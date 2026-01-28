Cuál es el precio del iPhone 17 Pro Max en enero de 2026

Este celular se caracteriza por venir en el color naranja. REUTERS/Bhawika Chhabra

Con la llegada del año 2026, es posible que algunas personas estén interesadas en cambiar su celular y optar por el iPhone 17 Pro Max. En enero, este modelo parte de un precio de USD 1.199. En Perú, el valor base es de 5.559 soles.

El mismo dispositivo tiene los siguientes precios iniciales:

México: 30.069 pesos mexicanos.

Colombia: 6.799.900 pesos colombianos.

Argentina: 2.999.999 pesos argentinos.

España: 1.469 euros.

El iPhone 17 Pro Max presenta diferencias de precio según el país, lo que responde a factores como impuestos, tipo de cambio y distribución. El costo puede variar en función del mercado local.

El iPhone 17 Pro Max cuenta con almacenamiento de 2 TB. REUTERS/Maxim Shemetov

Qué chip tiene el iPhone 17 Pro Max

El iPhone 17 Pro Max incorpora el chip A19 Pro, equipado con una CPU de seis núcleos, dos de alto rendimiento y cuatro de eficiencia, una GPU de seis núcleos con aceleradores neuronales y un Neural Engine de dieciséis núcleos. Además, integra hardware para trazado de rayos, lo que optimiza el procesamiento gráfico.

Esta arquitectura permite acceder a Apple Intelligence, la plataforma de inteligencia artificial integrada en las aplicaciones y servicios del dispositivo que facilita la comunicación, la creatividad y la productividad, según la empresa.

Cómo es la cámara del iPhone 17 Pro Max

El iPhone 17 Pro Max incorpora un sistema de cámara Pro Fusion de 48 MP, diseñado para ofrecer versatilidad y calidad profesional en fotografía y video.

El módulo principal de 48 MP Fusion Main dispone de una distancia focal de 24 mm, apertura ƒ/1.78, estabilización óptica de imagen por desplazamiento de sensor de segunda generación y 100 % Focus Pixels, permitiendo capturas en superalta resolución (24 MP y 48 MP).

El iPhone 17 Pro Max tiene el chip A19 Pro. REUTERS/Maxim Shemetov

Es posible acceder a un teleobjetivo de 12 MP con calidad óptica 2x (48 mm, ƒ/1.78), que utiliza el mismo sensor principal con estabilización y enfoque avanzados.

La cámara Fusion Ultra Wide de 48 MP ofrece una apertura ƒ/2.2, campo de visión de 120° y Hybrid Focus Pixels, ideal para tomas panorámicas o grupales con resolución máxima de 48 MP.

El sistema se completa con la Fusion Telephoto de 48 MP (100 mm, ƒ/2.8, Hybrid Focus Pixels), que incorpora estabilización óptica de imagen por desplazamiento de sensor 3D y enfoque automático, acompañada por un diseño tetraprismático.

El iPhone 17 Pro Max es el primer modelo en tener un diseño de este tipo. REUTERS/Maxim Shemetov

Además, permite capturar imágenes con un teleobjetivo de 12 MP y calidad óptica 8x (200 mm, ƒ/2.8), manteniendo la calidad gracias al mismo sistema de estabilización y prisma.

El conjunto fotográfico ofrece un rango de zoom óptico de 16x (8x de acercamiento, 2x de alejamiento) y zoom digital de hasta 40x.

Entre sus características avanzadas destacan el cobertor de lente de cristal de zafiro, flash True Tone adaptativo, tecnologías Photonic Engine y Deep Fusion, Smart HDR 5, modo retrato de nueva generación con control de enfoque y profundidad, seis efectos de iluminación para retratos, modo noche, panorámicas de hasta 63 MP y estilos fotográficos de última generación.

El celular puede tener almacenamiento de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

Qué otras características tiene el iPhone 17 Pro Max

El iPhone 17 Pro Max se presenta en tres acabados: Silver, Cosmic Orange y Deep Blue. El diseño apuesta por un acabado de aluminio, con Ceramic Shield 2 en el frontal y Ceramic Shield en la parte trasera.

Está disponible en capacidades de almacenamiento de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB, lo que permite elegir según las necesidades de cada usuario.

La pantalla Super Retina XDR es uno de los puntos más destacados. Se trata de un panel OLED de 6,9 pulgadas en diagonal, con resolución de 2.868 por 1.320 píxeles y una densidad de 460 ppi.

El iPhone 17 Pro Max se presenta en tres acabados: Silver, Cosmic Orange y Deep Blue. (Apple)

Incorpora Dynamic Island, función Always-On y la tecnología ProMotion, que ajusta la frecuencia de actualización hasta 120 Hz para una experiencia visual fluida.

El dispositivo ofrece un contraste de 2.000.000:1 y un brillo máximo de 1.000 nits en uso típico, 1.600 nits en HDR y hasta 3.000 nits al aire libre, con un mínimo de 1 nit.

Incluye revestimiento oleofóbico resistente a huellas y un tratamiento antirreflejo, garantizando una visualización óptima en distintas condiciones.

Otras características relevantes son el soporte para múltiples idiomas y caracteres en pantalla, HDR, True Tone, gama de color amplia (P3) y Haptic Touch.