altman para futuras versiones de ChatGPT

Altman adelantó que OpenAI planea que las próximas versiones de la familia GPT mejoren la calidad de redacción y aspiren a superar el nivel logrado por GPT-4.5. El directivo señaló que la tendencia será desarrollar modelos de propósito general que mantengan un equilibrio entre habilidades técnicas y capacidades de escritura, incluso en aquellos orientados a la programación.

No se ha anunciado una fecha concreta para estas mejoras, pero OpenAI suele introducir cambios gradualmente a través de actualizaciones puntuales. Los usuarios deberán estar atentos a nuevos lanzamientos y probar las capacidades de redacción a medida que se desarrollen las sucesivas versiones del modelo.