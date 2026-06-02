El Salvador: Nuevo Hospital Rosales contará con 3,200 trabajadores, incluyendo personal extranjero

Nuevo Hospital Rosales en San Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía @elnuevorosales

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, presentó este lunes el renovado Hospital Rosales y anunció la contratación de personal médico extranjero para ampliar los servicios especializados de la salud pública. Durante una cadena nacional, en el marco de su séptimo aniversario en el gobierno, informó que el nuevo equipo del centro está integrado por 3,200 trabajadores, de los cuales 3,000 son salvadoreños y 200 provienen del exterior.

Durante el recorrido transmitido por televisión y redes sociales, Bukele dijo que el hospital cuenta con un equipo completamente nuevo. “Estamos contratando lo mejor para los salvadoreños, para la atención del pueblo, sobre todo de los sectores de escasos recursos, porque son quienes más dependen de la salud pública”, afirmó el presidente.

Junto al mandatario, el doctor Marvin Aguilar subrayó que la llegada de médicos extranjeros permitirá implementar procedimientos que hasta ahora no se realizaban en el país, como el trasplante de médula ósea. “Aquí no había nadie que lo pudiera hacer. Nunca se ha hecho eso aquí”, explicó Aguilar.

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Reorganización del personal y capacitación

Bukele aclaró que la reestructuración del personal no implicó despidos masivos, ya que muchos de los trabajadores anteriores fueron reubicados en otros hospitales del sistema de salud y se reforzaron distintas áreas.

El presidente Nayib Bukele inauguró el Hospital Rosales en San Salvador, la mayor obra médica pública de El Salvador (Cortesía: Presidencia de El Salvador)

Aguilar agregó que estos especialistas capacitarán a sus colegas salvadoreños para que en el futuro puedan realizar intervenciones complejas de manera autónoma. “Doctores como este, de todas partes, están viniendo. Si queremos darle ese servicio al pueblo, tenemos que traer gente de afuera que lo pueda hacer y ponerle salvadoreños a la par para que aprendan y que en unos años ellos puedan hacerlo también”, expresó Bukele.

Incorporación de médicos extranjeros

El presidente defendió la decisión de sumar expertos internacionales y sostuvo que “criticar eso sería absurdo”, porque la prioridad es ofrecer atención de primer nivel a la población.

Ubicado en la capital salvadoreña, el Hospital Rosales busca incorporar nuevas tecnologías y fortalecer la capacitación de su personal con la integración de especialistas extranjeros. Aquí tienes una paráfrasis del texto, organizada en párrafos claros y estructurada para destacar los puntos clave del anuncio:

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Modernización quirúrgica y tecnología robótica

El mandatario salvadoreño resaltó la habilitación de nueve quirófanos completamente equipados para cubrir todas las ramas de la medicina. Entre las principales innovaciones tecnológicas del nosocomio destaca la implementación de la cirugía robótica para intervenciones de alta complejidad, un sistema donde el especialista opera desde una consola de control mientras los brazos robóticos ejecutan el procedimiento con máxima precisión.

Durante el recorrido, el mandatario visitó distintas áreas de emergencia del nuevo recinto hospitalario. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Presidencia El Salvador

La capacidad de atención del Hospital Rosales ha dado un salto cualitativo al incrementar su oferta médica de 32 a 47 especialidades. Al respecto, el presidente subrayó que, más allá de contar con infraestructura de vanguardia, tecnología de punta y abastecimiento de medicamentos, el pilar fundamental del servicio debe ser el trato humano y empático del personal hacia los usuarios.

El centro asistencial marca un hito en la región al incorporar el primer quirófano híbrido de Centroamérica, un espacio diseñado para realizar diagnósticos y cirugías simultáneamente gracias a herramientas como un angiógrafo avanzado, tomografías y resonancias magnéticas de 3 Tesla. Asimismo, la Unidad de Cuidados Intensivos se ha reforzado con sistemas de soporte hepático artificial y un área interna de hemodiálisis.

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Cadena nacional en lugar de sesión solemne

Vale mencionar que la Constitución de la República manda a cada presidente de la República a asistir a la Asamblea Legislativa cada 1 de junio para presentar su informe de labores. Aunque en las convocatorias legislativas para esta semana, se convocó a una sesión plenaria solemne para dicho acontecimiento, esta no se realizó.

Castro afirmó que la cadena nacional en la que se mostró la nueva capacidad de respuesta y atención del Hospital Rosales, vale por la rendición del período 2025 -2026.

Tal como dijo el mandatario en la cadena nacional pregrabada, él “prefirió mostrar el Rosales que ir a dar un discurso”. Por su parte, el presidente del Órgano Legislativo, Ernesto Castro, tomó a bien dar por recibido el contenido de la cadena nacional como rendición de labores, según lo informó la noche de este lunes a través de redes sociales, tras la presentación del nuevo hospital.