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Portátiles a medio cerrar: la extraña costumbre que une a los programadores

El crecimiento de la inteligencia artificial ha propiciado que los ingenieros de software adopten rutinas inéditas en su día a día

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programadores - laptop - IA - tecnología - 1 de junio
La razón principal detrás de este hábito radica en la naturaleza de las tareas que se encomiendan a la IA. (Imagen ilustrativa Infobae)

La imagen de programadores caminando con sus portátiles a medio cerrar se ha vuelto cada vez más común en diferentes entornos urbanos y laborales. Esta práctica, que podría parecer un simple descuido, responde en realidad a una transformación profunda generada por la inteligencia artificial en el sector tecnológico.

El fenómeno, impulsado por la necesidad de mantener procesos activos y maximizar la productividad, está modificando la manera en que los profesionales del software interactúan con sus herramientas y gestionan su tiempo.

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Inteligencia artificial y nuevos hábitos en la programación

El crecimiento de la inteligencia artificial ha propiciado que los desarrolladores adopten rutinas inéditas en su día a día. Ya no basta con escribir código frente a la pantalla; ahora se delegan tareas completas a sistemas como Claude o Codex, capaces de operar en tiempo real sin requerir atención constante del usuario.

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La imagen de programadores caminando con sus portátiles a medio cerrar se ha vuelto cada vez más común en diferentes entornos urbanos y laborales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esto significa que los portátiles deben mantenerse encendidos y parcialmente abiertos, permitiendo que la inteligencia artificial continúe ejecutando procesos incluso cuando el programador está en movimiento.

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La razón principal detrás de este hábito radica en la naturaleza de las tareas que se encomiendan a la IA. Muchas requieren varios minutos para completarse o demandan una supervisión intermitente, lo que obliga a los profesionales a evitar suspender sus equipos.

El hecho de caminar con el portátil a medio cerrar responde entonces a la necesidad de conservar sesiones activas y evitar que la productividad se vea afectada por interrupciones inesperadas.

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Cuando un portátil se cierra completamente, muchas veces las sesiones activas se interrumpen, poniendo en riesgo la finalización de procesos críticos. (Imagen ilustrativa Infobae)

El informe de Business Insider destaca que, lejos de tratarse de una moda pasajera, este comportamiento está cimentando nuevas reglas dentro del ambiente tecnológico. Expertos como Geoff Chan, jefe de productos de Raven.AI, reconocen que emplean esta modalidad para no perder tiempo ni progreso en tareas complejas, desde la generación de software hasta el análisis de datos y la integración de sistemas.

Programadores en movimiento y productividad aumentada

El auge de esta costumbre ha generado que programadores sean vistos en lugares tan variados como aeropuertos, restaurantes o el transporte público, siempre atentos a sus dispositivos. Lejos de ser un simple capricho, la razón es mantener en marcha las funciones avanzadas que ofrecen los asistentes virtuales de inteligencia artificial.

Cuando un portátil se cierra completamente, muchas veces las sesiones activas se interrumpen, poniendo en riesgo la finalización de procesos críticos. Por este motivo, varios desarrolladores prefieren dejar su equipo entreabierto, aún cuando esto implique miradas curiosas o cierta incomodidad.

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El auge de esta costumbre ha generado que programadores sean vistos en lugares tan variados siempre atentos a sus dispositivos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Alison Kaizer, de Golden Ventures, junto a otros profesionales, confirma que esta medida se ha vuelto habitual para asegurar la correcta ejecución de tareas pesadas que demandan continuidad.

El fenómeno ha adquirido tal relevancia que incluso OpenAI ha hecho referencia a él en redes sociales, reconociendo el surgimiento de un patrón bautizado como la “manía de los agentes”. Este término refleja la frecuencia con la que se observa el comportamiento en espacios públicos y privados vinculados al desarrollo de software.

Impacto en los dispositivos y cultura del sector tecnológico

La normalización de portátiles a medio cerrar está motivando reflexiones sobre el diseño de futuros productos. Algunos especialistas consideran que el sector podría evolucionar hacia equipos con sistemas operativos optimizados para ejecutar procesos de inteligencia artificial sin cortes, incluso si el equipo se cierra parcialmente.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los programadores diseñan, escriben y mantienen el código fuente de los sistemas, aplicaciones y sitios web. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso extendido de esta práctica ha generado apodos entre los usuarios, como “taco” o “concha”, por la manera en que los portátiles permanecen entreabiertos solo unos centímetros. Esta costumbre responde tanto a la necesidad tecnológica como a la presión de mantener la productividad en todo momento, especialmente entre los jóvenes desarrolladores.

Arav Jain, un estudiante de 15 años, menciona que necesita este método para “seguir enviando software” en los intervalos entre sus clases, mientras que otros como Will Meinhardt o Rebecca Bultsma admiten sentirse incómodos o llamativos ante la mirada de los demás.

El fenómeno trasciende la incomodidad social, ya que en polos tecnológicos como San Francisco, ingenieros como Tim Monzures reconocen que este hábito se ha convertido en una regla no escrita dentro de la nueva cultura del desarrollo impulsada por inteligencia artificial.

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