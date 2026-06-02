La Empresa Municipal de Agua exige presas y acueductos en el debate de la Ley de Aguas de Guatemala

Álvaro Rodas, gerente de EMPAGUA, llamó a priorizar obras ante el crecimiento de la demanda y la falta de infraestructura (Foto cortesía Diputado César Dávila)

La Empresa Municipal de Agua “EMPAGUA” advirtió sobre la infraestructura hídrica que necesita la Ciudad de Guatemala en medio de la próxima Ley de Aguas.

El gerente general de la empresa municipal, Álvaro Hugo Rodas, sostuvo que una entidad reguladora será efectiva si también impulsa obras como presas, trasvases y acueductos, según declaraciones emitidas este lunes.

La iniciativa de Ley de Aguas es elaborada por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que confirmó a La Prensa Libre que el proyecto fue anunciado en 2024 y está en fase de consulta pública, luego de su socialización en noviembre de 2025. Organizaciones de distintos sectores presentaron sugerencias para el manejo sostenible del recurso en el marco del Proceso Nacional del Agua.

Rodas señaló que, a diferencia de países vecinos como El Salvador y Honduras, donde existen infraestructuras como la presa Las Pavas o La Concepción, la capital guatemalteca enfrenta dificultades para garantizar el suministro sin inversiones similares.

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“Lo que yo pienso desde mi punto de vista, donde soy el que sufre la demanda, es que se necesita infraestructura hídrica, se necesitan presas, trasvases, acueductos. Esto es lo que ahorita necesita la ciudad, más que la normativa per se”, afirmó.

Luego agregó: “Ellos generaron infraestructura importante para abastecer las áreas metropolitanas. En este caso, yo creería que eso es lo necesario”.

En mayo, el presidente del Congreso, Luis Contreras, reveló que en los próximos debates en el Congreso se podrían incluir la ley de aguas como tema pendiente en la discusión parlamentaria.

El proyecto de ley abre espacio a la gobernanza participativa pero enfrenta demandas de la industria y la sociedad civil. La consulta pública expuso prioridades dispares y desafíos aún sin resolver (Foto cortesía Empagua)

¿Qué prevé la propuesta oficial?

La propuesta del Ejecutivo contempla la creación de una Superintendencia Técnica del Agua, con autonomía funcional, económica y administrativa, encargada de normar y sancionar. Rodas consideró que la entidad también debería tener capacidad para ejecutar obras porque, en su opinión, “eso es lo que se necesita” para responder a la creciente demanda en la ciudad.

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De acuerdo con La Prensa Libre, el proyecto de ley busca establecer un marco normativo que permita garantizar el derecho al agua, así como la sostenibilidad de los ecosistemas y la seguridad hídrica, en un contexto de cambio climático y crecimiento poblacional.

El texto prevé la validación de sistemas de gobernanza comunitaria, el establecimiento de un canon para usos lucrativos y la reinversión de esos recursos en la protección de cuencas y bosques.

Durante la consulta pública, el Ministerio de Ambiente recibió 120 propuestas de actores como el sector privado, la sociedad civil, pueblos indígenas, entidades académicas y consejos comunitarios. Entre los planteos figuraron la protección de los ecosistemas, la garantía de un caudal ecológico mínimo y reglas claras para los distintos usos del recurso.

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) remarcó la importancia de regular los recursos hídricos para el desarrollo sostenible. Font planteó que la ley debe construirse desde el diálogo técnico y con la inclusión de todos los sectores.

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El marco actual sobre el uso del agua

Actualmente, el Ministerio de Energía y Minas otorga concesiones para plantas hidroeléctricas y actividades agrícolas de riego, aunque carece de facultades legales para promover actividades de riego, según La Prensa Libre. El Ejecutivo busca que el nuevo marco jurídico aporte certeza a los diferentes usos del agua en Guatemala.