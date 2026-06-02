Guatemala

La Empresa Municipal de Agua exige presas y acueductos en el debate de la Ley de Aguas de Guatemala

EMPAGUA reclamó inversiones urgentes ante la discusión de la Ley de Aguas, tras recibir 120 propuestas de actores sociales y privados

Guardar
Google icon
Álvaro Rodas, gerente de EMPAGUA, llamó a priorizar obras ante el crecimiento de la demanda y la falta de infraestructura (Foto cortesía Diputado César Dávila)
Álvaro Rodas, gerente de EMPAGUA, llamó a priorizar obras ante el crecimiento de la demanda y la falta de infraestructura (Foto cortesía Diputado César Dávila)

La Empresa Municipal de Agua “EMPAGUA” advirtió sobre la infraestructura hídrica que necesita la Ciudad de Guatemala en medio de la próxima Ley de Aguas.

El gerente general de la empresa municipal, Álvaro Hugo Rodas, sostuvo que una entidad reguladora será efectiva si también impulsa obras como presas, trasvases y acueductos, según declaraciones emitidas este lunes.

La iniciativa de Ley de Aguas es elaborada por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que confirmó a La Prensa Libre que el proyecto fue anunciado en 2024 y está en fase de consulta pública, luego de su socialización en noviembre de 2025. Organizaciones de distintos sectores presentaron sugerencias para el manejo sostenible del recurso en el marco del Proceso Nacional del Agua.

Rodas señaló que, a diferencia de países vecinos como El Salvador y Honduras, donde existen infraestructuras como la presa Las Pavas o La Concepción, la capital guatemalteca enfrenta dificultades para garantizar el suministro sin inversiones similares.

PUBLICIDAD

“Lo que yo pienso desde mi punto de vista, donde soy el que sufre la demanda, es que se necesita infraestructura hídrica, se necesitan presas, trasvases, acueductos. Esto es lo que ahorita necesita la ciudad, más que la normativa per se”, afirmó.

Luego agregó: “Ellos generaron infraestructura importante para abastecer las áreas metropolitanas. En este caso, yo creería que eso es lo necesario”.

En mayo, el presidente del Congreso, Luis Contreras, reveló que en los próximos debates en el Congreso se podrían incluir la ley de aguas como tema pendiente en la discusión parlamentaria.

El proyecto de ley abre espacio a la gobernanza participativa pero enfrenta demandas de la industria y la sociedad civil. La consulta pública expuso prioridades dispares y desafíos aún sin resolver (Foto cortesía Empagua)
El proyecto de ley abre espacio a la gobernanza participativa pero enfrenta demandas de la industria y la sociedad civil. La consulta pública expuso prioridades dispares y desafíos aún sin resolver (Foto cortesía Empagua)

¿Qué prevé la propuesta oficial?

La propuesta del Ejecutivo contempla la creación de una Superintendencia Técnica del Agua, con autonomía funcional, económica y administrativa, encargada de normar y sancionar. Rodas consideró que la entidad también debería tener capacidad para ejecutar obras porque, en su opinión, “eso es lo que se necesita” para responder a la creciente demanda en la ciudad.

PUBLICIDAD

De acuerdo con La Prensa Libre, el proyecto de ley busca establecer un marco normativo que permita garantizar el derecho al agua, así como la sostenibilidad de los ecosistemas y la seguridad hídrica, en un contexto de cambio climático y crecimiento poblacional.

El texto prevé la validación de sistemas de gobernanza comunitaria, el establecimiento de un canon para usos lucrativos y la reinversión de esos recursos en la protección de cuencas y bosques.

Durante la consulta pública, el Ministerio de Ambiente recibió 120 propuestas de actores como el sector privado, la sociedad civil, pueblos indígenas, entidades académicas y consejos comunitarios. Entre los planteos figuraron la protección de los ecosistemas, la garantía de un caudal ecológico mínimo y reglas claras para los distintos usos del recurso.

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) remarcó la importancia de regular los recursos hídricos para el desarrollo sostenible. Font planteó que la ley debe construirse desde el diálogo técnico y con la inclusión de todos los sectores.

El marco actual sobre el uso del agua

Actualmente, el Ministerio de Energía y Minas otorga concesiones para plantas hidroeléctricas y actividades agrícolas de riego, aunque carece de facultades legales para promover actividades de riego, según La Prensa Libre. El Ejecutivo busca que el nuevo marco jurídico aporte certeza a los diferentes usos del agua en Guatemala.

Temas Relacionados

aguaCiudad de GuatemalaregulaciónEmpresa Municipal de AguaEMPAGUAÁlvaro Hugo RodasLey de AguasMinisterio de Ambiente y Recursos Naturales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Costa Rica reporta 39 casos confirmados de miasis por gusano barrenador en humanos en lo que va de 2026

El mayor impacto se observa en adultos mayores y personas de 20 a 64 años, con predominio en hombres y en zonas como Puntarenas y Alajuela. Autoridades de salud refuerzan las recomendaciones para la prevención y el control de la enfermedad

Costa Rica reporta 39 casos confirmados de miasis por gusano barrenador en humanos en lo que va de 2026

Deportan más de 35 mil extranjeros indocumentados en República Dominicana durante mayo

El mes incluyó múltiples operativos coordinados con fuerzas estatales en todo el país, lo que permitió ejecutar una amplia ofensiva que intensificó los controles migratorios, especialmente en los últimos días de mayo

Deportan más de 35 mil extranjeros indocumentados en República Dominicana durante mayo

Exportaciones de Nicaragua caen en China durante el primer trimestre de 2026

El informe del Banco Central de Nicaragua indica que la participación del mercado chino se redujo considerablemente, mientras las ventas hacia los Estados Unidos experimentaron un aumento significativo, según estadísticas oficiales analizadas por medios locales

Exportaciones de Nicaragua caen en China durante el primer trimestre de 2026

Guatemala: Encuentran sin vida a recién nacido dentro de unas bolsas plásticas

La localización de un menor sin vida generó un despliegue de socorristas y autoridades judiciales, luego de que residentes informaran sobre un paquete sospechoso abandonado frente a una casa

Guatemala: Encuentran sin vida a recién nacido dentro de unas bolsas plásticas

Panamá busca en Grecia fortalecer su posición como uno de los principales registros marítimos

Delegación oficial asiste a Posidonia 2026, la feria internacional considerada como la “Davos del sector marítimo”

Panamá busca en Grecia fortalecer su posición como uno de los principales registros marítimos

TECNO

Si tu iPhone no encendía al conectarlo, Apple ya tiene una solución

Si tu iPhone no encendía al conectarlo, Apple ya tiene una solución

¿Falsa amistad? El peligro oculto de ChatGPT para los niños que desata demanda histórica

¿Messi y James juntos? Así se vería el 10 argentino jugando con Colombia según la inteligencia artificial

Portátiles a medio cerrar: la extraña costumbre que une a los programadores

¿Un Bluetooth fantasma? Por qué un vuelo de United a Mallorca tuvo que dar la vuelta en mitad del Atlántico

ENTRETENIMIENTO

Steven Spielberg revela el actor que casi es elegido para interpretar a Indiana Jones en lugar de Harrison Ford

Steven Spielberg revela el actor que casi es elegido para interpretar a Indiana Jones en lugar de Harrison Ford

Rihanna suma a Vivian Wilson, la hija transgénero de Elon Musk, a la nueva campaña de Savage X Fenty

El creador de ‘Euphoria’ consideró eliminar las escenas de desnudos de Cassie en la tercera temporada

Todo sobre el traje de novia inspirado en Bianca Jagger que Dua Lipa usó para su boda con Callum Turner

Anna Kendrick dirigirá la adaptación de ‘The Seven Husbands of Evelyn Hugo’ para Netflix

MUNDO

Irán amenazó con abandonar las negociaciones para poner fin a la guerra si Israel continúa los ataques contra Hezbollah en Líbano

Irán amenazó con abandonar las negociaciones para poner fin a la guerra si Israel continúa los ataques contra Hezbollah en Líbano

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones y misiles contra Ucrania: al menos 9 muertos y decenas de heridos

De qué manera la vida digital transforma los ingresos de los silvers en distintas regiones de China

Hezbollah reivindicó ataques contra fuerzas israelíes en el sur del Líbano tras el anuncio de Trump sobre el fin de las hostilidades

El jefe del OIEA advirtió que retirar las reservas de uranio enriquecido de Irán requerirá una compleja operación técnica