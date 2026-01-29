Apple Creator Studio ya está disponible: así es la nueva suscripción de diseño que usa IA

Tecno

Apple Creator Studio integra herramientas
Apple Creator Studio integra herramientas profesionales de edición en un nuevo modelo de suscripción accesible para usuarios de Mac y iPad. (Apple)

Apple Creator Studio se une al ecosistema de suscripciones de la compañía, con el objetivo de ofrecer herramientas profesionales de edición y diseño bajo un modelo más accesible y flexible que la compra tradicional de licencias.

Usuarios de Mac y iPad ya pueden acceder a una selección de aplicaciones avanzadas, con un mes de prueba gratuita y precios diferenciados para estudiantes y docentes.

Qué es Apple Creator Studio y a quién está dirigido

Apple Creator Studio es una suscripción que integra múltiples aplicaciones profesionales orientadas a la creación de contenido, producción musical, edición de vídeo, diseño gráfico y animación.

El servicio agrupa herramientas como Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor y MainStage, junto con versiones optimizadas de Keynote, Pages y Numbers. Próximamente, también se sumará Freeform en versiones iPhone, iPad y Mac.

La suscripción de Apple Creator
La suscripción de Apple Creator Studio permite compartir acceso en familia y disfrutar de aplicaciones completas sin restricciones funcionales. (Apple)

El público objetivo de este servicio lo componen creadores de contenido, músicos, diseñadores, fotógrafos y editores de vídeo que trabajan a diario en el entorno Apple. La propuesta resulta especialmente atractiva para quienes requieren varias de estas apps en su flujo de trabajo y buscan reducir la barrera financiera de acceso, ya que el coste de cada aplicación por separado suele ser considerable.

El sistema está pensado para quienes producen de manera constante, no para uso esporádico, y ofrece un entorno unificado optimizado para macOS, iPadOS y, en algunos casos, iOS.

El coste mensual de la suscripción es de 12,99 dólares, o 129 dólares al año si se opta por el pago anual, que supone un descuento respecto al abono mensual.

Además, la suscripción se puede compartir en familia y permite acceder a todas las aplicaciones en su versión completa, sin funciones recortadas ni restricciones por plataforma, salvo algunas limitaciones técnicas: Motion, Compressor y MainStage solo están disponibles en Mac, mientras que Pixelmator Pro para iPad requiere un chip A16 o posterior.

Apple Creator Studio agrupa aplicaciones
Apple Creator Studio agrupa aplicaciones como Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor y MainStage en una suite unificada. (Apple)

Qué tipo de aplicaciones ofrece Apple Creator Studio

El paquete reúne herramientas que hasta ahora debían adquirirse por separado y a precios elevados. Entre las aplicaciones más destacadas figuran:

  • Final Cut Pro: editor profesional de vídeo con funciones de edición avanzada, efectos especiales y ahora nuevas capacidades de inteligencia artificial.
  • Logic Pro: entorno de producción musical y creación de podcasts con herramientas para análisis armónico, generación de acordes y reproducción de sesiones musicales.
  • Pixelmator Pro: software de edición de imágenes y diseño gráfico, recién incorporado al ecosistema Apple tras su adquisición en 2024.
  • Motion: creación de gráficos animados y efectos visuales, pensado para complementar Final Cut Pro.
  • Compressor: exportación y compresión profesional de vídeo, facilita la gestión de formatos y calidad.
  • MainStage: herramienta de interpretación en directo para músicos, centrada en el uso en escenarios y grabaciones.

Además, la suite incluye funciones exclusivas para iWork, que abarca Keynote, Pages y Numbers, permitiendo el acceso a contenido premium, plantillas avanzadas y fotos libres de regalías en todos los dispositivos compatibles.

Final Cut Pro y Logic
Final Cut Pro y Logic Pro, dentro de Apple Creator Studio, incorporan innovadoras herramientas con inteligencia artificial para optimizar la creación de contenidos. (Apple)

Cuáles son las opciones de inteligencia artificial

Una de las grandes novedades de Apple Creator Studio es la integración de funciones de inteligencia artificial en varias de sus aplicaciones clave. Estas características, reservadas para suscriptores, buscan agilizar los flujos de trabajo y potenciar la creatividad.

En Final Cut Pro es posible utilizar la búsqueda de transcripciones con inteligencia artificial para localizar fragmentos de audio específicos dentro de un vídeo. También se añade una búsqueda visual que permite ubicar rápidamente partes concretas del material grabado.

Por su parte, Logic Pro incorpora un reproductor de sesión a una canción, reproducción de partes de teclado y bajos sintetizados en múltiples estilos y la capacidad de analizar archivos de audio o MIDI para extraer información armónica y acordes automáticamente. Además, se han añadido más loops, samples e instrumentos que están libres de regalías, ampliando el abanico sonoro.

Las aplicaciones de iWork, parte
Las aplicaciones de iWork, parte de Apple Creator Studio, suman funciones inteligentes y plantillas premium para enriquecer presentaciones y documentos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En Pixelmator Pro destaca la herramienta de diseño Liquid Glass y una función de deformación que permite remodelar capas y maquetas de ropa, así como la posibilidad de trabajar en iPad con tecnología de última generación. También se introduce una herramienta de super resolución para ampliar imágenes en documentos sin perder calidad.

Las aplicaciones de la suite iWork (Keynote, Pages y Numbers) reciben funciones inteligentes como la regeneración automática de imágenes y la integración de contenido exclusivo para enriquecer presentaciones, hojas de cálculo y documentos.

