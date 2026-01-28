Así es la nueva función de WhatsApp que permite compartir el historial de chats grupales

Historial del chat de grupos de WhatsApp podrán ser visualualizados por nuevos miembros.

WhatsApp comenzó a desplegar una nueva función pensada para resolver uno de los problemas más habituales en los chats grupales: la falta de contexto cuando un nuevo integrante se suma a la conversación.

La plataforma de mensajería ahora permite compartir parte del historial reciente del grupo con los nuevos miembros, una herramienta que ya empezó a llegar a algunos usuarios y que busca mejorar la experiencia tanto en grupos personales como laborales.

La novedad habilita a los administradores y participantes del grupo a decidir si una persona que se incorpora puede ver mensajes enviados antes de su ingreso. De este modo, WhatsApp suma una capa adicional de control y privacidad, especialmente relevante en grupos grandes, de trabajo o con información sensible, donde no siempre es conveniente que los recién llegados accedan a todo el contenido previo.

WhatsApp suma una nueva función para los nuevos participantes de chats grupales. REUTERS/Dado Ruvic

Según explicó la compañía, la función permite compartir hasta 100 mensajes anteriores, siempre que hayan sido enviados dentro de los últimos 14 días. Esto significa que no se trata de un acceso ilimitado al historial completo del grupo, sino de una ventana acotada que busca brindar contexto sin comprometer conversaciones más antiguas.

Uno de los puntos clave es que la herramienta mantiene el cifrado de extremo a extremo, el estándar de seguridad de WhatsApp. Esto garantiza que solo los integrantes del grupo puedan ver los mensajes compartidos y que el contenido no sea accesible para terceros, incluidos los propios servidores de la aplicación. En términos de privacidad, la empresa asegura que el funcionamiento no altera el modelo de protección ya conocido por los usuarios.

La función no se activa de manera automática. Por defecto, el historial compartido está deshabilitado, por lo que debe ser configurado manualmente desde los ajustes del grupo. Esto le da a los administradores un mayor control sobre cómo y cuándo se habilita, evitando que el historial se comparta sin consentimiento explícito. En la práctica, esta decisión apunta a equilibrar la comodidad de los nuevos integrantes con la protección de la información previa del grupo.

La nueva función de chats grupales se encuentra deshabilitada por defecto, por lo que los usuarios tienen que activarlo. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

El proceso de uso es sencillo. Desde la configuración del chat grupal, los administradores pueden habilitar la opción para compartir mensajes recientes. Una vez activada, cuando una persona se une al grupo, podrá acceder automáticamente a ese número limitado de mensajes, lo que facilita ponerse al día sin necesidad de que otros participantes repitan información clave o reenvíen mensajes importantes.

Esta herramienta ya había sido detectada en versiones beta de WhatsApp, tanto en Android como en iOS, donde algunos usuarios pudieron probar su funcionamiento de forma anticipada.

Sin embargo, la compañía aún no confirmó una fecha oficial para su lanzamiento global. Como suele ocurrir con este tipo de funciones, el despliegue será progresivo y podría tardar semanas en llegar a todos los dispositivos.

WhatsApp tiene una nueva función en los chats grupales. (Foto: Meta)

La incorporación del historial compartido responde a una demanda frecuente de los usuarios, especialmente en contextos laborales, educativos o comunitarios. En este tipo de grupos, es común que nuevos miembros se sumen a proyectos o conversaciones ya iniciadas y necesiten comprender rápidamente de qué se está hablando. Hasta ahora, la única alternativa era pedir explicaciones o revisar mensajes reenviados manualmente.

Con esta actualización, WhatsApp refuerza su estrategia de mejorar los chats grupales, un formato que ganó protagonismo en los últimos años. La aplicación ya había sumado funciones como comunidades, encuestas, controles avanzados para administradores y mejoras en la gestión de participantes. El historial compartido se integra a ese conjunto de herramientas orientadas a ordenar conversaciones cada vez más numerosas y complejas.

Aunque todavía resta conocer cuándo estará disponible para todos los usuarios, la función marca un cambio importante en la forma en que se gestionan los grupos dentro de WhatsApp. Con más control, mayor contexto y sin resignar seguridad, la plataforma busca adaptarse a un uso cada vez más intensivo de los chats grupales en la vida cotidiana y profesional.