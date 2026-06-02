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Por qué renacieron las tecnológicas “zombie”: fueron marcas emblemáticas, pasaron de moda y ahora sus acciones saltan casi 300%

El giro hacia la inteligencia artificial y la infraestructura digital impulsa las cotizaciones de Nokia y BlackBerry, dos empresas históricas vinculadas al mundo tech. Ese boom también alcanza a firma estadounidense Dell

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Varias pantallas en la Bolsa de Nueva York muestran los logos de Nokia, BlackBerry y Dell con gráficos de valores, con operadores en el primer plano.
Las acciones de Nokia, BlackBerry y Dell muestran un marcado ascenso en lo que va de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente repunte de las acciones Nokia, BlackBerry y Dell en el sector tecnológico mundial sorprendió a inversores y analistas luego de que, en el primer semestre de 2026, estas firmas superaran la evolución bursátil de otros gigantes tech como Apple. El auge de la inteligencia artificial y el desarrollo acelerado de infraestructura digital impulsaron este fenómeno, reflejando un giro estratégico de compañías históricas hacia mercados de alto crecimiento.

Nokia y BlackBerry experimentaron este resurgimiento al adaptar sus modelos de negocio para enfocarse en soluciones de inteligencia artificial y centros de datos, algo que también impulsó a Dell. Lo lograron al aprovechar la demanda global, las restricciones geopolíticas a proveedores chinos y la expansión de proyectos tecnológicos centrados en la nube, factores que potenciaron sus resultados financieros y su desempeño en bolsa. Apple, en contraste, centró su estrategia en productos de consumo.

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Nokia y el auge de la infraestructura para IA

La transformación de Nokia de fabricante líder de teléfonos móviles a referente global en el suministro de infraestructura tecnológica para inteligencia artificial se consolidó en 2026. Según Yahoo Finanzas, la compañía subió más de 100% y superó a Apple, que creció apenas por encima de 13 por ciento.

La firma finlandesa apostó por redes ópticas y soluciones de fibra, posicionándose como proveedor clave para empresas como Google y Microsoft, que invierten a gran escala en centros de datos. En octubre de 2025, un acuerdo estratégico con Nvidia marcó un hito, fortaleciendo la transición hacia redes de acceso por radio con inteligencia artificial nativa, lo que mejoró su perfil como alternativa occidental frente a las restricciones a Huawei y ZTE en Europa y América, según Bloomberg Línea.

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FILE PHOTO: New Nokia's logo is displayed before GSMA's 2023 ahead of the Mobile World Congress (MWC) in Barcelona, Spain February 26, 2023. REUTERS/ Albert Gea/File Photo
FILE PHOTO: New Nokia's logo is displayed before GSMA's 2023 ahead of the Mobile World Congress (MWC) in Barcelona, Spain February 26, 2023. REUTERS/ Albert Gea/File Photo

El primer trimestre de 2026 registró ingresos por 4.500 millones de euros (más de 5.000 millones de dólares), un 4 % más que el año anterior, y un beneficio por acción comparable de 0,05 euros, frente a los 0,03 euros previos, conforme a datos de Yahoo Finanzas. Además, la dirección elevó sus previsiones de crecimiento en infraestructura de redes del 6-8 % al 12-14%, y en redes IP y ópticas del 10-12% al 18-20%, impulsadas por la demanda de inteligencia artificial y servicios en la nube.

BlackBerry y su nuevo rol en la inteligencia artificial industrial

Lejos de su etapa como fabricante de teléfonos inteligentes, BlackBerry consolidó un giro estratégico al centrarse en el desarrollo de software esencial para inteligencia artificial industrial. En lo que va de 2026, la acción trepó más de 180 por ciento.

El motor de este crecimiento fue el sistema operativo en tiempo real QNX, ahora integrado en más de 275 millones de vehículos en todo el mundo, y en proceso de expansión hacia aplicaciones en robótica, medicina y automatización. El 20 de abril, se anunció la integración de QNX OS for Safety 8.0 con la plataforma IGX Thor de Nvidia para inteligencia artificial periférica, enfocándose en soluciones certificadas para sectores regulados y de seguridad crítica. Desde entonces, las acciones de la firma subieron más de 13 por ciento.

Blackberry
La acción de BlackBerry trepa más de 180% en lo que va del año. (Reuters)

Durante el cuarto trimestre fiscal de 2026, BlackBerry informó ingresos por USD 156 millones, superando las expectativas del mercado, y el segmento de QNX reportó un crecimiento interanual del 20 por ciento. Las proyecciones para el año fiscal 2027 señalan posibles ingresos entre 584 y 611 millones de dólares, basados en una cartera de regalías de 950 millones de dólares. Sin embargo, analistas citados por Yahoo Finanzas advierten que la conversión de estos contratos será gradual y que la apuesta por la “IA física” aún enfrenta desafíos iniciales.

Dell y la explosión bursátil por la demanda de servidores inteligentes

En tanto, la estadounidense Dell Technologies, que representa un caso diferente a las otras dos compañías tanto en desarrollo como volumen de ventas, se reposicionó fuertemente gracias al crecimiento mundial de los servidores optimizados para inteligencia artificial. Tras la presentación de sus resultados del primer trimestre fiscal, las acciones subieron 32,76%, marcando el mejor día en su historia bursátil. Si se amplía el período analizado al primer semestre, la suba es de 268,8 por ciento.

La compañía sorprendió al anunciar ingresos trimestrales de USD 43.800 millones, lo que representa un incremento interanual del 88%, y un beneficio por acción de 4,86 dólares. Asiya Merchant, analista de Citi, explicó en declaraciones recogidas por Bloomberg Línea que “los ingresos del trimestre superaron significativamente el extremo superior de la guía y las expectativas de Wall Street”.

Las acciones de Dell escalan hasta 268,8% en lo que va de 2026.
Las acciones de Dell escalan hasta 268,8% en lo que va de 2026.

Dell prevé ingresos anuales de 167.000 millones de dólares hasta enero de 2027, impulsados en parte por el segmento de servidores optimizados para inteligencia artificial, que se estima aportarán cerca de 60.000 millones de dólares en el año fiscal. El trimestre cerró con 24.400 millones de dólares en pedidos relacionados con IA, 16.100 millones de dólares en ingresos generados y una cartera pendiente de ejecución de 51.300 millones de dólares. El análisis de Citi resalta que “la demanda continúa superando la oferta, una situación que está permitiendo a la empresa mantener una elevada visibilidad sobre su cartera de pedidos”.

Además de su fortaleza en servidores para inteligencia artificial, Dell registró alzas en ingresos por servidores y redes tradicionales —8.500 millones de dólares— y almacenamiento de datos —4.300 millones de dólares—, consolidándose como líder en infraestructura tecnológica vinculada a la inteligencia artificial y la modernización de centros de datos, especialmente en América y Europa.

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