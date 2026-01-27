Amazon bloquea a Xuper TV de la biblioteca de Fire TV: qué puedo usar ahora

Xuper TV apareció como reemplazo de Magis TV, pero implica los mismos peligros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Amazon ha decidido retirar la aplicación XuperTV, anteriormente conocida como MagisTV, de la biblioteca de sus dispositivos Fire TV. Esta medida forma parte de una estrategia más amplia de la empresa para restringir el acceso a plataformas que ofrecen contenido sin autorización, reforzando así su política contra el uso de aplicaciones que distribuyen material pirata.

Restricciones en Fire TV: XuperTV y otras apps quedan fuera

Desde hace varios meses, Amazon implementa su propio sistema operativo, Vega OS, en modelos recientes como el Fire TV 4K Select. Esta actualización ha traído consigo limitaciones para instalar y utilizar diversas aplicaciones, tanto oficiales como alternativas.

Entre las afectadas se encuentran DGO, Zapping y la propia Xuper TV, que presentan errores o no pueden ser ejecutadas en estos dispositivos.

La empresa también ha reforzado la política de bloqueo de aplicaciones ilegales en los Fire TV Stick, impidiendo el funcionamiento de programas descargados mediante archivos APK, una práctica conocida como “sideloading” que permite instalar apps fuera de la tienda oficial.

El objetivo es cerrar el paso a plataformas que permiten acceder a canales de pago o contenido protegido sin los permisos correspondientes.

Fire TV: flexibilidad bajo control

Los dispositivos Fire TV han ganado popularidad al transformar televisores tradicionales en centros multimedia, con acceso a servicios de streaming, juegos y múltiples aplicaciones. Sin embargo, esa apertura facilitó la proliferación de programas que distribuyen contenido pirata y canales de pago sin autorización.

Con las nuevas restricciones y la eliminación de aplicaciones como Xuper TV, Amazon buscaría equilibrar la flexibilidad de su ecosistema con el cumplimiento de las normas sobre derechos de autor y la protección de los contenidos que se ofrecen a través de su plataforma.

Opciones legales tras el bloqueo de Xuper TV en Fire TV

Amazon ha eliminado Xuper TV de la biblioteca de Fire TV en su esfuerzo por combatir el acceso a aplicaciones que distribuyen contenido sin autorización. Ante este escenario, muchos usuarios se preguntan qué alternativas legales existen actualmente para disfrutar de series, películas y canales en sus dispositivos. Plataformas como Netflix, Prime Video, Disney+ y Max se posicionan como las principales opciones para quienes buscan una mejor experiencia y un catálogo variado y confiable.

Netflix ofrece uno de los catálogos más extensos del mercado, con producciones originales de renombre, documentales, películas internacionales y series para todos los gustos. Su interfaz intuitiva facilita la navegación y la personalización de perfiles, además de permitir descargas para ver contenido sin conexión.

Prime Video, la plataforma de streaming de Amazon, destaca por su integración con el ecosistema Fire TV y Alexa, así como por la variedad de títulos exclusivos, estrenos recientes y la posibilidad de sumar canales adicionales. Además, la suscripción incluye otros beneficios asociados a Amazon Prime, como envíos gratuitos y acceso a música digital.

Disney+ se ha consolidado como la opción preferida para familias y fanáticos de grandes franquicias. Ofrece acceso a todo el contenido de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, así como estrenos simultáneos y originales exclusivos, garantizando entretenimiento para todas las edades.

Max, anteriormente conocida como HBO Max, mantiene su sello distintivo con producciones originales galardonadas, series de culto, películas de estreno y documentales de alta calidad. Su oferta abarca desde éxitos de taquilla hasta contenido independiente, asegurando una experiencia premium en cada visualización.

Magis TV: bloqueo judicial y cierre definitivo

Magis TV funcionaba mediante una APK, pero quedó fuera de servicio luego de una medida judicial que dispuso el bloqueo permanente de la aplicación. Como consecuencia, los usuarios ya no pueden acceder a películas, series ni canales de televisión, lo que significa el final de un sistema que siempre operó por fuera de la legalidad.

El caso marcó un precedente en Argentina, ya que por primera vez una resolución judicial ordenó a Google eliminar o inhabilitar una aplicación considerada ilegal directamente en los dispositivos Android de los usuarios.

La decisión fue dictada en septiembre de 2024 por el juez Esteban Rossignoli, titular del Juzgado de Garantías N.º 4 de San Isidro, y sentó las bases para nuevas acciones contra la piratería digital.

Xuper TV: riesgos legales y amenazas para la seguridad

Xuper TV apareció como reemplazo de Magis TV, pero implica los mismos peligros. Esta plataforma permite el acceso no autorizado a contenidos de servicios como Netflix, Disney+, HBO Max, Paramount+ y Amazon Prime Video, lo que constituye una infracción a los derechos de autor y puede acarrear consecuencias legales tanto para quienes la distribuyen como para quienes la usan.

El riesgo no solo es jurídico: las aplicaciones piratas, al instalarse desde fuentes desconocidas y eludir controles de seguridad, pueden contener malware o software malicioso que pone en peligro la información personal y financiera de los usuarios.

Además, la instalación de APKs externas expone los dispositivos a vulnerabilidades y posibles ataques cibernéticos. Por todo esto, tras el bloqueo de Magis TV, las autoridades intensificaron la lucha contra la piratería audiovisual y se recomienda evitar el uso de XUPER TV para proteger tanto la seguridad digital como el cumplimiento de la ley.

Amazon Fire TV: cómo convertir cualquier televisor en una Smart TV

Amazon Fire TV es una gama de dispositivos de streaming que transforma cualquier televisor en una Smart TV, con solo conectarlo al puerto HDMI y enlazarlo a la red Wi-Fi del hogar. Entre los modelos más conocidos se encuentra el Fire TV Stick, que permite acceder a plataformas como Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+ y Spotify, además de navegar por internet y controlar las funciones mediante comandos de voz gracias a Alexa.

Estos dispositivos destacan por su capacidad para actualizar televisores antiguos, brindando acceso a internet y a una amplia variedad de aplicaciones. El control remoto incorpora un micrófono, lo que facilita buscar contenidos, abrir aplicaciones y gestionar la reproducción utilizando la voz.

Es pertinente señalar que Fire TV también ofrece acceso a servicios gratuitos con anuncios, como Pluto TV, permitiendo disfrutar de contenido sin necesidad de suscripción.

La línea incluye distintas versiones adaptadas a las necesidades del usuario, como los modelos HD, 4K y 4K Max, que mejoran la calidad de imagen y el rendimiento, así como el Fire TV Cube, que integra funciones de altavoz inteligente. Todos los dispositivos funcionan con Fire OS, un sistema basado en Android que cuenta con una tienda de aplicaciones propia.