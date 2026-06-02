¿Messi y James juntos? Así se vería el 10 argentino jugando con Colombia según la inteligencia artificial

El argentino, que cumple 39 años el 24 de junio en plena fase de grupos, confirmó en abril que este será su torneo final con la Albiceleste. (Gemini)

El Mundial 2026 arranca el 11 de junio de 2026 con una promesa que el fútbol difícilmente volverá a cumplir: las últimas danzas de Lionel Messi y James Rodríguez en una Copa del Mundo. El argentino, que cumple 39 años el 24 de junio en plena fase de grupos, confirmó en abril que este será su torneo final con la Albiceleste.

James, capitán de Colombia a sus 34 años, llega con el mismo destino sellado: es su última oportunidad de brillar en el escenario más grande del fútbol.

PUBLICIDAD

Los dos son los máximos referentes de sus selecciones y los nombres que más repite el continente cuando habla del torneo. Messi viene de ganar el Mundial de Qatar 2022 y suma 115 goles en 196 partidos con Argentina.

James llega con el mismo destino sellado: es su última oportunidad de brillar en el escenario más grande del fútbol. (AFP)

El futbolista colombiano fue el Bota de Oro de Brasil 2014 con seis goles y el MVP de la Copa América 2024, donde Colombia cayó en la final precisamente ante Argentina. La pregunta que circula en redes sociales desde hace semanas no es solo deportiva: ¿qué pasaría si los dos jugaran juntos?

PUBLICIDAD

La IA los pone en la misma camiseta

La inteligencia artificial no tardó en responder esa pregunta a su manera. Imágenes generadas con herramientas de IA muestran a Messi vistiendo la camiseta amarilla de Colombia, flanqueado por James Rodríguez, en lo que sería la dupla más letal que jamás haya tenido La Tricolor.

Las imágenes circulan en redes sociales y acumulan miles de interacciones en plataformas como Instagram y X, donde los aficionados colombianos debaten entre la ilusión y el absurdo.

PUBLICIDAD

Así luciría Messi si fuera futbolista de Colombia. (Gemini)

El nivel de detalle que alcanzan estas recreaciones es cada vez más difícil de ignorar. Los rostros, los gestos, la numerología en las camisetas y hasta la postura corporal de cada jugador responden a los patrones visuales que los algoritmos aprendieron de miles de imágenes reales. El resultado no es un fotomontaje artesanal: es una proyección hiperrealista que, en cuestión de segundos, borra las fronteras entre lo posible y lo imaginario.

¿Funcionaría la dupla en la cancha?

La hipótesis tiene sustento táctico. James Rodríguez fue el jugador con más asistencias —siete— en toda la eliminatoria CONMEBOL 2026, casi el doble que cualquier otro jugador de la región.

PUBLICIDAD

Messi, por su parte, terminó como el máximo goleador sudamericano de la misma fase con ocho tantos. Juntos, los números sugieren una sociedad que difícilmente necesitaría de muchos más argumentos.

Juntos, los números sugieren una sociedad que difícilmente necesitaría de muchos más argumentos. (IBZBLUE)

El problema es estructural. Messi no juega para Colombia. Es el capitán de Argentina, la selección campeona del mundo que debuta el 16 de junio ante Argelia en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City. Colombia, en tanto, integra el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y la República Democrática del Congo, y abre su torneo el 17 de junio. Las dos selecciones van por carriles separados y, si ambas avanzan, podrían cruzarse recién en instancias de eliminación directa.

PUBLICIDAD

El cruce que sí puede ocurrir

Lo que la IA imagina como alianza, el sorteo lo plantea como duelo. Si Argentina y Colombia avanzan desde sus grupos y ganan sus respectivos cruces de octavos y cuartos de final, el reencuentro entre Messi y James podría darse en semifinales.

Sería la reedición de la final de la Copa América 2024, cuando Lautaro Martínez anotó en el tiempo extra para darle el título a Argentina.

PUBLICIDAD

Colombia ya sabe lo que es perder contra Messi en el momento decisivo. James ya sabe lo que es enfrentarlo y quedar a un paso. En el Mundial 2026, la IA los imagina juntos. La realidad, en cambio, los pone uno frente al otro.